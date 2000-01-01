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    КОНКУРС ПРОГНОЗОВ СЕЗОН Октябрь-24

    Дата окончания: 1 ноября (МСК)

    Для участия в «Конкурсе прогнозов» вам нужно быть зарегистрированным на «Бомбардире».

    Свои пожелания и комментарии можно оставлять на нашу почту bets@bombardir.ru

    Общий рейтинг
    Тур 1
    Тур 2
    Тур 3
    Тур 4
    Тур 5
    Тур 6
    Тур 7
    Тур 8
    Тур 9
    Тур 10
    Тур 11
    Тур 12
    Тур 13
    Тур 14
    Тур 15
    Тур 16
    Тур 17
    Тур 18
    Тур 19
    Тур 20
    Тур 21
    Тур 22
    Тур 23
    Тур 24
    # Игрок Баллы
    1
    SHAR522
    		31168
    2
    whitecoal
    		31100
    3
    olegiovchenko
    		28817.92
    4
    vlv
    		26930.34
    5
    polt
    		25513
    6
    zigbert
    		25327
    7
    insider_retro
    		25222
    8
    Сержтир
    		24843
    9
    andr2112
    		24666
    10
    Nicromant77
    		24650
    # Игрок Баллы
    1
    Рыло свина
    		3535
    2
    Янвapь 69
    		2480
    3
    whitecoal
    		2375
    4
    insider_retro
    		2330
    5
    val69
    		2270
    6
    Боров мясной
    		2265
    7
    AndreyZema
    		2265
    8
    Alex860
    		2260
    9
    uralec06
    		2065
    10
    SHAR522
    		2050
    # Игрок Баллы
    1
    Mavlu
    		3245
    2
    Пекарь21
    		3240
    3
    Icemennn
    		2480
    4
    MaxRnD
    		2240
    5
    whitecoal
    		2100
    6
    SHAR522
    		2100
    7
    злой татарин 74
    		2040
    8
    vlv
    		2034.95
    9
    ЗаЖиМ
    		1945
    10
    subbotaspartak
    		1940
    # Игрок Баллы
    1
    Ziklop
    		2760
    2
    BAIv
    		2640
    3
    Янвapь 69
    		2640
    4
    Конопляных дел мастер
    		2640
    5
    Иван Петров 1986
    		2546
    6
    Факел1947
    		2410
    7
    Сержтир
    		2248
    8
    whitecoal
    		2235
    9
    savin48
    		1949
    10
    mihail1980
    		1920
    # Игрок Баллы
    1
    Янвapь 69
    		5000
    2
    Литейный 4 (returned)
    		4400
    3
    bashnat013
    		3210
    4
    Saracen Jr
    		2959
    5
    Гролен
    		2933.72
    6
    Джанни Родари
    		2575
    7
    MaxRnD
    		2500
    8
    Конопляных дел мастер
    		2500
    9
    anatolich72
    		2500
    10
    olegiovchenko
    		2480
    # Игрок Баллы
    1
    зиргай
    		2450
    2
    vlv
    		2305
    3
    anatolich72
    		2234
    4
    hunta
    		2140
    5
    Ольгерт
    		1844
    6
    zra78
    		1765
    7
    злой татарин 74
    		1720
    8
    zadira56
    		1650
    9
    Segarul
    		1635
    10
    Drynya
    		1593
    # Игрок Баллы
    1
    MaxiLeon
    		2670
    2
    Литейный 4 (returned)
    		2380
    3
    Allex31
    		2372
    4
    vlv
    		2257.95
    5
    Vikus
    		1720
    6
    Dmitry68
    		1701
    7
    злой татарин 74
    		1680
    8
    Нуф-Нуф
    		1660
    9
    MaxRnD
    		1640
    10
    Красногвардейчик
    		1610
    # Игрок Баллы
    1
    Нуф-Нуф
    		4800
    2
    uralec06
    		2640
    3
    SHAR522
    		2560
    4
    MazaiNN
    		2540
    5
    Hunter2200
    		2455
    6
    Гролен
    		2330
    7
    swot1205
    		2305
    8
    whitecoal
    		2180
    9
    polt
    		2180
    10
    Антон19872105
    		2074
    # Игрок Баллы
    1
    GoLenaStop
    		2649.85
    2
    SHAR522
    		2620
    3
    whitecoal
    		2330
    4
    MazaiNN
    		2080
    5
    злой татарин 74
    		2040
    6
    User1987
    		1824
    7
    31SAM
    		1806
    8
    Dmitry68
    		1755
    9
    Дед otmoros
    		1736.5
    10
    uralec06
    		1645
    # Игрок Баллы
    1
    Segarul
    		2255
    2
    insider_retro
    		1920
    3
    binbir
    		1797.5
    4
    red-white fox
    		1700
    5
    Fedulz-13th
    		1685.5
    6
    Факел1947
    		1680
    7
    зиргай
    		1660
    8
    bashnat013
    		1637.5
    9
    aurora5858
    		1635
    10
    Ольгерт
    		1633
    # Игрок Баллы
    1
    Пекарь21
    		2300
    2
    zra78
    		2230
    3
    ZENIT-59
    		2082
    4
    whitecoal
    		2070
    5
    Romeo 123
    		2069.5
    6
    Anton01011969
    		1964
    7
    olegiovchenko
    		1880
    8
    SHAR522
    		1810
    9
    Сержтир
    		1772
    10
    erybov1965
    		1732.5
    # Игрок Баллы
    1
    BoevStas1
    		2511
    2
    Veron_HS
    		2290
    3
    Fedulz-13th
    		1840.5
    4
    Skull_Boy
    		1825
    5
    Lilipyt
    		1798
    6
    ZENIT-59
    		1770
    7
    rabotastakan
    		1718.5
    8
    Фёдор Горюнов
    		1690
    9
    zigbert
    		1654
    10
    Superviser77
    		1596
    # Игрок Баллы
    1
    olegiovchenko
    		2780
    2
    Ziklop
    		2750
    3
    SHAR522
    		2480
    4
    zigbert
    		2336
    5
    polt
    		2330
    6
    Пекарь21
    		2295
    7
    MazaiNN
    		2260
    8
    GreyDM
    		1965
    9
    Сержтир
    		1915
    10
    Арле
    		1838
    # Игрок Баллы
    1
    ПалкоВводецъ (returned)
    		3386
    2
    Anton01011969
    		2280
    3
    Гролен
    		2163
    4
    Бомбардир
    		1923
    5
    vlv
    		1883.9
    6
    Bivaliy67
    		1850
    7
    bashnat013
    		1832.5
    8
    andr2112
    		1812
    9
    Alex Y
    		1790
    10
    mihail1980
    		1655
    # Игрок Баллы
    1
    Veron_HS
    		3000
    2
    Anton01011969
    		2560
    3
    russkiisergei
    		2280
    4
    vlv
    		2261
    5
    злой татарин 74
    		2160
    6
    Ниф-Ниф
    		2160
    7
    mihail1980
    		2100
    8
    GoLenaStop
    		1844.01
    9
    Ziklop
    		1840
    10
    Kollljan
    		1840
    # Игрок Баллы
    1
    Янвapь 69
    		3260
    2
    ПалкоВводецъ (returned)
    		2900
    3
    swot1205
    		2444
    4
    BoevStas1
    		2440
    5
    Segarul
    		2375
    6
    Ниф-Ниф
    		2000
    7
    Литейный 4 (returned)
    		2000
    8
    Ziklop
    		1960
    9
    сергей-стасов-yandex
    		1808
    10
    vlv
    		1781.55
    # Игрок Баллы
    1
    rabotastakan
    		2460.5
    2
    Lilipyt
    		2207
    3
    Алим Терек
    		2010
    4
    сергей-стасов-yandex
    		1968
    5
    mihail1980
    		1850
    6
    Garrincha58
    		1841
    7
    Romeo 123
    		1809
    8
    Иван Петров 1986
    		1796
    9
    Skull_Boy
    		1787.5
    10
    insider_retro
    		1772
    # Игрок Баллы
    1
    Янвapь 69
    		4200
    2
    Veron_HS
    		3640
    3
    Urry
    		3121
    4
    Ziklop
    		2840
    5
    Anton01011969
    		2208
    6
    Литейный 4 (returned)
    		2165
    7
    insider_retro
    		2038
    8
    uralec06
    		1990
    9
    Нуф-Нуф
    		1960
    10
    злой татарин 74
    		1960
    # Игрок Баллы
    1
    dema 777
    		2530
    2
    bashnat013
    		1896
    3
    Красногвардейчик
    		1691
    4
    Арле
    		1538.8
    5
    PHILADELPHIA 0001
    		1476
    6
    FRZZ
    		1451
    7
    Nicromant77
    		1416
    8
    Бомбардир
    		1375
    9
    GP1800
    		1328
    10
    Александр-Каратеев-yandex
    		1310
    # Игрок Баллы
    1
    MaxRnD
    		4400
    2
    BAIv
    		3800
    3
    ПалкоВводецъ (returned)
    		3600
    4
    Боров мясной
    		2940
    5
    Нуф-Нуф
    		2800
    6
    Конопляных дел мастер
    		2800
    7
    MaxiLeon
