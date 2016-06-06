Азар, Де Хеа, Кейн и еще 10 крутых футболистов, которые впервые сыграют на Евро

Ближайший Евро станет дебютным для целого ряда выдающихся футболистов. Кто-то из них еще молод, кто-то уже имеет в активе золото чемпионата мира, а кто-то ждал этот шанс всю свою карьеру. И каждый из них едет на турнир со своей уникальной мотивацией.

Давид Алаба (Австрия)

Команда: «Бавария»

Возраст: 23 года

Личная мотивация: Темнокожий австриец с азиатскими корнями по определению уникален, но Давид уже давно выделяется не только своими внешними данными. Он один из лучших фланговых защитников современного футбола, его в своих рядах хотели бы видеть все топ-клубы мира. Однако Алабе пришло время заматереть и превратиться из молодого суперталанта в полноценную суперзвезду. Для этого ему нужно стать вожаком своей сборной и привести ее хотя бы к выходу из группы. Потенциал для этого у австрийцев есть.

Поль Погба (Франция)

Команда: «Ювентус»

Возраст: 23 года

Личная мотивация: У Зинедина Зидана, как и у Пеле, Марадоны, Кройфа и других выдающихся футболистов, почти каждый год «рождаются» преемники. Но во Франции, вроде, окончательно решили, что «Новый Зидан» – это Поль Погба. И теперь полузащитнику «Ювентуса» придется пережить самый ответственный месяц в своей жизни: он должен вести свою сборную к победе на домашнем чемпионате Европы. И после Евро Погба либо станет героем нации, либо французы опять начнут искать истинного преемника короля Зизу.

Гарет Бэйл (Уэльс)

Команда: «Реал»

Возраст: 26 лет

Личная мотивация: Еще 5 лет назад любой валлиец без труда называл величайшего из своих соплеменников, которые играют в футбол. Райан Гиггз. Но теперь картина меняется. Гарет Бэйл сделал то, чего так и не удалось Гиггзу – вывел Уэльс на крупный турнир. И теперь вингеру «Реала» нужно доказать на полях пятой республики огромное количество вещей. Что он реально стоил те злосчастные 100 миллионов. Что он может играть на уровне Криштиану Роналду. И что он готов принять из рук поседевшего от работы с ван Гаалом Гиггза корону футбольного короля Уэльса.

Гарри Кейн (Англия)

Команда: «Тоттенхэм»

Возраст: 22 года

Личная мотивация: Нападающий «Тоттенхэма» второй сезон подряд наводит ужас на голкиперов английской Премьер-лиги. И вот пришло время для настоящего выхода в большой, хоть и старый, свет. Как-то внезапно сборная Англии стала серьезным претендентом на чемпионские свершения. А для этого нужен мощный ударный форвард. А, если учесть, что Руни все чаще играет из глубины, Варди пытается определиться «ганнер» он, или все еще «лис», а Маркус Рэшфорд пока все же не «голеодор нации», то наибольший груз ответственности за хорошее настроение Ее Величества ляжет на Гарри. Мальчика, который забивает.

Эден Азар (Бельгия)

Команда: «Челси»

Возраст: 25 лет

Личная мотивация: «Азар достиг уровня Месси и Роналду». Такими словами, тогда еще тренер «Челси», Жозе Моуринью начинал прошедший сезон в Англии. В итоге, бельгиец, как и весь «синий» клуб, полностью провалил сезон, и последней надеждой Азара на то, чтобы удержаться в стратосфере мирового футбола остается чемпионат Европы. Ведь в этой жизни все скоротечно. И, если летом 2015 года Флорентино Прес готов был везти целый танкер денег в обмен на Эдена, то теперь он не всегда попадает в основной состав «Челси».

Давид Де Хеа (Испания)

Команда: «Манчестер Юнайтед»

Возраст: 25 лет

Личная мотивация: Этот турнир должен стать новой вехой для сборной Испании. Ведь они переходят из эпохи «святого Икера» в эпоху «стены Де Хеа». Последним турниром, где ворота испанцев защищал не Касильяс, был чемпионат Европы 2000. И вот спустя 16 лет пост №1 должен занять другой воспитанник мадридской вратарской школы. И будем честны, игра голкипера пока еще «Манчестер Юнайтед» – одна из немногих козырных карт, что сейчас на руках у Висенте Дель Боске.

