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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Дзофф, Леманн, Маттеус и еще семь самых возрастных игроков в истории чемпионатов Европы

    8 июня 2016
    Блог «Футбол в стиле Ретро» показывает десять крутых ветеранов, вписавших свое имя в историю Евро в преклонном по футбольным меркам возрасте.

    На предстоящем Евро сразу два футболиста могут обновить рекорд чемпионатов Европы по возрасту участия в финальной стадии турнира. Голкиперы сборных Ирландии и Венгрии, Шей Гивен и Габор Кирай – соответственно, включены в заявки своих команд на предстоящий европейский форум. Обоим футболистам уже перевалило за 40, что больше возраста текущего рекордсмена на момент его последнего матча в финальных стадиях чемпионатов Европы.

    Но обо всем по порядку. Блог «Футбол в стиле Ретро» представляет ТОП-10 самых возрастных игроков в истории Евро.

    Антониос Никополидис

    Команда: Греция

    Амплуа: вратарь

    Возраст: 37 лет, 5 месяца и 4 дня

    Дата достижения: 18 июня 2008 года

    Паскаль Цубербюлер

    Команда: Швейцария

    Амплуа: вратарь

    Возраст: 37 лет, 5 месяцев и 7 дней

    Дата достижения: 15 июня 2008 года

    Эдвин ван дер Сар

    Команда: Голландия

    Амплуа: вратарь

    Возраст: 37 лет, 7 месяцев и 23 дня

    Дата достижения: 21 июня 2008 года

    Константинос Халкиас

    Команда: Греция

    Амплуа: вратарь

    Возраст: 38 лет и 13 дней

    Дата достижения: 12 июня 2012 года

    Дино Дзофф

    Команда: Италия

    Амплуа: вратарь

    Возраст: 38 лет, 3 месяца и 24 дня

    Дата достижения: 21 июня 1980 года

    Йенс Леманн

    Команда: Германия

    Амплуа: вратарь

    Возраст: 38 лет, 7 месяцев и 19 дней

    Дата достижения: 29 июня 2008 года

    Ивица Вастич

    Команда: Австрия

    Амплуа: нападающий

    Возраст: 38 лет, 8 месяцев и 14 дней

    Дата достижения: 12 июня 2008 года

    Питер Шилтон

    Команда: Англия

    Амплуа: вратарь

    Возраст: 38 лет, 8 месяца и 28 дней

    Дата достижения: 15 июня 1988 года

    Мортен Ольсен

    Команда: Дания

    Амплуа: защитник

    Возраст: 38 лет, 10 месяцев и 3 дня

    Дата достижения: 17 июня 1988 года

    Лотар Маттеус

    Команда: Германия

    Амплуа: защитник, полузащитник

    Возраст: 39 лет, 2 месяца и 30 дней

    Дата достижения: 20 июня 2000 года

    В качестве постскриптума. Вероятность того, что данный рекорд падет на французских полях стартующего через считанные дни чемпионата Европы, не просто велика, а очень велика. Наверняка примет непосредственное участие в турнире ирландский кипер Шей Гивен, а его венгерский коллега Габор Кирай и вовсе является основным вратарем своей сборной. Поэтому шансы на то, что возрастной рекорд устоит, крайне минимальны. С нетерпением ждем Евро. Будет интересно!

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    Фото: www.zimbio.com, www.telegraph.co.uk, www.pinterest.com, www.corriere.it

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    Рейтинг: 4 Голосов: 12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 8 июня 2016, 17:52

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