    		2630
    8
    andr2112
    		2580
    9
    Ziklop
    		2565
    10
    Пекарь21
    		2440
    # Игрок Баллы
    1
    olegiovchenko
    		2876
    2
    russkiisergei
    		2700
    3
    Дед otmoros
    		2286
    4
    Иван Петров 1986
    		2004
    5
    rabotastakan
    		1956.25
    6
    AndreyZema
    		1855
    7
    kotmyshka
    		1831
    8
    Чехов на Садовой
    		1750
    9
    Romeo 123
    		1720
    10
    Bez Imeni
    		1672
    # Игрок Баллы
    1
    polt
    		2835
    2
    Чехов на Садовой
    		2430
    3
    Segarul
    		2380
    4
    suhoffmonstro
    		2375
    5
    Рыло свина
    		2374
    6
    zadira56
    		2306
    7
    Urry
    		2300
    8
    Alex Y
    		2270
    9
    red-white fox
    		2240
    10
    avera
    		2080
    # Игрок Баллы
    1
    MaxiLeon
    		3060
    2
    martik505
    		2742.5
    3
    Segarul
    		2683
    4
    val69
    		2650
    5
    uralec06
    		2649
    6
    Нуф-Нуф
    		2580
    7
    Parham
    		2350
    8
    andr2112
    		2132
    9
    Пекарь21
    		2115
    10
    Anton01011969
    		2090
    # Игрок Баллы
    1
    Ziklop
    		3340
    2
    Superviser77
    		2965
    3
    Опорник1984
    		2770
    4
    val69
    		2270
    5
    whitecoal
    		2175
    6
    AndreyZema
    		1950
    7
    Ниф-Ниф
    		1920
    8
    Denis19
    		1815
    9
    Nicromant77
    		1704
    10
    Фёдор Горюнов
    		1695
    # Игрок Баллы
    1
    Romeo 123
    		800
    2
    Segarul
    		800
    3
    Вадим 1972
    		800
    4
    uralec06
    		800
    5
    vlv
    		800
    6
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    Тур 1
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    Тур 2
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    Тур 4
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    Тур 19
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    Тур 20
    Завершен
    Тур 21
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    Тур 22
    Завершен
    Тур 23
    Завершен
    Тур 24
    Идет до 29.10
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Химки
    Завершен
    2:2
    Ростов
    Сумма ставки: 0
    3.3 3.5 2.15
    Введите сумму ставки:
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    Динамо М
    Завершен
    2:3
    Спартак М
    Сумма ставки: 0
    3.35 3.35 2.18
    Введите сумму ставки:
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    Крылья Советов
    Завершен
    3:3
    Динамо Мх
    Сумма ставки: 0
    2.2 3.1 3.65
    Введите сумму ставки:
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    Зенит
    Завершен
    5:1
    Акрон
    Сумма ставки: 0
    1.19 6.5 22
    Введите сумму ставки:
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    Ахмат
    Завершен
    3:0
    Краснодар
    Сумма ставки: 0
    4.1 3.65 1.87
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Лилль
    Завершен
    1:0
    Реал
    Сумма ставки: 0
    4.4 3.7 1.86
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Ливерпуль
    Завершен
    2:0
    Болонья
    Сумма ставки: 0
    1.16 8.5 18
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Астон Вилла
    Завершен
    1:0
    Бавария
    Сумма ставки: 0
    4.3 4.1 1.75
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Бенфика
    Завершен
    4:0
    Атлетико М
    Сумма ставки: 0
    2.55 3.3 2.75
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Динамо Зб
    Завершен
    2:2
    Монако
    Сумма ставки: 0
    4.5 4.1 1.7
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    72%
    игроков считают, что в этом туре Реал выиграет
    66%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    42%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    40%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Бенфика - Атлетико
    26%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Ливерпуль - Болонья
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Карабах
    Завершен
    1:2
    Мальме
    Сумма ставки: 0
    2.05 3.65 3.45
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Бешикташ
    Завершен
    1:3
    Айнтрахт Ф
    Сумма ставки: 0
    2.9 3.65 2.4
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    ПАОК
    Завершен
    0:1
    ФКСБ
    Сумма ставки: 0
    1.67 4.15 5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Рейнджерс
    Завершен
    1:4
    Лион
    Сумма ставки: 0
    2.5 3.75 2.7
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Твенте
    Завершен
    1:1
    Фенербахче
    Сумма ставки: 0
    3.1 3.45 2.35
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Атлетик Б
    Завершен
    2:0
    АЗ
    Сумма ставки: 0
    1.55 4.05 6.3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Порту
    Завершен
    3:3
    Манчестер Юн
    Сумма ставки: 0
    2.45 3.6 2.7
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Юнион СЖ
    Завершен
    0:0
    Буде-Глимт
    Сумма ставки: 0
    1.9 3.75 3.9
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Эльфсборг
    Завершен
    1:0
    Рома
    Сумма ставки: 0
    4.4 3.9 1.75
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Челси
    Завершен
    4:2
    Гент
    Сумма ставки: 0
    1.28 5.5 10.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    70%
    игроков считают, что в этом туре ПАОК выиграет
    65%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    42%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    37%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Рейнджерс - Лион
    23%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Челси - Гент
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Актобе
    Завершен
    2:1
    Кайрат
    Сумма ставки: 0
    2.15 3.3 3.2
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Пуща
    Завершен
    0:6
    ГКС Катовице
    Сумма ставки: 0
    3.1 3.2 2.4
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Наполи
    Завершен
    3:1
    Комо
    Сумма ставки: 0
    1.5 4.3 6.8
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Академия Пушкаша
    Завершен
    1:0
    Дебрецен
    Сумма ставки: 0
    1.6 4 5.1
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Уэска
    Завершен
    3:1
    Кадис
    Сумма ставки: 0
    3.05 2.7 2.85
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Аугсбург
    Завершен
    2:1
    Боруссия М
    Сумма ставки: 0
    2.45 3.7 2.75
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Марсель
    Завершен
    1:1
    Анжер
    Сумма ставки: 0
    1.28 6 11
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Верона
    Завершен
    2:1
    Венеция
    Сумма ставки: 0
    2.5 3.3 2.9
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Сандерленд
    Завершен
    2:2
    Лидс
    Сумма ставки: 0
    3.2 3.3 2.3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Леганес
    Завершен
    0:0
    Валенсия
    Сумма ставки: 0
    2.97 2.75 3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    78%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    75%
    игроков считают, что в этом туре Наполи выиграет
    54%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Пуща - ГКС Катовице
    45%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    34%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Наполи - Комо