Марек Гамшик (Словакия)

Команда: «Наполи»

Возраст: 28 лет

Личная мотивация: Гамшика преследует «синдром Стоичкова». Ну, или «синдром Хаджи», если вам так будет угодно. Он выражается в том, что у крепкосбитой, но средней сборной есть выдающийся футболист, от которого все ждут, что он разорвет на себе футболку и с боевым кличем поведет своих партнеров вперед. В светлое футбольное будущее. И, если у него это получится, то он становится иконой местного футбола. Да и засиделся Марек в «Наполи». Будет крайне обидно, если мы не увидим этого классного и самобытного полузащитника за пределами впавшей в анабиоз Серии А.

Антуан Гризманн (Франция)

Команда: «Атлетико»

Возраст: 25 лет

Личная мотивация: После ухода Тьерри Анри право считаться главным нападающим сборной Франции переходило из рук в руки. Последним его обладателем был Карим Бензема, но форвард «Реала» по всем известным причинам не поехал на Евро, и это стало шансом для Антуана Гризманна, который провел шикарный сезон в «Атлетико», заявить о себе в полный голос. У невысокого страйкера есть все, чтобы стать одной из главных звезд турнира. И, возможно, оставить после этого банду Симеоне ради голевых свершений, предположим, на Туманном Альбионе.

Тибо Куртуа (Бельгия)

Команда: «Челси»

Возраст: 24 года

Личная мотивация: Из самых горячих и субъективных споров всегда случается при попытке выявить лучшего голкипера на данный момент. Ведь у каждой эпохи были свои герои с «единичкой» на футболке. Так вот, Тибо Куртуа за последний сезон в этом споре дал огромную фору Мануэлю Нойеру, Давиду Де Хеа, Яну Облаку и еще паре-тройке ярких личностей. Но чемпионат Европы может позволить Куртуа реанимировать свои позиции в списке. Все для этого есть.

Юлиан Дракслер (Германия)

Команда: «Вольфсбург»

Возраст: 22 года

Личная мотивация: За последние годы даже слишком много говорят о том, какое потрясающее поколение уродилось в Германии. В этой россыпи талантов Юлиан Дракслер всегда был «Тоже молодец». Он даже съездил на победный для бундесманшафт чемпионат Мира в Бразилию, где отыграл аж 14 минут. Но теперь все идет к тому, что Дракслер станет основным левым полузащитником сборной на этом Евро. И на фоне удачного выступления за «Вольфсбург», Юлиан наконец может стать не одним из плеяды, а яркой и самодостаточной звездой.

Альваро Мората (Испания)

Команда: «Ювентус»

Возраст: 23 года

Личная мотивация: После золотых лет связки Вилья-Торрес казалось, что в сборной Испании на долгое время основным форвардом стал экс-бразилец Диего Коста. Но весьма спорный сезон одного из главных ублюдков мирового футбола в «Челси» вынудил Висенте Дель Боске «отцепить» его от Евро. И теперь «дон Картошка» будет выбирать между еще одним натурализованным бразильцем Нолито и главным великомучеником испанского футбола Альваро Моратой. И в этой жесткой конкуренции Морате есть что доказывать, так же как это было два года назад, когда он хоронил свой родной «Реал» в полуфинале Лиги Чемпионов.

Кевин Де Брюйне (Бельгия)

Команда: «Манчестер Сити»

Возраст: 24 года

Личная мотивация: Все знают, как Тибо Куртуа бесит Симона Миньоле тем, что не дает голкиперу «Ливерпуля» стать основным и в сборной. Но, вполне возможно, что похожие чувства Эден Азар вызывает у Кевина Де Брюйне. Полузащитник «Манчестер Сити» своей игрой заслуживает право быть примой в сборной «красных дьяволов», но постоянно находится в тени Азара. И вот, Эден слабо провел сезон и то, в какой форме он будет на Евро не понятно. Самое время переформатировать сборную Бельгии из «Азар и ребята» в «Де Брюйне и партнеры».

Эйдур Гудьонсен (Исландия)

Команда: «Мольде»

Возраст: 37 лет

Личная мотивация: Эйдуру не нужна лишняя мотивация. Он уже на Евро. Он уже счастлив. Экс-нападающий «Челси» и «Барселоны» всю карьеру ждал шанса сыграть со сборной на крупном турнире. И вот, наконец, дождался. Исландия на Евро. Теперь 37-летний форвард может просто наслаждаться происходящим и делать все, чтобы эта история для него стала еще более леген…подождите-подождите…ДАРНОЙ!

Фото: zimbio.com

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