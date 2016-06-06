Евро-2016. Группа В. Британцы или славяне?

Блог «Голевое чутье» предлагает познакомиться с участниками грядущего Евро и делится своими ожиданиями от матчей группы B. Всего за несколько дней до нашего общего праздника!

Словакия

Рейтинг FIFA: 24-е место

Рейтинг UEFA: 19-е место

Год основания ассоциации: 1938

Прозвище: нет

Лучший результат на Евро: чемпион (1976, как Чехословакия); 2016 (групповой этап)

«Восемь из 11 футболистов основного состава сборной Чехословакии, которая в финале ЧЕ-1976 победила по пенальти ФРГ, были родом из Словакии. Впрочем, с момента обретения страной независимости поводов для радости у словацких болельщиков было поменьше. Самого крупного успеха сборная добилась в квалификации ЧМ-2010, выиграв свою группу. В финальном турнире в ЮАР словаки выбили из борьбы действующих на тот момент чемпионов итальянцев – 3:2. Спустя пять лет они пробились в финальную стадию ЕВРО, в первую очередь благодаря семи победам на старте отборочного цикла». (uefa.com)

Квалификацию к Евро словаки начали достаточно бодро, выиграв сразу шесть матчей: в гостях против Украины и Белоруссии, дома против испанцев и Люксембурга, а также одержали обе победы над Македонией. Осень 2015 года выдалась у сборной Словакии не очень удачной – два поражения, ничья с украинцами при одной победе над Люксембургом, однако это не помешало дружине Яна Козака занять второе место в группе и получить прямую путевку на Евро.

Статистика: 10 игр, 7 побед, 1 ничья, 2 поражения, разница мячей – 17:8.

Состав сборной Словакии не так уж и молод. Все три голкипера, защитники Томаш Губочан, Ян Дюрица, Корнел Салата, Мартин Шкртел разменяли четвертый десяток. Полузащитники тоже близки к отметке в тридцать лет, а некоторые нападающие уже и перешагнули ее. Главной же звездой сборной является Марек Гамшик («Наполи»), кроме него стоить выделить миланца Юрая Куцку, Владимира Вайсса-мл. из катарского чемпионата, а также уже упомянутого Шкртела («Ливерпуль»). Словаки очень давно играют вместе, взаимопонимание у них на уровне инстинктов, что, конечно, создаст проблем любому сопернику. Кроме того, не забывайте про возраст – многие горят желанием доказать себе и всей Европе, что первый выход независимой Словакии на Евро не случаен.

Средний возраст: 28,9 лет. Ср. стоимость: 3,96 млн. евро.

Прогноз: будет бороться за вторую строчку своей группы. Только есть большой вопрос – с кем?

Россия

Рейтинг FIFA: 29-е место

Рейтинг UEFA: 9-е место

Год основания ассоциации: 1912

Прозвище: нет

Лучший результат на Евро: чемпион (1960, как СССР), 1/2 финала (2008)

«Если сборная Советского Союза выиграла самый первый чемпионат Европы в 1960 году и трижды выступала в финале (1964, 1972, 1988), то команда России таких успехов не добивалась. После развала СССР она побывала почти на всех европейских чемпионатах, но из группы вышла лишь один раз. Случилось это в 2008 году, когда голландец Гус Хиддинк вывел ее в полуфинал. Также российская сборная пробивалась на чемпионаты мира 1994, 2002 и 2014 годов. На ЕВРО-2016 команда пробилась под руководством Леонида Слуцкого, сменившего по ходу квалификации именитого итальянца Фабио Капелло». (uefa.com)

Квалификация. Сборная России, которой многие пророчили первое место в группе отбора, как водится, сначала создала себе проблемы, сыграв вничью со шведами и молдаванами, а затем дважды проиграв австрийцам, а затем, под руководством Леонида Слуцкого, выдав четыре победы подряд с общим счетом 12:1, с этими проблемами справилась и заняла второе (после Австрии) место.

Статистика: 10 игр, 6 побед, 2 ничьи, 2 поражения, разница мячей – 21:5.

Состав. Центральная часть защиты будет выглядеть вполне типично, разве что, если сыграют Маринато Гилерме с Романом Нойштедтером. Кто будет играть в полузащите у сборной России, угадывать не станем. В нападении сыграет трио, составленная из Федора Смолова («Краснодар»), «зенитовцев» Артема Дзюбы и Александра Кокорина. Громких имен европейского масштаба в сборной нет, а самыми дорогими игроками сборной являются вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА) и полузащитник Олег Шатов («Зенит»), стоимость каждого – 14 млн. евро. Стоит отметить, что практически все сборники играют в национальном первенстве, что, возможно,сыграет россиянам на пользу.

Средний возраст: 29,3 лет. Ср. стоимость: 5,8 млн. евро.

Прогноз: здесь следует быть особенно осторожным, ведь сборная России может занять любое из четырех мест в группе. Но, учитывая более щадящий режим выхода из группы, наверняка, россияне сыграют в раунде плей-офф, а может, даже и не в одном.