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Уфа
    Завершен
    3:3
    СКА-Хабаровск
    Сумма ставки: 0
    2.15 3.2 3.6
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Акрон
    Завершен
    2:2
    Пари НН
    Сумма ставки: 0
    1.8 3.6 4.6
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Кристал Пэлас
    Завершен
    0:1
    Ливерпуль
    Сумма ставки: 0
    5.1 4.05 1.69
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Урал
    Завершен
    1:1
    Торпедо М
    Сумма ставки: 0
    2 3.15 4.3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Байер
    Завершен
    2:2
    Хольштайн
    Сумма ставки: 0
    1.1 10.5 19
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Зенит
    Завершен
    1:0
    Оренбург
    Сумма ставки: 0
    1.2 6.2 16
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Манчестер Сити
    Завершен
    3:2
    Фулхэм
    Сумма ставки: 0
    1.25 6 10.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Тюмень
    Завершен
    1:1
    КАМАЗ
    Сумма ставки: 0
    2.45 2.75 3.45
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Рубин
    Завершен
    2:0
    Ахмат
    Сумма ставки: 0
    2.25 3.25 3.3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Спартак М
    Завершен
    3:0
    Ростов
    Сумма ставки: 0
    1.85 3.65 4.2
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    68%
    игроков считают, что в этом туре Акрон выиграет
    68%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    41%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Байер - Хольштайн
    41%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    31%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Зенит - Оренбург
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Факел
    Завершен
    1:1
    Динамо Мх
    Сумма ставки: 0
    2.95 2.65 2.95
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Шинник
    Завершен
    2:0
    Енисей
    Сумма ставки: 0
    2.7 2.85 3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Астон Вилла
    Завершен
    0:0
    Манчестер Юн
    Сумма ставки: 0
    2.1 3.9 3.25
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Локомотив
    Завершен
    1:0
    Крылья Советов
    Сумма ставки: 0
    1.55 4.5 5.8
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Алания
    Завершен
    2:0
    Черноморец Нв
    Сумма ставки: 0
    3.55 3.1 2.25
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Балтика
    Завершен
    0:0
    Нефтехимик
    Сумма ставки: 0
    1.78 3.3 5.3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Сочи
    Завершен
    5:0
    Чайка
    Сумма ставки: 0
    1.5 4.3 6.3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Динамо М
    Завершен
    1:2
    ЦСКА
    Сумма ставки: 0
    2.55 3.6 2.85
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Краснодар
    Завершен
    4:0
    Химки
    Сумма ставки: 0
    1.4 4.8 7.7
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Севилья
    Завершен
    1:0
    Бетис
    Сумма ставки: 0
    2.75 3.05 2.75
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    81%
    игроков считают, что в этом туре Балтика выиграет
    76%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    52%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Динамо - ЦСКА
    45%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    27%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Локомотив - Крылья Советов
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    БКМА Ереван
    Завершен
    1:0
    Алашкерт
    Сумма ставки: 0
    3.3 3.75 1.95
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Сокол
    Завершен
    0:1
    Ротор
    Сумма ставки: 0
    3 2.65 2.9
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Барракас Сентраль
    Завершен
    1:1
    Индепендьенте Ривадавия
    Сумма ставки: 0
    2.9 2.9 2.8
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Брэдфорд Сити
    Завершен
    3:1
    Ньюпорт Каунти
    Сумма ставки: 0
    1.42 4.7 6.2
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Банфилд
    Завершен
    1:2
    Эстудиантес
    Сумма ставки: 0
    3.05 2.85 2.7
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Дефенса и Хустисия
    Завершен
    2:1
    Росарио Сентраль
    Сумма ставки: 0
    2.65 2.95 3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Атлетико Тукуман
    Завершен
    1:2
    Тигре
    Сумма ставки: 0
    1.98 3.3 4.15
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Фалкирк
    Завершен
    0:0
    Ливингстон
    Сумма ставки: 0
    1.63 3.6 5.2
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Тамуорт
    Завершен
    2:1
    Гейтсхед
    Сумма ставки: 0
    3.55 3.7 1.9
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Орлеан
    Завершен
    4:1
    Валансьен
    Сумма ставки: 0
    1.96 3.15 3.95
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    74%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    66%
    игроков считают, что в этом туре Атлетико Тукуман выиграет
    65%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия
    42%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    21%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Брэдфорд Сити - Ньюпорт Каунти
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Узбекистан
    Завершен
    0:0
    Иран
    Сумма ставки: 0
    3.05 2.95 2.6
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Катар
    Завершен
    3:1
    Киргизия
    Сумма ставки: 0
    1.25 5.4 13
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Молдавия
    Завершен
    2:0
    Андорра
    Сумма ставки: 0
    1.38 4.2 13
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Саудовская Аравия
    Завершен
    0:2
    Япония
    Сумма ставки: 0
    6 4.05 1.55
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Израиль
    Завершен
    1:4
    Франция
    Сумма ставки: 0
    19 8 1.16
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Италия
    Завершен
    2:2
    Бельгия
    Сумма ставки: 0
    1.97 3.45 4.4
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Австрия
    Завершен
    4:0
    Казахстан
    Сумма ставки: 0
    1.12 10 24
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Гибралтар
    Завершен
    1:0
    Сан-Марино
    Сумма ставки: 0
    1.65 3.5 7.2
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Фарерские острова
    Завершен
    2:2
    Армения
    Сумма ставки: 0
    3.55 3.1 2.25
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Англия
    Завершен
    1:2
    Греция
    Сумма ставки: 0
    1.3 5.3 10.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    64%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    63%
    игроков считают, что в этом туре Италия выиграет
    42%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Израиль - Франция
    42%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    24%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Фарерские острова - Армения
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Чили
    Завершен
    1:2
    Бразилия
    Сумма ставки: 0
    7 3.85 1.58
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Эстония
    Завершен
    3:1
    Азербайджан
    Сумма ставки: 0
    3.2 3.05 2.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Тенерифе
    Завершен
    2:3
    Сарагоса
    Сумма ставки: 0
    2.6 2.8 3.2
