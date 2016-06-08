Дзофф, Леманн, Маттеус и еще семь самых возрастных игроков в истории чемпионатов Европы

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На предстоящем Евро сразу два футболиста могут обновить рекорд чемпионатов Европы по возрасту участия в финальной стадии турнира. Голкиперы сборных Ирландии и Венгрии, Шей Гивен и Габор Кирай – соответственно, включены в заявки своих команд на предстоящий европейский форум. Обоим футболистам уже перевалило за 40, что больше возраста текущего рекордсмена на момент его последнего матча в финальных стадиях чемпионатов Европы.
Но обо всем по порядку. Блог «Футбол в стиле Ретро» представляет ТОП-10 самых возрастных игроков в истории Евро.
Антониос Никополидис
Команда: Греция
Амплуа: вратарь
Возраст: 37 лет, 5 месяца и 4 дня
Дата достижения: 18 июня 2008 года
Паскаль Цубербюлер
Команда: Швейцария
Амплуа: вратарь
Возраст: 37 лет, 5 месяцев и 7 дней
Дата достижения: 15 июня 2008 года
Эдвин ван дер Сар
Команда: Голландия
Амплуа: вратарь
Возраст: 37 лет, 7 месяцев и 23 дня
Дата достижения: 21 июня 2008 года
Константинос Халкиас
Команда: Греция
Амплуа: вратарь
Возраст: 38 лет и 13 дней
Дата достижения: 12 июня 2012 года
Дино Дзофф
Команда: Италия
Амплуа: вратарь
Возраст: 38 лет, 3 месяца и 24 дня
Дата достижения: 21 июня 1980 года
Йенс Леманн
Команда: Германия
Амплуа: вратарь
Возраст: 38 лет, 7 месяцев и 19 дней
Дата достижения: 29 июня 2008 года
Ивица Вастич
Команда: Австрия
Амплуа: нападающий
Возраст: 38 лет, 8 месяцев и 14 дней
Дата достижения: 12 июня 2008 года
Питер Шилтон
Команда: Англия
Амплуа: вратарь
Возраст: 38 лет, 8 месяца и 28 дней
Дата достижения: 15 июня 1988 года
Мортен Ольсен
Команда: Дания
Амплуа: защитник
Возраст: 38 лет, 10 месяцев и 3 дня
Дата достижения: 17 июня 1988 года
Лотар Маттеус
Команда: Германия
Амплуа: защитник, полузащитник
Возраст: 39 лет, 2 месяца и 30 дней
Дата достижения: 20 июня 2000 года
В качестве постскриптума. Вероятность того, что данный рекорд падет на французских полях стартующего через считанные дни чемпионата Европы, не просто велика, а очень велика. Наверняка примет непосредственное участие в турнире ирландский кипер Шей Гивен, а его венгерский коллега Габор Кирай и вовсе является основным вратарем своей сборной. Поэтому шансы на то, что возрастной рекорд устоит, крайне минимальны. С нетерпением ждем Евро. Будет интересно!
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Фото: www.zimbio.com, www.telegraph.co.uk, www.pinterest.com, www.corriere.it
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