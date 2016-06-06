Привет, гигант?

Рост в футболе не главное, но есть футболисты, которые на две головы выше своих соперников, а рейтинг самых высоких футболистов поможет нам вспомнить их:
10. Питер Крауч, 2 метра 1 сантиметр
Футболист Сток сити, который несмотря на свой гигантский рост забивает (иногда) шедевры (гол Ман Сити) открывает рейтинг футболистов.
9.Никола Жигич, 2 метра 2 сантиметра
Успел поиграть в Испании за Расинг и Валенсию после чего перешёл Бирмингэм Сити с котором выиграл Кубок Лиги 2011 года, его даже сватали в Арсенал.
8. Ойвинд Хоас, 2 метра 3 сантиметра
Сейчас играет в родной Норвегии в клубе Хенефосс.
7. Ласина Траоре, 2 метра 3 сантиметра
Этого футболиста мы хорошо помним, поигравший за Анжи и Кубань Траоре, сейчас забивает голы за Монако
6. Костел Пантилимон, 2 метра 3 сантиметра
Вратарь сборной Румынии и Вотфорда, в своё время успел поиграть и за Ман Сити.
5. Тор Хогне Аарой, 2 метра 4 сантиметра
Тор в основном играл в Норвегии, но годик успел провести в Японии, как видем не зря.
4. Янг Чанпен, 2 метра 5 сантиметров
Играет в Китае получил прозвище »китайский Крауч»
3. Ваня Ивеша, 2 метра 6 сантиметров
Вратарь играет на родине в Хорватии за местную Истру 1961.
2. Пол Миллар, 2 метра 7 сантиметров
Самый высокий футболист Британии, играет в Шотландии за малоизвестный клуб Элгин Сити.
1. Кристоф Ван Хут, 2 метра 8 сантиметров
Победитель рейтинга и самый высокий футболиста мира вратарь Бельгийского Вестерло.