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Босния и Герцеговина
    Завершен
    1:2
    Германия
    Сумма ставки: 0
    13.5 6.9 1.22
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Исландия
    Завершен
    2:2
    Уэльс
    Сумма ставки: 0
    3.2 3.2 2.45
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Турция
    Завершен
    1:0
    Черногория
    Сумма ставки: 0
    1.3 5.8 9
    Введите сумму ставки:
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    Украина
    Завершен
    1:0
    Грузия
    Сумма ставки: 0
    2.3 3.25 3.2
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Чехия
    Завершен
    2:0
    Албания
    Сумма ставки: 0
    1.67 3.55 5.9
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Венгрия
    Завершен
    1:1
    Нидерланды
    Сумма ставки: 0
    4.9 4.05 1.65
    Введите сумму ставки:
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    Словакия
    Завершен
    2:2
    Швеция
    Сумма ставки: 0
    2.6 3.25 2.75
    Введите сумму ставки:
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    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    71%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    67%
    игроков считают, что в этом туре Турция выиграет
    58%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Словакия - Швеция
    41%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    20%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Турция - Черногория
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Уфа
    Завершен
    0:3
    Черноморец Нв
    Сумма ставки: 0
    3 2.95 2.6
    Введите сумму ставки:
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    Урал
    Завершен
    1:0
    Тюмень
    Сумма ставки: 0
    1.4 4.6 9
    Введите сумму ставки:
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    Торпедо М
    Завершен
    5:0
    Сокол
    Сумма ставки: 0
    1.55 3.65 7.5
    Введите сумму ставки:
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    Нефтехимик
    Завершен
    1:0
    Шинник
    Сумма ставки: 0
    2.25 3.1 3.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Зенит
    Завершен
    4:1
    Войводина
    Сумма ставки: 0
    1.35 6.1 7
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Родина
    Завершен
    1:1
    Енисей
    Сумма ставки: 0
    1.8 3.6 4.7
    Введите сумму ставки:
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    Беларусь
    Завершен
    0:0
    Северная Ирландия
    Сумма ставки: 0
    5.1 3.25 1.82
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Сербия
    Завершен
    2:0
    Швейцария
    Сумма ставки: 0
    3.1 3 2.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Испания
    Завершен
    1:0
    Дания
    Сумма ставки: 0
    1.45 4.4 7.3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Польша
    Завершен
    1:3
    Португалия
    Сумма ставки: 0
    4.9 4.15 1.65
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    75%
    игроков считают, что в этом туре Урал выиграет
    58%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    47%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    37%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Уфа - Черноморец
    24%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Сербия - Швейцария
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Арсенал Т
    Завершен
    1:1
    Сочи
    Сумма ставки: 0
    2.85 2.95 2.8
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Казахстан
    Завершен
    0:1
    Словения
    Сумма ставки: 0
    5.8 3.7 1.65
    Введите сумму ставки:
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    Чайка
    Завершен
    0:0
    КАМАЗ
    Сумма ставки: 0
    2.32 3 3.45
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Ротор
    Завершен
    1:1
    СКА-Хабаровск
    Сумма ставки: 0
    2.17 3.05 3.75
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Алания
    Завершен
    0:2
    Балтика
    Сумма ставки: 0
    4 3 2.15
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Армения
    Завершен
    0:2
    Северная Македония
    Сумма ставки: 0
    2.45 3.2 3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Мальта
    Завершен
    1:0
    Молдавия
    Сумма ставки: 0
    2.95 2.65 2.95
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Финляндия
    Завершен
    1:3
    Англия
    Сумма ставки: 0
    12.5 6 1.25
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Лихтенштейн
    Завершен
    0:0
    Гибралтар
    Сумма ставки: 0
    2.12 3.15 3.8
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Австрия
    Завершен
    5:1
    Норвегия
    Сумма ставки: 0
    1.95 3.45 4.1
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    91%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    71%
    игроков считают, что в этом туре Ротор выиграет
    47%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Арсенал - Сочи
    45%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    25%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Финляндия - Англия
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Азербайджан
    Завершен
    1:3
    Словакия
    Сумма ставки: 0
    5.9 4.05 1.6
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Грузия
    Завершен
    0:1
    Албания
    Сумма ставки: 0
    1.75 3.55 5.1
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Уэльс
    Завершен
    1:0
    Черногория
    Сумма ставки: 0
    1.57 4.15 6.3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Бельгия
    Завершен
    1:2
    Франция
    Сумма ставки: 0
    3.1 3.3 2.45
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Италия
    Завершен
    4:1
    Израиль
    Сумма ставки: 0
    1.15 8.5 20
    Введите сумму ставки:
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    Украина
    Завершен
    1:1
    Чехия
    Сумма ставки: 0
    2.85 3.2 2.55
    Введите сумму ставки:
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    Эстония
    Завершен
    0:3
    Швеция
    Сумма ставки: 0
    14 6.1 1.22
    Введите сумму ставки:
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    Босния и Герцеговина
    Завершен
    0:2
    Венгрия
    Сумма ставки: 0
    3.15 3.2 2.35
    Введите сумму ставки:
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    Германия
    Завершен
    1:0
    Нидерланды
    Сумма ставки: 0
    1.85 3.95 3.85
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Исландия
    Завершен
    2:4
    Турция
    Сумма ставки: 0
    4.2 3.65 1.85
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    79%
    игроков считают, что в этом туре Грузия выиграет
    57%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    52%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    41%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Украина - Чехия
    31%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Италия - Израиль
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Узбекистан
    Завершен
    1:0
    ОАЭ
    Сумма ставки: 0
    1.52 3.95 7
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Амкар-Пермь
    Завершен
    1:0
    Композит
    Сумма ставки: 0
    2.05 3.4 3.65
    Введите сумму ставки:
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    Сокол
    Завершен
    1:3
    Урал
    Сумма ставки: 0
    4.6 3.3 1.88
