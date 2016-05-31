Топ-10 самых ярких матчей РФПЛ минувшего сезона

Один из самых увлекательных и непредсказуемых сезонов в российском футболе завершен. Блог «Либеро» вспоминает самые интересные и красочные матчи.

14.08.2015. 5 тур, «Спартак» - ЦСКА - 1:2

Матч уровня Лиги Чемпионов! Шикарный стадион, прекрасная атмосфера, игра на высоких скоростях, обилие моментов. Давненько не было таких увлекательных дерби между этими командами. Качественный матч, в котором «Спартаку» одновременно удалось показать свой фирменный футбол. В своем первом дерби Аленичев оказал достойное сопротивление своему более опытному коллеге, внушив оптимизм в сердца болельщиков и руководства.

28.08.2015. 7 тур, «Урал» – «Терек» - 3:3

Увлекательный поединок выдали середняки чемпионата в конце лета. На два быстрых гола «шмелей» еще в первом тайме своими точными ударами в исполнении Рыбуса и Садаева ответили грозненцы. После перерыва «Терек» и вовсе вышел вперед, однако последнее слово все же осталось за Ерохиным, ныне выступающим за «Ростов». Если и играть вничью, то только так, а не в унылые 0:0.

12.09.2015. 8 тур, ЦСКА - «Зенит» - 2:2

Один из самых досадных результатов в этом сезоне для Слуцкого. На протяжении большей части встречи «армейцы» доминировали над соперником, вели с комфортным преимуществом и даже после того как «Зенит» отквитал один гол, имели возможность восстановить статус-кво. Однако Дзагоев отвратительно пробил пенальти, а в самом конце матча Смольников забил второй мяч, принеся своей команде ничью и не позволив Слуцкому обыграть АВБ.

20.09.2015. 9 тур, «Мордовия» – ЦСКА - 4:6

«Мордовия» и ЦСКА подарили болельщикам остросюжетное зрелище, забив на двоих десять мячей. Команда Слуцкого умудрилась отыграться со счета 0:3, при этом все свои голы армейцы забили во втором тайме, нанеся в створ 7 ударов. Сам Леонид Викторович признался,что в перерыве пригрозил своим футболистам полетом в Иркутск на кубковый матч в случае неудовлетворительного результата. Такие матчи не только закаляют чемпионский характер команды, но и дарят праздник всем без исключения болельщикам.

25.10.2015. 13 тур, «Динамо» – «Спартак» - 2:3

Игру на три результата увидели зрители, собравшиеся на «Арене Химки».В этой встрече забивали не только привычные люди вроде Промеса, но и неожиданно проснулись Кокорин и даже Погребняк. По ходу матча спартаковцы дважды сравнивали счет, однако последнее слово осталось именно за подопечными Аленичева. Эмоциональное столичное дерби, наградой за которое для Аленичева послужили три очка.

01.11.2015. 14 тур, «Кубань» - «Локомотив» - 6:2

Пожалуй самый сенсационный результат сезона, ведь Черевченко приучил нас к тому, что его команда и 2 гола пропускает по большим праздникам, а тут целых 6! Да, в той встрече откровенно провалился Логашов, но разве это может послужить оправданием голу, забитому с углового? Восемь голов забили на двоих команды, которые чаще других играют «низовые» матчи.

04.12.2015. 18 тур, «Кубань» - «Краснодар» – 2:3

Краснодарское дерби с каждым годом набирает обороты. Вот и в этом сезоне команды выдали настоящий триллер. В начале зимы две южные команды выдали очень жаркий поединок с непредсказуемой концовкой матча, ведь забив на 67-й минуте второй гол «Кубань» и собиралась спокойно доводить дело до победы, а все на что мог рассчитывать «Краснодар» - это гол престижа. Но, как оказалось, это было обманчивым впечатлением, ведь за 20 минут «быки» перевернули все с ног на голову и не только сравняли счет, но и вырвали победу. Так держать!

12.03.2015. 20 тур «Урал» – «Анжи» - 4:2

Снова Екатеринбург, снова агрессивный дебют в ходе которого было добыто комфортное преимущество. И что бы вы думали? Да, махачкалинцы сравнивают счет и все приходится начинать сначала. Как и во встрече с «Тереком», «Урал» усилиями Гогниева, который к слову оформил в той встрече хет-трик, вновь забивает в конце встречи, только голы эти приносят не одно, а три очка!

10.04.2016. 23 тур «Краснодар» – «Урал» – 6:0

Старался обходить стороной матчи, в которых фаворит уверенно разбирается с аутсайдером, но мимо этого матча не мог пройти по двум причинам: 1) Федор Смолов оформил покер; 2) «Краснодар» добился самой крупной победы в своей непродолжительной истории.

24.04.2016. 25 тур «Ростов» – «Зенит» 3:0

На мой взгляд, это ключевой матч весенней части чемпионата. Результат этого матча, по сути, не только сделал чемпионом ЦСКА, но и самому «Ростову» позволил всерьез рассчитывать не столько на золото лиги, сколько на путевку в Лигу Чемпионов, ведь был повержен прямой конкурент, как до этого ЦСКА.