Уэльс

Рейтинг FIFA: 26-е место

Рейтинг UEFA: 28-е место

Год основания ассоциации: 1876

Прозвище: "драконы» (Dreigiau)

Лучший результат на Евро: групповой этап (2016)

«Сборная Уэльса в последний раз участвовала в крупном международном турнире в 1958 году, когда на чемпионате мира в Швеции валлийцы во главе с Джоном Чарльзом добрались до 1/4 финала. Они также участвовали в четвертьфинале чемпионата Европы-1976, где уступили по сумме двух матчей югославам и не смогли выйти в финальный турнир с участием четырех сборных. С тех пор валлийцы на международной арене не блистали, хотя в их рядах выступали такие знаменитые футболисты, как Иан Раш и Райан Гиггз. Однако с Гаретом Бейлом, забившим семь голов в квалификации ЕВРО-2016, сборная Уэльса осчастливила своих болельщиков и попала в компанию сильнейших в Европе». (uefa.com)

Квалификация. Сборная Уэльса попала в отборочную группу, явным фаворитом которой являлась Бельгия (что она и доказала, выиграв свою группу). За вторую прямую путевку боролись сами валлийцы и сборная Боснии и Герцеговины, а сборные Кипра и Андорры виделись поставщиками очков. Уэльс смог отобрать четыре очка у бельгийцев, завоевав всего одно с боснийцами, а еще на руку «драконам» сыграл тот факт, что сборная Боснии сыграла хуже с другими командами. В итоге валлийцы заняли второе место и сыграют на Евро. Впервые в своей истории.

Статистика: 10 игр, 6 побед, 3 ничьих, 1 поражение, разница мячей – 11:4.

Состав сборной Уэльса выделяется Гаретом Бэйлом, стоимость которого по данным transfermarkt.de – 80 млн. евро, что составляет практически половину стоимости всего состава сборной! Если в клубе Гарет играет на флангах, то в сборной он - центр нападения. Именно через него идет вся атака «драконов» и на него стараются играть все остальные сборники, среди которых стоит выделить Аарона Рэмзи («Арсенал») и «ливерпульца» Джо Аллена.

Средний возраст: 27,3 лет. Ср. стоимость: 7,33 млн. евро.

Прогноз: выход в финальную часть Евро для сборной Уэльса – уже прыжок выше головы, однако Бэйлу и Ко вполне по силам потрепать нервишки словакам и россиянам, да и «заклятым» соседям англичанам спуску не дадут.

Англия

Рейтинг FIFA: 11-е место

Рейтинг UEFA: 3-е место

Год основания ассоциации: 1863

Прозвище: "три льва» (Three Lions)

Лучший результат на Евро: полуфинал (1968, 1996)

«Статистика достижений сборной Англии на последних крупных турнирах могла бы выглядеть совсем по-другому, если бы не серии пенальти. С тех пор как «три льва» уступили по 11-метровым ФРГ в полуфинале ЧМ-1990, они завершили выступления подобным образом еще на пяти чемпионатах: трех европейских (1996, 2004, 2012) и двух мировых (1998, 2006). Лишь раз Англия состязалась в финале крупного турнира – на ЧМ-1966, когда и завоевала золотые медали. На ЧМ-2014 в Бразилии родоначальники футбола не вышли из группы, но на ЕВРО-2016 они отправятся после десяти побед в десяти матчах квалификации континентального первенства». (uefa.com)

Квалификация для сборной Англии прошла достаточно просто: 10 игр – 10 побед, в итоге с первого места «львы» отправились на Евро, опередив швейцарцев, словенцев, эстонцев, сборные Литвы и Сан-Марино. Англия – единственная сборная, выигравшая все матчи отбора, имеет лучшую разницу мячей (+28), а также единственная в группе В, занявшая первое место в группе отбора.

Статистика: 10 игр, 10 побед, разница мячей – 31:3

Состав сборной Англии выше по стоимости суммы составов всех остальных трех команд группы. Тройка самых дорогих футболистов англичан играет в атаке – Рахим Стерлинг (45 млн. евро), Харри Кейн (40 млн. евро) и капитан сборной Уэйн Руни (35 млн. евро), а еще у Роя Ходжсона есть Джейми Варди, Дэниэл Старридж и юнец Маркус Рэшфорд. Полузащита «львов» не такая звездная, но очень трудолюбивая, а защита пропустила минимум голов в отборе – всего три мяча в десяти матчах. Кроме того, состав англичан – самый молодой из всех 24 команд-участниц Евро-2016.

Средний возраст: 25,8 лет. Ср. стоимость: 19,39 млн. евро.

Прогноз: в том, что «три льва» выиграют группу, сомневаться не приходится. Многие специалисты называют англичан одними из главных претендентов на победу в турнире наряду с французами и немцами. Наверняка, сборная Англии будет играть в полуфинале, однако многое будет зависеть от соперников по плей-офф.

Фото: sport-express.ru, vesti.ru, eurosport.ru

Евро-2016. Группа А. Будет ли «хозяин» гостеприимным