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Беларусь
    Завершен
    1:1
    Люксембург
    Сумма ставки: 0
    3 2.75 2.9
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Испания
    Завершен
    3:0
    Сербия
    Сумма ставки: 0
    1.35 4.9 9
    Введите сумму ставки:
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    Швейцария
    Завершен
    2:2
    Дания
    Сумма ставки: 0
    2.12 3.35 3.55
    Введите сумму ставки:
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    Польша
    Завершен
    3:3
    Хорватия
    Сумма ставки: 0
    3 3.2 2.45
    Введите сумму ставки:
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    Шотландия
    Завершен
    0:0
    Португалия
    Сумма ставки: 0
    6.1 4.15 1.55
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Колумбия
    Завершен
    4:0
    Чили
    Сумма ставки: 0
    1.35 4.8 11.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    75%
    игроков считают, что в этом туре Амкар-Пермь выиграет
    54%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    48%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Швейцария - Дания
    48%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    27%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Колумбия - Чили
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Алашкерт
    Завершен
    0:6
    Ноа
    Сумма ставки: 0
    4.7 3.85 1.65
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Астана
    Завершен
    3:0
    Шахтер Кр
    Сумма ставки: 0
    1.22 6.2 10
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Родина
    Завершен
    1:2
    Спартак Кс
    Сумма ставки: 0
    2.05 3.55 3.55
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Тюмень
    Завершен
    0:0
    Алания
    Сумма ставки: 0
    2.1 3.4 3.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Торпедо М
    Завершен
    0:4
    Балтика
    Сумма ставки: 0
    2.65 3.05 3.1
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Сочи
    Завершен
    2:0
    Волга Ул
    Сумма ставки: 0
    1.5 4.2 6.7
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Сан-Паулу
    Завершен
    3:0
    Васко да Гама
    Сумма ставки: 0
    1.78 3.5 4.9
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Форталеза
    Завершен
    1:1
    Атлетико Минейро
    Сумма ставки: 0
    1.7 3.45 5.6
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Чайка
    Завершен
    2:0
    Знамя Труда
    Сумма ставки: 0
    1.35 5 8.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Шрусбери Таун
    Завершен
    0:2
    Эксетер
    Сумма ставки: 0
    3.15 3.3 2.3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    72%
    игроков считают, что в этом туре Чайка выиграет
    65%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    55%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Торпедо - Балтика
    37%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    22%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Сочи - Волга
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Аль-Хиляль
    Завершен
    3:0
    Аль-Фейха
    Сумма ставки: 0
    1.15 8 14
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Акрон
    Завершен
    0:5
    Зенит
    Сумма ставки: 0
    8.5 4.7 1.38
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Герта
    Завершен
    3:1
    Айнтрахт Бр
    Сумма ставки: 0
    1.85 3.9 3.85
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Ахмат
    Завершен
    2:3
    Факел
    Сумма ставки: 0
    1.85 3.5 4.8
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Аль-Шабаб
    Завершен
    1:2
    Аль-Наср
    Сумма ставки: 0
    4.4 4 1.65
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Кордоба
    Завершен
    2:1
    Картахена
    Сумма ставки: 0
    1.52 4 7
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Боруссия Д
    Завершен
    2:1
    Санкт-Паули
    Сумма ставки: 0
    1.32 5.8 10.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Монако
    Завершен
    0:0
    Лилль
    Сумма ставки: 0
    2.07 3.55 3.45
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Лидс
    Завершен
    2:0
    Шеффилд Юнайтед
    Сумма ставки: 0
    1.87 3.7 4
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Алавес
    Завершен
    2:3
    Вальядолид
    Сумма ставки: 0
    1.6 3.9 6.3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    76%
    игроков считают, что в этом туре Герта выиграет
    42%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    36%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    34%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Аль-Шабаб - Аль-Наср
    30%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Аль-Хиляль - Аль-Фейха
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Пари НН
    Завершен
    1:1
    Ростов
    Сумма ставки: 0
    4.5 3.85 1.8
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Тоттенхэм
    Завершен
    4:1
    Вест Хэм
    Сумма ставки: 0
    1.45 5.4 6.2
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Спартак М
    Завершен
    0:3
    Краснодар
    Сумма ставки: 0
    2.65 3.4 2.85
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Химки
    Завершен
    2:0
    Локомотив
    Сумма ставки: 0
    4.6 4.3 1.72
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Черноморец Нв
    Завершен
    0:0
    Нефтехимик
    Сумма ставки: 0
    1.97 3.1 4.6
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Ротор
    Завершен
    1:0
    КАМАЗ
    Сумма ставки: 0
    1.87 3.05 5.2
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Сочи
    Завершен
    1:0
    Родина
    Сумма ставки: 0
    1.8 3.45 4.8
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Динамо Мх
    Завершен
    0:1
    ЦСКА
    Сумма ставки: 0
    5.2 3.5 1.8
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Борнмут
    Завершен
    2:0
    Арсенал
    Сумма ставки: 0
    5 3.75 1.7
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Сельта
    Завершен
    1:2
    Реал
    Сумма ставки: 0
    5.3 4.2 1.6
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    79%
    игроков считают, что в этом туре Сочи выиграет
    53%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    44%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    39%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Спартак - Краснодар
    22%
    игроков в этом туре сделали ставки с помощью автопрогноза
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    СКА-Хабаровск
    Завершен
    3:3
    Урал
    Сумма ставки: 0
    4.8 2.9 2
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Енисей
    Завершен
    1:0
    Уфа
    Сумма ставки: 0
    1.85 3.5 4.3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Сокол
    Завершен
    0:1
    Алания
    Сумма ставки: 0
    3.6 2.9 2.3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Шинник
    Завершен
    1:3
    Балтика
    Сумма ставки: 0
    4.5 3.4 1.85
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Оренбург
    Завершен
    2:2
    Крылья Советов
    Сумма ставки: 0
    2.5 3.7 2.75
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Ливерпуль
    Завершен
    2:1
    Челси
    Сумма ставки: 0
    1.67 4.6 4.6
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Рубин
    Завершен
    0:4
    Динамо М
    Сумма ставки: 0
    5 3.95 1.67
