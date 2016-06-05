Триумф на «Стад де Франс»: историческая победа сборной России

Ровно 17 лет назад состоялся один из лучших матчей в новейшей истории сборной России. Победа над звёздной сборной Франции, да ещё и в гостях, что может быть прекрасней?
Отборочный турнир чемпионата Европы – пожалуй, самое эмоциональное соревнование для болельщиков сборной России со стажем. Пиковый момент смены настроений пришёлся на гостевой поединок против действующих чемпионов мира. В тот момент, когда всё было против российской команды, футболисты сделали то, что чуть ранее могло показаться невероятным. И удивителен здесь не только итоговый результат матча, но и тот факт, как изменилось настроение российских болельщиков по отношению к сборной своей страны.
Буквально за два часа команда заново влюбила в себя миллионы людей. Времени от стартового свистка до свистка финального с лихвой хватило для того, чтобы тотальный скепсис и чувство полнейшей безнадёги сменились всеобщим ликованием и верой в итоговый успех кампании. Исторический момент.
Отборочный цикл Евро-2000. Группа 4.
Франция – Россия – 2:3
Панов, 38 (0:1); Пети, 48 (1:1), Вильтор, 53 (2:1); Панов, 75 (2:2); Карпин, 86 (2:3).
Спустя несколько месяцев, в дождливый осенний день карета в мгновение ока превратится в тыкву, а один из героев «битвы при Сен-Дени» на долгие годы станет футбольным изгоем нации. Но это совсем другая история...
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Фото: www.pinterest.com
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