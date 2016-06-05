Черчесов в «Зальцбурге», Головин в Англии. Трансферные новости о русских легионерах

«Вильярреал» нацелился на Черышева. Иванов уедет во Францию. Денисов и Павлюченко договариваются с казахстанскими клубами. Блог «Русские и тут» рассказывает об игроках, которые могут продолжить карьеру в Европе и за ее пределами.

Европейские клубы следят за Головиным

Александр Головин, вошедший в топ-10 самых талантливых игроков предстоящего Евро, заинтересовал клубы из Европы. В Германии ходят слухи об интересе к нему со стороны гладбахской «Боруссии» и «Герты». Однако наибольшую заинтересованность проявляют английские команды, названия которых пока держатся в секрете.

Черчесов поедет тренировать в Австрию

Российский тренер Станислав Черчесов согласовал контракт с австрийским «Зальцбургом». При этом действующее соглашение наставника с «Легией» пока еще не расторгнуто, а польские болельщики выступили против расставания со специалистом. Чтобы возглавить «Зальцбург», Черчесову необходимо дождаться ухода тренера Оскара Гарсии, который собирается возглавить «Ноттингем Форрест».

«Вильярреал» заинтересован в Черышеве

Мадридский «Реал» летом собирается расстаться с российским полузащитником Денисом Черышевым. Игрока пыталась выкупить «Валенсия», но переговоры прошли безрезультатно. Теперь на Черышева претендует «Вильярреал», где Денис ранее уже выступал на правах аренды.

«Галатасарай» интересуется Нойштедтером

Роман Нойштедтер, недавно получивший российское гражданство, может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае». Хотя еще недавно сообщалось, что «Зенит» и ЦСКА попробуют взять в Россию игравшего за «Шальке» футболиста. Сам Нойштедтер слухи о возможном трансфере никак не комментирует.

Измайлов имеет несколько предложений

Полузащитник Марат Измайлов тренируется с неизвестным клубом, но подписывать контракт пока не спешит. За последние дни к нему обратились представители еще нескольких команд, одна из которых будет выступать в еврокубках. Известно, что к Марату есть интерес еще и из арабских стран.

Казахстанские клубы хотят пригласить Денисова и Павлюченко

Казахстанский «Кайрат» общался с «Динамо» по поводу возможного перехода в клуб полузащитника Игоря Денисова. Однако к соглашению стороны не пришли, а затем и сам «Кайрат» попытался опровергнуть эту информацию. При этом в Казахстане есть интерес еще и к Роману Павлюченко. С форвардом пытается договориться «Окжетпес».

Малафееву предлагают уехать в МЛС

Голкипер Вячеслав Малафеев вроде бы завершил карьеру и попрощался с болельщиками «Зенита», но полностью отказаться от футбола пока не может. Малафеев не скрывает, что ему предлагают ехать играть в МЛС. Близкие ничего не имеют против, но сам Вячеслав пока размышляет. Бизнес Малафеева привлекает больше.

«Оренбург» возьмет в аренду Ефремова

Дмитрий Ефремов возвращается в ЦСКА из аренды в Чехии, где выступал за «Слован». Но в московском клубе Ефремов надолго не задержится. Хотя Ефремов и мечтает об очередной поездке в Европу, футбольный клуб «Оренбург» готов арендовать футболиста. Команда следующий сезон проведет в российской Премьер-лиге и уже занимается оформлением соглашения.

Сычев поиграет в Малайзии

Дмитрий Сычев продолжает переговоры с клубом из второго дивизиона Малайзии. Нападающий не собирается заканчивать игровую карьеру, но не имеет предложений от клубов российской Премьер-лиги. Сычев съездил в Малайзию, а теперь ожидает ответа.

Клуб из Франции интересуется Ивановым

Полузащитник «Терека» Олег Иванов имеет предложение от клуба из Лиги 1. «Предложение меня заинтересовало, но не могу сказать, как все сложится в дальнейшем», – рассказал сам футболист. Об интересе к Иванову со стороны французских команд сообщалось уже давно, но названия клубов пока держатся в секрете.

Скауты «Боруссии» следят за Митрюшкиным

Может сменить клуб и Антон Митрюшкин. Российский голкипер во второй половине сезона закрепился в составе «Сьона». Своей игрой Митрюшкин привлек на матчи скаутов дортмундской «Боруссии». В Дортмунде следят за прогрессом молодого вратаря. А еще до перехода в «Сьон» россиянин мог оказаться в мадридском «Реале».

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