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Монпелье
    Завершен
    0:5
    Марсель
    Сумма ставки: 0
    9 7.1 1.25
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Рома
    Завершен
    0:1
    Интер
    Сумма ставки: 0
    3.9 3.55 2
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Барселона
    Завершен
    5:1
    Севилья
    Сумма ставки: 0
    1.3 5.9 9
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    72%
    игроков считают, что в этом туре Енисей выиграет
    62%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    46%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Сокол - Алания
    45%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    32%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Барселона - Севилья
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Тюмень
    Завершен
    0:3
    Торпедо М
    Сумма ставки: 0
    4.3 3.3 1.95
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    ЦСКА 1948
    Завершен
    1:2
    Арда
    Сумма ставки: 0
    2.1 3 3.85
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Рух
    Завершен
    0:1
    Карпаты
    Сумма ставки: 0
    2.02 3.4 3.6
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Чайка
    Завершен
    2:2
    Арсенал Т
    Сумма ставки: 0
    3.3 3 2.4
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Бодрум
    Завершен
    0:1
    Ризеспор
    Сумма ставки: 0
    2.45 3.3 2.9
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Альбасете
    Завершен
    2:0
    Бургос
    Сумма ставки: 0
    2.05 3.3 3.8
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Труа
    Завершен
    0:3
    Париж
    Сумма ставки: 0
    4.5 3.65 1.8
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Верона
    Завершен
    0:3
    Монца
    Сумма ставки: 0
    2.4 3.05 3.45
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Валенсия
    Завершен
    2:3
    Лас-Пальмас
    Сумма ставки: 0
    1.9 3.3 5.1
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Ноттингем Форест
    Завершен
    1:0
    Кристал Пэлас
    Сумма ставки: 0
    2.35 3.3 3.25
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    77%
    игроков считают, что в этом туре Валенсия выиграет
    69%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    47%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    41%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Чайка - Арсенал
    28%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Тюмень - Торпедо
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Факел
    Завершен
    0:1
    Зенит
    Сумма ставки: 0
    6.1 4.3 1.52
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Динамо Мх
    Завершен
    0:1
    Спартак М
    Сумма ставки: 0
    4.6 3.8 1.83
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Милан
    Завершен
    3:1
    Брюгге
    Сумма ставки: 0
    1.38 5.3 8
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Монако
    Завершен
    5:1
    Црвена Звезда
    Сумма ставки: 0
    1.35 5.3 8.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    ЦСКА
    Завершен
    1:0
    Ахмат
    Сумма ставки: 0
    1.58 4.3 5.9
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Реал
    Завершен
    5:2
    Боруссия Д
    Сумма ставки: 0
    1.44 5.6 6.6
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Арсенал
    Завершен
    1:0
    Шахтер Дн
    Сумма ставки: 0
    1.13 9 25
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Астон Вилла
    Завершен
    2:0
    Болонья
    Сумма ставки: 0
    1.62 3.75 5.9
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Ювентус
    Завершен
    0:1
    Штутгарт
    Сумма ставки: 0
    2.15 3.45 3.55
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    ПСЖ
    Завершен
    1:1
    ПСВ
    Сумма ставки: 0
    1.3 5.7 8.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    74%
    игроков считают, что в этом туре Астон Вилла выиграет
    46%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    41%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    40%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Реал - Боруссия Д
    26%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Ювентус - Штутгарт
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Оренбург
    Завершен
    2:0
    Химки
    Сумма ставки: 0
    1.88 3.75 3.9
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Ростов
    Завершен
    2:2
    Локомотив
    Сумма ставки: 0
    3.8 4.1 1.88
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Акрон
    Завершен
    0:1
    Рубин
    Сумма ставки: 0
    2.8 3.5 2.45
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Брест
    Завершен
    1:1
    Байер
    Сумма ставки: 0
    5.3 4.3 1.65
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Аталанта
    Завершен
    0:0
    Селтик
    Сумма ставки: 0
    1.43 5.1 6.4
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Краснодар
    Завершен
    1:2
    Пари НН
    Сумма ставки: 0
    1.28 5.7 10.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Манчестер Сити
    Завершен
    5:0
    Спарта
    Сумма ставки: 0
    1.14 9 20
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    РБ Лейпциг
    Завершен
    0:1
    Ливерпуль
    Сумма ставки: 0
    3.65 3.8 2
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Барселона
    Завершен
    4:1
    Бавария
    Сумма ставки: 0
    2.7 4 2.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Атлетико М
    Завершен
    1:3
    Лилль
    Сумма ставки: 0
    1.47 4.5 6.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    71%
    игроков считают, что в этом туре Аталанта выиграет
    65%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    42%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Ростов - Локомотив
    41%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    25%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Манчестер Сити - Спарта
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Крылья Советов
    Завершен
    3:6
    Динамо М
    Сумма ставки: 0
    2.65 3.6 2.35
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Рома
    Завершен
    1:0
    Динамо К
    Сумма ставки: 0
    1.32 5.3 11
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Ференцварош
    Завершен
    1:0
    Ницца
    Сумма ставки: 0
    2.8 3.2 2.75
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    ПАОК
    Завершен
    2:2
    Виктория П
    Сумма ставки: 0
    1.95 3.6 4.05
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Айнтрахт Ф
    Завершен
    1:0
    РФШ
    Сумма ставки: 0
    1.2 6.5 15
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Маккаби ТА
    Завершен
    1:2
    Реал Сосьедад
    Сумма ставки: 0
    5.1 3.85 1.67
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Карабах
    Завершен
    0:3
    Аякс
    Сумма ставки: 0
    2.6 3.55 2.6
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Фенербахче
    Завершен
    1:1
    Манчестер Юн
    Сумма ставки: 0
    2.9 3.6 2.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Порту
    Завершен
    2:0
    Хоффенхайм
    Сумма ставки: 0
    1.48 5 6.2
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Твенте
    Завершен
    0:2
    Лацио
    Сумма ставки: 0
    2.4 3.4 3.1
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    75%
    игроков считают, что в этом туре Рома выиграет
