Как выглядят самые толстые футболисты мира

Блог «MyFootball» собрал список самых толстых действующих футболистов. Тут есть и российский представитель.

Йерун Верхувен. «Волендам», Нидерланды Рост: 197 см Вес: 103 кг Адриано Лейте, «Майами Юнайтед» США Рост:189 см Вес: 95 кг Джон Паркин, «Форест Грин Роверс» Англия Рост: 193 см Вес: 103 кг Энди Рид, свободный агент Рост: 170 см Вес: 80 кг Адебайо Акинфенва, «Уимблдон» Англия Рост: 181 см Вес: 108 кг Стив МакНалти, «Транмер Роверс» Англия Рост: 185 см Вес: 97 кг Дмитрий Кудряшов, «Спартак-2» Москва Рост: 177 см Вес: 90 кг

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