Привет, гигант?

Самые высокие футболисты в Мире

Рост в футболе не главное, но есть футболисты, которые на две головы выше своих соперников, а рейтинг самых высоких футболистов поможет нам вспомнить их:

10. Питер Крауч, 2 метра 1 сантиметр

Футболист Сток сити, который несмотря на свой гигантский рост забивает (иногда) шедевры (гол Ман Сити) открывает рейтинг футболистов.

9.Никола Жигич, 2 метра 2 сантиметра

Успел поиграть в Испании за Расинг и Валенсию после чего перешёл Бирмингэм Сити с котором выиграл Кубок Лиги 2011 года, его даже сватали в Арсенал.

8. Ойвинд Хоас, 2 метра 3 сантиметра

Сейчас играет в родной Норвегии в клубе Хенефосс.

7. Ласина Траоре, 2 метра 3 сантиметра

Этого футболиста мы хорошо помним, поигравший за Анжи и Кубань Траоре, сейчас забивает голы за Монако

6. Костел Пантилимон, 2 метра 3 сантиметра

Вратарь сборной Румынии и Вотфорда, в своё время успел поиграть и за Ман Сити.

5. Тор Хогне Аарой, 2 метра 4 сантиметра

Тор в основном играл в Норвегии, но годик успел провести в Японии, как видем не зря.

4. Янг Чанпен, 2 метра 5 сантиметров

Играет в Китае получил прозвище »китайский Крауч»

3. Ваня Ивеша, 2 метра 6 сантиметров

Вратарь играет на родине в Хорватии за местную Истру 1961.

2. Пол Миллар, 2 метра 7 сантиметров

Самый высокий футболист Британии, играет в Шотландии за малоизвестный клуб Элгин Сити.

1. Кристоф Ван Хут, 2 метра 8 сантиметров

Победитель рейтинга и самый высокий футболиста мира вратарь Бельгийского Вестерло.