    63%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    46%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Фенербахче - Манчестер Юнайтед
    44%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    22%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Рома - Динамо К
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Кельн
    Завершен
    1:2
    Падерборн
    Сумма ставки: 0
    1.5 4.5 5.9
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Нюрнберг
    Завершен
    8:3
    Ян Регенсбург
    Сумма ставки: 0
    1.6 4.05 5.4
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Удинезе
    Завершен
    2:0
    Кальяри
    Сумма ставки: 0
    2.25 3.15 3.7
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Аль-Ахли
    Завершен
    1:1
    Аль-Охдуд
    Сумма ставки: 0
    1.45 4.6 6
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Майнц
    Завершен
    1:1
    Боруссия М
    Сумма ставки: 0
    2.3 3.8 2.95
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Ренн
    Завершен
    1:0
    Гавр
    Сумма ставки: 0
    1.53 4.2 6.9
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Торино
    Завершен
    1:0
    Комо
    Сумма ставки: 0
    2.65 2.95 2.95
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Портсмут
    Завершен
    1:2
    Шеффилд Уэнсдэй
    Сумма ставки: 0
    3.55 3.45 2.08
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Эспаньол
    Завершен
    0:2
    Севилья
    Сумма ставки: 0
    3 3.1 2.35
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Лестер
    Завершен
    1:3
    Ноттингем Форест
    Сумма ставки: 0
    3 3.35 2.4
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    84%
    игроков считают, что в этом туре Нюрнберг выиграет
    74%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    46%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    43%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Майнц - Боруссия М
    21%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Ренн - Гавр
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    СКА-Хабаровск
    Завершен
    6:1
    Черноморец Нв
    Сумма ставки: 0
    2.95 3.05 2.6
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Динамо Мх
    Завершен
    1:1
    Акрон
    Сумма ставки: 0
    2.1 3.3 3.85
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Аугсбург
    Завершен
    2:1
    Боруссия Д
    Сумма ставки: 0
    4.15 3.9 1.8
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    ЦСКА
    Завершен
    0:0
    Факел
    Сумма ставки: 0
    1.27 6 12
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Бернли
    Завершен
    0:0
    КПР
    Сумма ставки: 0
    1.7 3.55 5.4
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Арсенал Т
    Завершен
    1:1
    Шинник
    Сумма ставки: 0
    1.8 3.2 5.4
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Балтика
    Завершен
    2:1
    Урал
    Сумма ставки: 0
    2.13 3.1 3.85
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Ростов
    Завершен
    2:3
    Ахмат
    Сумма ставки: 0
    1.8 3.7 4.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Ланс
    Завершен
    0:2
    Лилль
    Сумма ставки: 0
    2.08 3.35 3.85
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Реал
    Завершен
    0:4
    Барселона
    Сумма ставки: 0
    1.95 4.15 3.7
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    79%
    игроков считают, что в этом туре Боруссия Д выиграет
    68%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    45%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    42%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Ланс - Лилль
    27%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче ЦСКА - Факел
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Оренбург
    Завершен
    1:2
    Рубин
    Сумма ставки: 0
    2.1 3.6 3.6
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Уфа
    Завершен
    2:0
    Ротор
    Сумма ставки: 0
    2.65 2.85 3.1
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Пари НН
    Завершен
    0:2
    Спартак М
    Сумма ставки: 0
    6.3 4.05 1.55
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Алания
    Завершен
    2:3
    Чайка
    Сумма ставки: 0
    2.1 3.15 3.8
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Химки
    Завершен
    3:4
    Динамо М
    Сумма ставки: 0
    3.85 4 1.85
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Челси
    Завершен
    2:1
    Ньюкасл
    Сумма ставки: 0
    1.78 4.1 4.4
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    КАМАЗ
    Завершен
    1:0
    Сочи
    Сумма ставки: 0
    4.15 3.25 1.98
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Родина
    Завершен
    1:1
    Торпедо М
    Сумма ставки: 0
    3.3 2.95 2.45
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Арсенал
    Завершен
    2:2
    Ливерпуль
    Сумма ставки: 0
    2.2 3.2 3.15
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Зенит
    Завершен
    1:1
    Локомотив
    Сумма ставки: 0
    1.58 4.15 5.6
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    71%
    ставок сделано на исходы с коэффициентом выше 2.00
    60%
    игроков считают, что в этом туре Челси выиграет
    48%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    45%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Оренбург - Рубин
    26%
    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Зенит - Локомотив
    Матчи
    Сумма
    П1 Ничья П2
    Крылья Советов
    Завершен
    1:2
    Краснодар
    Сумма ставки: 0
    4.75 3.85 1.8
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Кармиотисса
    Матч идет
    0:2
    Омония
    Сумма ставки: 0
    6.6 4.7 1.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Галатасарай
    Матч идет
    1:0
    Бешикташ
    Сумма ставки: 0
    1.7 4.2 4.3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    АПОЭЛ
    28.10 21:00
    - : -
    Анортосис
    Сумма ставки: 0
    1.47 4.5 7.4
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Рандерс
    28.10 21:00
    - : -
    Нордшелланд
    Сумма ставки: 0
    3.4 3.65 2.07
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Буде-Глимт
    28.10 21:00
    - : -
    Русенборг
    Сумма ставки: 0
    1.52 4.8 5.3
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    Расинг де Феррол
    28.10 22:30
    - : -
    Тенерифе
    Сумма ставки: 0
    2.75 2.75 3.05
    Введите сумму ставки:
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    Блэкпул
    28.10 23:00
    - : -
    Уиган
    Сумма ставки: 0
    1.95 3.4 3.6
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    Мальорка
    28.10 23:00
    - : -
    Атлетик Б
    Сумма ставки: 0
    2.7 2.95 3.2
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    АВС
    28.10 23:15
    - : -
    Порту
    Сумма ставки: 0
    11.5 5.5 1.32
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    Автопрогноз
    Популярные прогнозы
    70%
    игроков считают, что в этом туре Краснодар выиграет
    56%
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    50%
    игроков в этом туре поставили ставки только на 3 матча
    40%
    игроков спрогнозировали ничью в матче Мальорка - Атлетик
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    игроков сделали максимальную ставку в 400 болларов в матче Крылья Советов - Краснодар

