Евро-2016. Группа А. Будет ли «хозяин» гостеприимным?

Блог «Голевое чутье» предлагает познакомиться с участниками грядущего Евро и делится своими ожиданиями от матчей группы А. Ровно за неделю до нашего общего праздника!

Албания

Рейтинг FIFA: 42-е место

Рейтинг UEFA: 31-е место

Год основания ассоциации: 1930

Прозвище: «орлы» (Shqiponjat)

Лучший результат на Евро: групповой этап (2016)

Сборная Албании впервые сыграет на крупном турнире, куда ее вывел итальянец Джанни Де Бьязи.

«Албания была одним из членов-основателей УЕФА, но на крупные турниры не выходила ни разу вплоть до ЕВРО-2016. Дела албанцев пошли в гору еще под началом таких опытных тренеров, как немец Ханс-Петер Бригель и голландец Ари Хаан. В последних семи отборочных кампаниях албанцы занимали места выше последнего. Если бы не провальный финиш квалификации ЧМ-2014, команда итальянского специалиста Джанни Де Бьязи могла даже побороться за участие в стыковых матчах. В отборочной кампании ЕВРО-2016, завершившейся успехом, прошлые ошибки были учтены». (uefa.com)

Квалификация: Албанцы заняли второе место в группе I вслед за сборной Португалии. В усеченной группе (5 команд) они смогли опередить Данию, Сербию и Армению. Однако это вовсе не показатель силы албанской сборной. В квалификации сборная Армении была совершенно не похожа на себя, набрав всего два очка, а с сербами Албания получила позорную техническую победу. Что же касается победы над португальцами, то она, скорее всего, была результатом расслабленности соперников, игравших без своей главной звезды.

Статистика: 8 игр, 4 победы, 2 ничьи и 2 поражения, разница мячей 10:5 (учитывая техническую победу в скандальном матче против Сербии).

Состав. Не блещет яркими именами. Самый дорогой футболист сборной – 22-летний защитник Эльсеид Хюсай, выступающий в итальянском «Наполи», стоимость которого (по оценкам transfermarkt.de) 9 млн. евро. Помимо него можно выделить разве что голкипера «Лацио» Этрита Беришу и капитана албанцев, центрального защитника Лорика Цану, выступающего за «Нант».

Средний возраст: 27,6 лет. Средняя стоимость: 1,78 млн. евро.

Прогноз: будут биться с румынами за третью строчку и возможное участие в 1/8 финала.

Румыния

Рейтинг FIFA: 22-е место

Рейтинг UEFA: 18-е место

Год основания ассоциации: 1909

Прозвище: «трехцветные» (Tricolorii)

Лучший результат на Евро: 1/4 финала (2000)

«Сборная Румынии входит в четверку команд, которые приняли участие в трех первых чемпинатах мира. Своего лучшего результата румыны добились в США в 1994 году, когда с Георге Хаджи вышли в четвертьфинал, где только по пенальти уступили шведам.

Румыны пробились на три из четырех последующих чемпионатов Европы, выстрелив на ЕВРО-2000. В Бельгии и Нидерландах они благодаря пенальти в концовке со счетом 3:2 одолели англичан и оказались в 1/4 финала, в итоге проиграв будущему финалисту Италии. Сборная Румынии не попадала на мундиали с 1998 года, а румынские надежды сыграть в 2014 году в Бразилии были разбиты греками в стыковых поединках. Зато команда без поражений прошла квалификацию ЕВРО-2016, выполнив задачу под руководством Ангела Йордэнеску – тренера румын на ЧМ-1994 в США». (uefa.com)

Квалификация. Румыния – одна из четырех команд, которые не проиграли ни одного матча из десяти. Однако пяти побед и стольких же ничьих румынам не хватило для победы в группе F. Пропустив вперед себя Северную Ирландию, сборная Румынии опередила венгров, финнов, островитян с Фарер и проваливших отбор греков.

Статистика: 10 игр, 5 побед, 5 ничьих, разница мячей 11:2.

Состав. Учитывая, что Румыния пропустила меньше всех мячей в квалификации (всего 2!) нетрудно догадаться, что именно в обороне играют главные звезды сборной. Защитники 34-летний ветеран Рэзван Рац и капитан сборной Влад Кирикеш (6 млн. евро), играющий в «Наполи», а еще два надежных голкипера Костел Пантилимон («Уотфорд», 6 млн. евро) и Чиприан Тэтэрушану («Фиорентина», 5 млн. евро). И жаль, что играть будет кто-то один из них.

Средний возраст: 28,7 лет. Ср. стоимость: 2,43 млн. евро.

Прогноз: шансы на третье место в группе у румын повыше, чем у албанцев, однако и второе место команде Ангела Йордэнеску вполне по силам отобрать у сборной Швейцарии.

Швейцария.

Рейтинг FIFA: 15-е место.

Рейтинг UEFA: 10-е место.

