Неудержимые Лисы

Рождение сверхновой и открытие года . Сказ о команде достойной занесения в красную книгу . Лестер Сити клуб , который доказывает что ни деньги играют в футбол .



Сказка на яву .Именно таким образом можно описать внезапное восхождение на олимп команды ,которая еще в прошлом сезоне боролась за выживание и показывала пряма скажем футбол среднего класса паршивости с лонг болами и с тактикой мелкого фолла .Однако и в сезоне 2014-2015 стоит выделить ,сразу несколько светлых моментов, первый- это победа над МЮ со счетом 5-3.да это была игра нервов и мю вел 3-1 после 57 минуты ,а в итоге Красные дьяволы получили удар ниже пояса и потерпели досадное поражения , второй же неразрывно связан с фамилиями Варди ,Камбьяссо и Уллоа , Варди по-настоящему выстрелил в концовке чемпионата в 10 матчей 4 забитых мяча и 4 голевых передачи .

Камбьясо, чемпион Испании в составе реала , неоднократный чемпион Италии ,да что уж там говорить игрок достойный итальянского зала славы футбола , системообразующий игрок , времен золотой эпохи Моуринье в Интере ,победитель лиги чемпионов , блестящий футболист который решился на опрометчивый казалось бы шаг , на заре карьеры переехать из солнечной Италии на туманный Альбион в старейший Английский город Лестер ,честно каюсь думал Аргентинец приехал в Лестер отработать миллионный контракт , походить по полю по пинать мяч , по отбывать так номер ну и сыгрть предположительно игр 10-15 от силы , мотивировал я себя тем что игроку уже далеко за 30 (тогда ему было 34) , по мимо этого он переходит из чемпионата Италии где и скорости ниже fullcontact именьше чем в чемпионате Англии , поэтому очевидно было для меня что этот трансфер потухшей звезды , закончится не на мажорной ноте , но как же сильно ,я насчет него ошибался , да быть может в физическом плане он сбавил , но то самое виденье поле тот самый обостряющий пас остался . Настоящий боец и мастер своего дела вышел на поле аж 31 раз , больше него на поле брани в первенстве появлялись только Шлупп, Морган Уэс ,Варди и Ульоа что еще можно добавить к этому ? - no comments .

Уллоа попал в этот список не из-за филигранной и бесподобной игры , а скорее благодаря своим бомбардирским качествам , 11 голов вполне не плохо для представителя команды из подвала апл ,игрок фамилия которого навряд ли осталась на устах болельщиков ,но все же его результативные действия достойны упоминания в этой скромной статье , заметьте в списке нет Мареза ведь заявил во всеуслышенье о себе он именно в сезоне 2015-2016 . Чтож вернемся теперь к теме открытия года ,одназначно это лестер сезона 2015-2016 . Здесь стоит конкретно обозначить наиважнешую фигиру в Лесторском коллективе . Это безусловно Клаудио Раньери , тренер неудачник , тренер который за несколько лет работы в Англии так и не стал нормально говорить по английский , вот таким образом отзывался об коллеге по тренерскому цеху Особенный , хочется спросить ну и где сейчас Особенный ? А ведь по иронии судьбы ,матч Челси с Лестером стал последним для Моуринье в качестве тренера Лондонского клуба, конечно идеализировать этот матч не имеет никакого смысла Моуринье бы итак уволили ,но все же что-то в этом есть , так сказать возвращение долга , хотя Моуринье входит в когорту лучших тренеров мира и без работы долго , он уж точно оставаться не будет . .

Клаудио Раньери ,феномен мирового футбола . тренер так и не выигрывавший пока что какой либо значимый трофеев ,но зато сыскавший популярность благодаря тому ,что умеет ставить игру вспомните Челси начало нулевых Джанфранко Дзолла ,Джимми Флой Хассельбайнк Ди Матео ,Вильям Галлас ,молодые Гудьонсон ,Лэмпард ,Терри да эта команда и до прихода огромных денег была многообещающий и должна была показать себя в дальнейшем во всей красе ,что она с успехом и сделала . Ну так что же ,собственно говоря такого сделал Клаудио Раньери ? ведь он ни только дал повод журналистам на освещение сенсации в мире футбола ,он также изменил соотношений сил в апл , да в общем то подтвердил не устаревающую аксиому, что в жизни все возможно . Конечно ответ заложен глубоко в голове у Клаудио. но все же смею предположить .что ему не удалось разгадать код футбола или же отыскать эликсир способный подарить футболистам неугасающую энергию , на самом деле все гораздо проще и лежит все на поверхности ответ заключается в огромной работе этого специалиста он сделал из захудалой, подвальной команды , клуб способный бороться за места в большой четвертке , матчи с челси , мю и ман сити этот факт подтверждают , та легкость и непринуждённость которую демонстрируют игроки Лестереа в атаке , удивляет Морез и Варди на двоих уже забили 28 голов и сделали 20 результативных передач они по праву сильных , превратились в топовых игроков апл , и все это не из-за падения уровня чемпионата или же благодаря стечению чудесных обстоятельств , здесь видна рука хорошего тренера ,то как Варди стал действовать на поле , постоянная работа без мяча поиск удобной позиции , те комбинации которые играются под него и его результативность ,следствие поставленной игры команды, конечно и исполнительское мастерство играет значимую роль , но так как готова вся команда функционально - это мягко говоря поражает .

Лестер Сити - тренерская команда и она достойна того что бы ее занесли в красную книгу футбола (если конечно она появится) , когда еще последний раз команда из нижней половины таблица , не имеющего ни солидного бюджета ,ни Барселонской академии ,ни какого то серьезно веса в мировом футболе добивалась пускай хоть и промежуточных но таких громких результатов , последний раз на моей памяти такой командой была Монпелье сезона 2011-2012 , с Жиру в составе , опять же в футболе возможно все и Лестер -Сити может вопреки все прогнозам и не попасть в Big Four , лидеров могут раскупить уже во время зимнего трансферного окна. хотя это весьма спорно и мало вероятно ,однако отрицать этого нельзя , да многое что может произойти , но могу сказать одно эта команда запомнится , и именно благодаря таким боевым коллективам и хочется ценить и очаровываться футболом .