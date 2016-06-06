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    Привет, гигант?

    6 июня 2016
    Самые высокие футболисты в Мире

    Рост в футболе не главное, но есть футболисты, которые на две головы выше своих соперников, а рейтинг самых высоких футболистов поможет нам вспомнить их:

    10. Питер Крауч, 2 метра 1 сантиметр

    Футболист Сток сити, который несмотря на свой гигантский рост забивает (иногда) шедевры (гол Ман Сити) открывает рейтинг футболистов.

    9.Никола Жигич, 2 метра 2 сантиметра

    Успел поиграть в Испании за Расинг и Валенсию после чего перешёл Бирмингэм Сити с котором выиграл Кубок Лиги 2011 года, его даже сватали в Арсенал.

    8. Ойвинд Хоас, 2 метра 3 сантиметра

    Самые высокие футболисты мира. Ойвинд Хоас

    Сейчас играет в родной Норвегии в клубе Хенефосс.

    7. Ласина Траоре, 2 метра 3 сантиметра

    Картинки по запросу ласина траоре анжи

    Этого футболиста мы хорошо помним, поигравший за Анжи и Кубань Траоре, сейчас забивает голы за Монако

    6. Костел Пантилимон, 2 метра 3 сантиметра

    Самые высокие футболисты мира. Костел Пантилимон

    Вратарь сборной Румынии и Вотфорда, в своё время успел поиграть и за Ман Сити.

    5. Тор Хогне Аарой, 2 метра 4 сантиметра

    Самые высокие футболисты мира. Тор Хогне Аарой

    Тор в основном играл в Норвегии, но годик успел провести в Японии, как видем не зря.

    4. Янг Чанпен, 2 метра 5 сантиметров

    Картинки по запросу Янг Чанпен

    Играет в Китае получил прозвище »китайский Крауч»

    3. Ваня Ивеша, 2 метра 6 сантиметров

    Картинки по запросу Ваня Ивеша

    Вратарь играет на родине в Хорватии за местную Истру 1961.

    2. Пол Миллар, 2 метра 7 сантиметров

    Самые высокие футболисты мира. Пол Миллар

    Самый высокий футболист Британии, играет в Шотландии за малоизвестный клуб Элгин Сити.

    1. Кристоф Ван Хут, 2 метра 8 сантиметров

    Самые высокие футболисты мира. Кристоф Ван Хут

    Победитель рейтинга и самый высокий футболиста мира вратарь Бельгийского Вестерло.

    Рейтинг: 4 Голосов: 22
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