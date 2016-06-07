10 страшно нелепых автоголов

Блог «MyFootball» собрал список из 10 самых впечатляющих голов в собственные ворота. Улыбнитесь!

10. Марсело, сборная Бразилии

9. Энар Яагер, «Торпедо» Москва

8. Фестус Байсе, «Ситизен»

7. Тони Попович, «Кристал Пэлас»

6. Давид Алаба, сборная Австрии

5. Фрэнк Кедрю, «Ланс»

4. Роман Павлюченко, «Локомотив»

3. Криштиану Роналду, «Реал Мадрид»

2. Крис Брасс, «Бари»

1. Ассаф Мендес, «Маккаби» Хайфа

P.S. Голы проранжированы не по красоте или важности, а просто в порядке перечисления. Ясное дело, что автоголов в футболе забивается немало, и у каждого найдется свой взгляд на топ самых лучших. Данный список – субъективное мнение автора блога, который никак не навязывает его остальным.