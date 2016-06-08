Как выглядят самые толстые футболисты мира

Конечно очень круто обсирать Кудряшова, но даже не являясь болелой свиней, я знаю, что у него болезнь, из-за которой ему не сбросить вес, при этом человек уже не первый год тянет уровень ФНЛ, а ваш максимум сидеть "классно" шутить по ту строну экрана, ничего из себя не представляя, ущербы. У каждая своя болезнь, у него такая, у вас с мозгами, имбецилы.
Йерун Верхувен. «Волендам», Нидерланды
Рост: 197 см
Вес: 103 кг
Адриано Лейте, «Майами Юнайтед» США
Рост:189 см
Вес: 95 кг
Джон Паркин, «Форест Грин Роверс» Англия
Рост: 193 см
Вес: 103 кг
Энди Рид, свободный агент
Рост: 170 см
Вес: 80 кг
Адебайо Акинфенва, «Уимблдон» Англия
Рост: 181 см
Вес: 108 кг
Стив МакНалти, «Транмер Роверс» Англия
Рост: 185 см
Вес: 97 кг
Дмитрий Кудряшов, «Спартак-2» Москва
Рост: 177 см
Вес: 90 кг