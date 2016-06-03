Руй Барруш, Макси Моралес и еще 8 футболистов, чей рост не превышает 160 см

Блог «Футбол в стиле Ретро» рассказывает о совсем миниатюрных мастерах кожаного мяча, среди которых затесался игравший в России чемпион мира.

Недавно коллега-блогер из «MyFootball» сваял симпатичную подборку низкорослых футболистов от 170 см и ниже. Мы решили пойти еще дальше и познакомить читателей с игроками, чей рост не превышает 160 сантиметров.

И вот, что из этого получилось. Десятка бравых хоббитов от блога «Футбол в стиле Ретро».

Руй Барруш

Гражданство: Португалия

Рост: 160 см

Реактивный португалец пугал своей техникой и скоростью защитников чемпионатов Португалии, Италии и Франции в 80-х и 90-х годах прошлого века. В составе «Порту» выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинетальный кубок, а в составе «Ювентуса» поднимал над головой Кубок УЕФА. Также в послужном списке футболиста 36 матчей за сборную Португалии, в которых он забил 4 гола.

Леви Портер

Гражданство: Англия

Рост: 160 см

Воспитанник «Лестера» наверняка рад недавнему успеху родной команды, однако так же наверняка и сокрушается, что оказался не причастен к исторической победе в Премьер-Лиге. После дебюта в 18-летнем возрасте в составе «лисиц» в 2006 году, карьера нападающего откровенно не задалась. Ныне прозябает в низших дивизионах чемпионата Англии.

Макси Моралес

Гражданство: Аргентина

Рост: 160 см

Миниатюрный аргентинец шикарно провел победный юношеский ЧМ-2007, после чего слегка засветился в чемпионате России в 2007 году, когда в 20-летнем возрасте пополнил ряды ФК «Москва». Российская карьера не задалась, и футболист через полгода укатил обратно в Южную Америку. Ныне вполне прилично играет за мексиканский «Леон», хотя не так давно выступал за итальянскую «Аталанту».

Мадсон

Гражданство: Бразилия

Рост: 160 см

Не самый выдающийся представитель «кудесников футбола». Не снискав особой славы в бразильских грандах «Васку да Гама» и «Сантосе» во второй половине 2000-х, в поисках лучшей доли укатил играть в катарский чемпионат. В Катаре, а именно в клубе «Аль-Хор», и обрёл себя. Выступает на позиции атакующего полузащитника, и за пять лет наколотил в катарском первенстве более 60 мячей.

Жоао Плата

Гражданство: Эквадор

Рост: 157 см

24-летний эквадорский малыш на протяжении последних четырех сезонов не без успеха выступает в MLS за «Реал Солт-Лейк». В послужном списке нападающего есть и четыре матча за сборную Эквадора, в которых он дважды отметился забитыми мячами.

Бенедикт Вилакази

Гражданство: ЮАР

Рост: 157 см

Почти всю свою карьеру Вилакази не выезжал за пределы африканского материка, где и завершил карьеру игрока за несколько дней до своего 33-летия летом прошлого года. За сборную ЮАР сыграл 31 матч и забил 2 гола.

Джафаль Рашед Аль-Кувари

Гражданство: Катар

Рост: 155 см

Всю свою карьеру Джафаль провёл в одном из грандов катарского чемпионата – клубе «Аль-Садд». За сборную Катара отыграл более полусотни матчей. Участник футбольного турнира Олимпийских Игр 1992 года.

Даниэль Вильяльва

Гражданство: Аргентина

Рост: 155 см

Воспитанник «Ривер Плейт» не смог закрепиться в составе родного клуба, и летом 2014 года отправился покорять Мексику, где в возрасте 22 лет подписал контракт с клубом «Веракрус» из одноименного города. Там и играет по сей день.

Марцин Гарух

Гражданство: Польша

Рост: 154 см

27-летний крайний полузащитник защищает цвета клуба второго польского дивизиона – «Медзь».

Элтон

Гражданство: Бразилия

Рост: 154 см

Воспитанник «Коринтианса» нашел свое призвание в чемпионате Саудовской Аравии, где успел поиграть за несколько клубов. Сейчас 30-летний бразилец выступает за «Аль-Фатех».

В качестве постскриптума. Рост некоторых игроков из нашего рейтинга может варьироваться в разных источниках. Антропометрические данные, указанные в данной статье, брались с англоязычных ресурсов. Поэтому какие-либо несоответствия или неуказанные обновления данных исключительно на их совести.

Маттеус, Руни, Шифо и еще семь самых юных дебютантов в истории чемпионатов Европы

Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2008?

Триумф на «Стад де Франс»: историческая победа сборной России

От любви до ненависти: почему быть тренером сборной России не так уж просто

Серхио Рамос, Эссьен, Оуэн и еще семь самых дорогих трансферов сезона 2005/2006

© Футбол в стиле Ретро

Фото: www.maisfutebol.iol.pt, www.premierleague.com, www.ole.com.ar, www.cbc.ca, ekstrabladet.dk, www.trkonkrety.pl, www.tnriogallegos.com, www.romaniansoccer.ro

Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!