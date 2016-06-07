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    MyFootball Все блоги -

    10 страшно нелепых автоголов

    7 июня 2016
    Блог «MyFootball» собрал список из 10 самых впечатляющих голов в собственные ворота. Улыбнитесь!

    10. Марсело, сборная Бразилии

    9. Энар Яагер, «Торпедо» Москва

    8. Фестус Байсе, «Ситизен»

    7. Тони Попович, «Кристал Пэлас»

    6. Давид Алаба, сборная Австрии

    5. Фрэнк Кедрю, «Ланс»

    4. Роман Павлюченко, «Локомотив»

    3. Криштиану Роналду, «Реал Мадрид»

    2. Крис Брасс, «Бари»

    1. Ассаф Мендес, «Маккаби» Хайфа

    P.S. Голы проранжированы не по красоте или важности, а просто в порядке перечисления. Ясное дело, что автоголов в футболе забивается немало, и у каждого найдется свой взгляд на топ самых лучших. Данный список – субъективное мнение автора блога, который никак не навязывает его остальным.

    Рейтинг: 4 Голосов: 6
    Комментарии16
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 9 июня 2016, 02:16

      а где юрка кофтун ........
      какой он рыбкой положил .....ммммммммм
      исландия 1 0 россия

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 8 июня 2016, 21:44

      прикольно

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 8 июня 2016, 12:07

      неплохо)))

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      Рейтинг: +6979

      1bear 8 июня 2016, 11:07

      ...вчера узбек "красивый" головой забил - "победный"...

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      Рейтинг: +5113

      hunta > 1bear 8 июня 2016, 20:37

      Не просто красивый, шикарный!

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 8 июня 2016, 09:36

      спящий гигант - эпик фейл, продолжил забивать за локо, несмотря ни на что

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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 8 июня 2016, 08:24

      Последний самый нелепый)))

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 7 июня 2016, 22:13

      "просто в порядке перечисления"
      - не знаю, с какой планеты автор, но у нас на Земле считают 1,2,3... :))

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 7 июня 2016, 21:35

      8. Фестус Байсе, «Ситизен» - самый красивый :)

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      Рейтинг: +27

      GektorT > Masteralex 7 июня 2016, 22:25

      +1

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 июня 2016, 21:27

      6 и 5 Я бы поставил в самом верху, не посмотрел и вратарь дырка... 3 вообще ни о чем, лишь тока потому что Кристинка забила. 2 поставил бы на 1! ))))

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      Рейтинг: +33709

      zra78 7 июня 2016, 20:12

      7.8 шедевры,1,2 ахаха

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