    «Конкурс прогнозов» на «Бомбардире» – это турнир среди пользователей сайта, которые соревнуются в предсказании результатов футбольных матчей.

    Как начать играть в «Конкурсе Прогнозов»?

    Зарегистрируйтесь на «Бомбардире» и переходите в раздел «Конкурс прогнозов». Ваш счет автоматически пополнится на 1000 очков.

    Как делать ставки? 

    На странице «Конкурса прогнозов» есть вкладка «Матчи», где отражены все игры на текущий игровой тур, на которые можно сделать ставки. Выбрав нужный исход, вы вводите сумму, нажимаете «Подтвердить», и ваша ставка будет отображаться в строке матча (будет видна сумма и подсветится коэффициент).

    Существует три вида ставок – победа хозяев (П1), ничья (Х) и победа гостей (П2). В случае угаданного исхода ставка на исход умножается на коэффициент. В случае неугаданного исхода ставка на исход сгорает.

    Под исходами учитываются только результаты основного времени матчей. То есть, допустим, в полуфинале сыграют Бразилия и Германия. Вы можете поставить на победу Бразилии, победу Германии и ничью в основное время – это и будет означать переход к дополнительному времени. Дополнительных ставок на его исход не будет. 

    Что такое рейтинг?

    Это количество очков с учетом коэффициентов. Чем больше очков заработано, тем выше положение участника в рейтинге. Рейтинг суммируется от тура к туру. Существует как общий рейтинг сезона, так и отдельных туров.

    Как долго нужно соревноваться? 

    Один сезон обычно равен одному месяцу, в нем будет четыре тура по 10 матчей.. Если на неделе есть еврокубковые матчи, то туров в месяц может быть больше. В общем рейтинге учитывается общее количество очков, которые набрал участник в каждом туре сезона. В рейтинге тура – количество очков, которые набрал участник в отдельном туре. 

    Напоминаем, что ранее мы уже обговаривали новую механику «Конкурс прогнозов». Теперь для борьбы за призы вам не нужно переходить из одного дивизиона в другой. Достаточно просто побеждать в каждом туре. Поэтому все предыдущие достижения в «Конкурсе прогнозов» будут аннулированы: вы будете соревноваться с нуля.

    Какие есть ограничения?

    1. Каждый участник может делать ставки только с одного аккаунта. При выявлении нарушения администрация банит этого участника в «Конкурсе прогнозов».

    2. Минимальная ставка на один матч составляет 100 очков, максимальная – 400.

    3. Баланс очков от тура к туру не суммируется. На каждый тур у игрока есть изначально 1000 очков.

    4. Чтобы участвовать в розыгрыше, теперь не нужно делать ставки на все матчи тура.

    5. Ставку на каждый матч можно исправить отдельно максимально за полчаса до начала матча.

    Если я постоянно проигрываю, на что мне играть?

    Не переживать. На каждый тур вам дается по 1000 баллов. Они не суммируются с баллами от прошлого тура, они просто обновляются с каждым новым.

    Я вообще не особо разбираюсь в ставках. Как это работает?

    Мы вас быстро обучим:) В нашем «Конкурсе прогнозов» есть возможность выбора из трех типов коэффициентов:

    • Победа 1 – это победа команды, которая играет дома.
    • Победа 2 – победа команды гостей. 
    • Ничья – это ничейный результат. 

    Расчет выигрышной ставки проводится по простой формуле: сумма ставки х коэффициент. Пример: 200 х 2,2 = 440.

    Внимание еще раз: все ставки рассчитываются по результату основного времени матча (без учета дополнительных таймов или серии пенальти).

    Куда писать свои пожелания и критику? 

    Пишите на bets@bombardir.ru или оставляйте комментарии в «Чате» (крайняя правая кнопка в верхнем меню «Конкурса прогнозов»).

    Чтобы участвовать в конкурсе прогнозов, или зарегистрируйтесь!
    Комментарии (4735)
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    BoevStas1
    1729097687
    А вообще считаю,надо экспрессы делать,как хочешь,так и ставь.Как в тотале,а больше меньше,это лишнее идите в ФонБет!
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    Сержтир
    1729155543
    Разберитесь с матчем Алашкерт-- Ноа, день прошёл а выигрыш не получен.
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    Anton01011969
    1729246159
    Почему опять по 40 секунд грузится конкурс прогнозов? неужели нельзя решить эту проблему???
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    MazaiNN
    1729249080
    Почему мне пришло оповещение что я проиграл энную сумму если матч начнется только вечером? Или это за позавчера?
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    GoLenaStop
    1729279166
    а можно ли сделать перевод оставшихся средств на следующий тур? АТО не успеваю СВОи ставки размещать... {;-))