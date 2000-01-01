«Конкурс прогнозов» на «Бомбардире» – это турнир среди пользователей сайта, которые соревнуются в предсказании результатов футбольных матчей.

Как начать играть в «Конкурсе Прогнозов»?

Зарегистрируйтесь на «Бомбардире» и переходите в раздел «Конкурс прогнозов». Ваш счет автоматически пополнится на 1000 очков.

Как делать ставки?

На странице «Конкурса прогнозов» есть вкладка «Матчи», где отражены все игры на текущий игровой тур, на которые можно сделать ставки. Выбрав нужный исход, вы вводите сумму, нажимаете «Подтвердить», и ваша ставка будет отображаться в строке матча (будет видна сумма и подсветится коэффициент).

Существует три вида ставок – победа хозяев (П1), ничья (Х) и победа гостей (П2). В случае угаданного исхода ставка на исход умножается на коэффициент. В случае неугаданного исхода ставка на исход сгорает.

Под исходами учитываются только результаты основного времени матчей . То есть, допустим, в полуфинале сыграют Бразилия и Германия. Вы можете поставить на победу Бразилии, победу Германии и ничью в основное время – это и будет означать переход к дополнительному времени. Дополнительных ставок на его исход не будет.

Что такое рейтинг?

Это количество очков с учетом коэффициентов. Чем больше очков заработано, тем выше положение участника в рейтинге. Рейтинг суммируется от тура к туру. Существует как общий рейтинг сезона, так и отдельных туров.

Как долго нужно соревноваться?

Один сезон обычно равен одному месяцу, в нем будет четыре тура по 10 матчей.. Если на неделе есть еврокубковые матчи, то туров в месяц может быть больше. В общем рейтинге учитывается общее количество очков, которые набрал участник в каждом туре сезона. В рейтинге тура – количество очков, которые набрал участник в отдельном туре.

Напоминаем, что ранее мы уже обговаривали новую механику «Конкурс прогнозов». Теперь для борьбы за призы вам не нужно переходить из одного дивизиона в другой. Достаточно просто побеждать в каждом туре. Поэтому все предыдущие достижения в «Конкурсе прогнозов» будут аннулированы: вы будете соревноваться с нуля.

Какие есть ограничения?

1. Каждый участник может делать ставки только с одного аккаунта. При выявлении нарушения администрация банит этого участника в «Конкурсе прогнозов».

2. Минимальная ставка на один матч составляет 100 очков, максимальная – 400.

3. Баланс очков от тура к туру не суммируется. На каждый тур у игрока есть изначально 1000 очков.

4. Чтобы участвовать в розыгрыше, теперь не нужно делать ставки на все матчи тура .

5. Ставку на каждый матч можно исправить отдельно максимально за полчаса до начала матча.

Если я постоянно проигрываю, на что мне играть?

Не переживать. На каждый тур вам дается по 1000 баллов. Они не суммируются с баллами от прошлого тура, они просто обновляются с каждым новым.

Я вообще не особо разбираюсь в ставках. Как это работает?

Мы вас быстро обучим:) В нашем «Конкурсе прогнозов» есть возможность выбора из трех типов коэффициентов:

Победа 1 – это победа команды, которая играет дома.

Победа 2 – победа команды гостей.

Ничья – это ничейный результат.

Расчет выигрышной ставки проводится по простой формуле: сумма ставки х коэффициент. Пример: 200 х 2,2 = 440.

Внимание еще раз : все ставки рассчитываются по результату основного времени матча (без учета дополнительных таймов или серии пенальти).

Куда писать свои пожелания и критику?

Пишите на bets@bombardir.ru или оставляйте комментарии в «Чате» (крайняя правая кнопка в верхнем меню «Конкурса прогнозов»).