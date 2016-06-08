Дзофф, Леманн, Маттеус и еще семь самых возрастных игроков в истории чемпионатов Европы

Блог «Футбол в стиле Ретро» показывает десять крутых ветеранов, вписавших свое имя в историю Евро в преклонном по футбольным меркам возрасте.

На предстоящем Евро сразу два футболиста могут обновить рекорд чемпионатов Европы по возрасту участия в финальной стадии турнира. Голкиперы сборных Ирландии и Венгрии, Шей Гивен и Габор Кирай – соответственно, включены в заявки своих команд на предстоящий европейский форум. Обоим футболистам уже перевалило за 40, что больше возраста текущего рекордсмена на момент его последнего матча в финальных стадиях чемпионатов Европы.

Но обо всем по порядку. Блог «Футбол в стиле Ретро» представляет ТОП-10 самых возрастных игроков в истории Евро.

Антониос Никополидис

Команда: Греция

Амплуа: вратарь

Возраст: 37 лет, 5 месяца и 4 дня

Дата достижения: 18 июня 2008 года

Паскаль Цубербюлер

Команда: Швейцария

Амплуа: вратарь

Возраст: 37 лет, 5 месяцев и 7 дней

Дата достижения: 15 июня 2008 года

Эдвин ван дер Сар

Команда: Голландия

Амплуа: вратарь

Возраст: 37 лет, 7 месяцев и 23 дня

Дата достижения: 21 июня 2008 года

Константинос Халкиас

Команда: Греция

Амплуа: вратарь

Возраст: 38 лет и 13 дней

Дата достижения: 12 июня 2012 года

Дино Дзофф

Команда: Италия

Амплуа: вратарь

Возраст: 38 лет, 3 месяца и 24 дня

Дата достижения: 21 июня 1980 года

Йенс Леманн

Команда: Германия

Амплуа: вратарь

Возраст: 38 лет, 7 месяцев и 19 дней

Дата достижения: 29 июня 2008 года

Ивица Вастич

Команда: Австрия

Амплуа: нападающий

Возраст: 38 лет, 8 месяцев и 14 дней

Дата достижения: 12 июня 2008 года

Питер Шилтон

Команда: Англия

Амплуа: вратарь

Возраст: 38 лет, 8 месяца и 28 дней

Дата достижения: 15 июня 1988 года

Мортен Ольсен

Команда: Дания

Амплуа: защитник

Возраст: 38 лет, 10 месяцев и 3 дня

Дата достижения: 17 июня 1988 года

Лотар Маттеус

Команда: Германия

Амплуа: защитник, полузащитник

Возраст: 39 лет, 2 месяца и 30 дней

Дата достижения: 20 июня 2000 года

В качестве постскриптума. Вероятность того, что данный рекорд падет на французских полях стартующего через считанные дни чемпионата Европы, не просто велика, а очень велика. Наверняка примет непосредственное участие в турнире ирландский кипер Шей Гивен, а его венгерский коллега Габор Кирай и вовсе является основным вратарем своей сборной. Поэтому шансы на то, что возрастной рекорд устоит, крайне минимальны. С нетерпением ждем Евро. Будет интересно!

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Фото: www.zimbio.com, www.telegraph.co.uk, www.pinterest.com, www.corriere.it

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