Год основания ассоциации: 1895

Прозвище: «швайцер нати» (Schweizer Nati)

Лучший результат на Евро: групповой этап (1996, 2004, 2008)

«Мы поедем во Францию с уверенностью в своих силах, хотим пройти как минимум один раунд. У нас хорошая молодая команда, которой по силам дойти хоть до финала, важно только выиграть первые матчи» (Джердан Шакири, полузащитник сборной Швейцарии).

Сборная Швейцарии трижды участвовала в финальной стадии Евро и всякий раз не могла выйти из группы. В 2008-м это случилось на родине – швейцарцы принимали чемпионат Европы вместе с Австрией.

Хозяева Евро-2008 Швейцария и Австрия вошли в незавидную компанию к Бельгии (2000), которая также не смогла выйти из группы, будучи хозяйкой Евро.

Квалификация. В группе Е Швейцария заняла второе место, пропустив вперед себя англичан, уступив им в обоих матчах. Еще одно поражение «альпийцы» допустили в матче против словенцев. Остальные же семь встреч сборная Швейцария выиграла, опередив ту же Словению, а еще Эстонию, Литву и Сан-Марино.

Статистика: 10 игр, 7 побед, 3 поражения. Разница мячей: 24:8.

Состав. Ярких звезд в составе «швайцер нати» нет, однако здесь можно найти много крепких футболистов европейского уровня. Например, Ян Соммер и Роман Бюрки являются голкиперами менхенгладбахской и дортмундской «Боруссий», на флангах обороны играют ветеран Стефан Лихштайнер («Ювентус») и четвертьфиналист Лиги чемпионов Рикардо Родригес («Вольфсбург»). В линии полузащиты можно выделить 23-летнего Гранита Джаку («Арсенал»), а в нападении – футболиста «Сток Сити» Джердана Шакири, забившего в 9 матчах квалификации четыре гола.

Средний возраст: 26,1 лет. Ср. стоимость: 7,5 млн. евро.

Прогноз: практически наверняка сборная Швейцарии займет второе место в группе А. С албанцами и румынами «швайцер нати» должны брать по три очка, а вот первое место застолбят за собой хозяева турнира. Что же касается дальнейших перспектив, то швейцарцам вполне по силам попасть в четвертьфинал Евро-2016.

Франция.

Рейтинг FIFA: 17-е место.

Рейтинг UEFA: 8-е место.

Год основания ассоциации: 1919

Прозвище: «трехцветные»

Лучший результат на Евро: победитель (1984, 2000)

«Трехцветные» традиционно успешно играют на турнирах, которые проводятся во Франции. Они стали чемпионами Европы в 1984 году, когда Мишель Платини забил рекордные для финальных стадий девять голов, а в 1998 году выиграли на родине первенство планеты, главным героем которого стал легендарный Зинедин Зидан. Два года спустя французы опять были первыми в Европе, а в 2006-м стали вторыми вслед за итальянцами на чемпионате мира в Германии. В последнее время «трехцветные» на крупных турнирах не блистали. В 2008 и 2010 годах французы не вышли из группы, а на ЕВРО-2012 вылетели в 1/4 финала». (uefa.com)

«С двумя нашими соперниками мы хорошо знакомы: с Албанией, потому что недавно играли с ней два матча, правда, стоит помнить, что обыграть ее нам так и не удалось, и со Швейцарией, против которой мы играли на чемпионате мира. Мы знаем их, они знают нас. Со сборной Румынии мы знакомы хуже, но у нее была лучшая оборона в квалификации: всего два пропущенных мяча, пять побед, пять ничьих. А самый важный матч — матч открытия — у нас как раз с Румынией. Горжусь тем, что нам предстоит открыть турнир. Оглянуться не успеем, как этот момент настанет» (Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции)

От квалификации французы были освобождены, как хозяева турнира, а товарищеские встречи не всегда могут показать точную картину. Даже если «трехцветные» играли всерьез и с полной отдачей, это не значит, что так действовали и соперники, поэтому одержанные в последний год победы над Германией, Португалией, Данией и Сербией конкретных выводов повлечь не могут.

Состав. Карим Бензема на Евро не поедет, поэтому главными звездами хозяйки турнира должны стать Поль Погба («Ювентус») и финалист Лиги чемпионов Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид). В воротах будет надежно действовать Уго Льорис («Тоттенхэм»), а на остальных позициях у Дидье Дешама сразу несколько вариантов, чем и славится нынешняя сборная Франции. Помимо взаимозаменяемости у этого состава необходимо выделить вариативность тактических моделей, стабильность, а также баланс опыта и молодости игроков.

Средний возраст: 27,8 лет. Ср. стоимость: 19,74 млн. евро.

Прогноз. Выиграет свою группу. Неудивительно, если будет играть в заключительных раундах чемпионата Европы, но определяющее значение будет оказывать сетка турнира.

Фото: GettyImages, leaguelane.com.