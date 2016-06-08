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    MyFootball Все блоги -

    Как выглядят самые толстые футболисты мира

    8 июня 2016
    Блог «MyFootball» собрал список самых толстых действующих футболистов. Тут есть и российский представитель.

    Йерун Верхувен. «Волендам», Нидерланды

    Рост: 197 см

    Вес: 103 кг

    Адриано Лейте, «Майами Юнайтед» США

    Рост:189 см

    Вес: 95 кг

    Джон Паркин, «Форест Грин Роверс» Англия

    Рост: 193 см

    Вес: 103 кг

    Энди Рид, свободный агент

    Рост: 170 см

    Вес: 80 кг

    Адебайо Акинфенва, «Уимблдон» Англия

    Рост: 181 см

    Вес: 108 кг

    Стив МакНалти, «Транмер Роверс» Англия

    Рост: 185 см

    Вес: 97 кг

    Дмитрий Кудряшов, «Спартак-2» Москва

    Рост: 177 см

    Вес: 90 кг

    Рейтинг: 2 Голосов: 6
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 9 июня 2016, 10:56

      Конечно очень круто обсирать Кудряшова, но даже не являясь болелой свиней, я знаю, что у него болезнь, из-за которой ему не сбросить вес, при этом человек уже не первый год тянет уровень ФНЛ, а ваш максимум сидеть "классно" шутить по ту строну экрана, ничего из себя не представляя, ущербы. У каждая своя болезнь, у него такая, у вас с мозгами, имбецилы.

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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > санчесс 9 июня 2016, 16:46

      Ага, у тебя болезнь - кретин, называется. А у него проблемы с обменом веществ, это давно известно, учи мат. часть сынок.

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      Рейтинг: +17

      pivovar 9 июня 2016, 07:09

      Халк за малым не попал в этот обзор.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 июня 2016, 21:18

      у свободного агента еще и признаки даунизма на лице помоему))
      а номер 6 попадет еще и в категорию самые старые действующие футболисты))

      кудряшов просто жесть... на поросеночка очень похож все таки

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      Рейтинг: +429

      sold93 8 июня 2016, 20:58

      Адебайо Акинфеев?

      2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 8 июня 2016, 19:06

      ....гм.... а вот этот Акинфенва, он случайно не Акинфеева Игоря сын???

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      Рейтинг: +143

      SanekGol 8 июня 2016, 18:49

      Фото Кудряшова на эмблему Спартака!!!!

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > SanekGol 9 июня 2016, 16:29

      Свинтус как раз пойдет,))))

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 8 июня 2016, 18:48

      ...у нас кстати, этой херней еще алан касаев страдает.....как сгоняет к себе на родину хинкали в межьсезонье, потом приезжает на сборы - пузо висит и жопа как у тети сирануш!

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 8 июня 2016, 18:37

      ...а как же аршавин, зырянов, кристофер самба?

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      Рейтинг: +17971

      арейская > Саня БУБА 9 июня 2016, 02:00

      Да, Самба выглядит тяжеловато, но в игре этого как-то не заметно, потому что и рост приличный, а вот Кудряшов при его росте в 177 см и весе 90 кг, выглядит действительно поросенком

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 8 июня 2016, 18:16

      Кудряшов конечно красавчик)))))

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      Рейтинг: +17

      HHF 8 июня 2016, 18:13

      Ну Акинфенва и Рид не жирные, а на массе. Разница в том, что, грубо говоря, у них пузо не дальше грудака торчит и они в форме, пускай и в своеобразной, а не запускают себя, как Кудряшов, допустим.

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