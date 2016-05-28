РФПЛ 2015-2016. Постскриптум. Часть 1

Вот и закончился сезон РФПЛ 2015-2016. Пора подводить итоги. В первом выпуске блог «Футбол России в поисках своего развития» выделит 5 лучших голов сезона.

В сезоне 2015-2016 годов было забито 588 голов за 30 туров. Блог «Футбол России в поисках своего развития» выбрал 5 лучших мячей.

5 место. Аблай Мбенг («Терек»-«Спартак»)

Гол получился по-настоящему красивым, но самое главное, он оказался победным.

4 место. Сергей Ткачев («Кубань»-«Локомотив»)

Такие голы, как забил Ткачев, довольно-таки редки в профессиональном футболе. Мало у кого получается закрутить мяч в ворота прямым ударом, тем ценнее этот мяч.



3 место. Квинси Промес («Амкар»-«Спартак»)

Квинси Промес занял второе место в списке бомбардиров нынешнего сезона. Один из его мячей попал в наш рейтинг. Пушечный удар голландца заставил капитулировать Геруса.

2 место. Федор Смолов («Краснодар»-«Уфа»)

Какой же рейтинг без лучшего бомбардира РФПЛ. И снова удар через себя. Мастерски исполненный удар Смолова приносит ему в нашем рейтинге второе место.

1 место. Ивелин Попов («Спартак»-«Зенит»)

А вот на первом месте расположился футболист, который не так часто поражал ворота соперника. Не количеством, а качеством отметился Попов. Этот гол впечатляет не только завершающим ударом, но и начальной фазой. Одним касанием Ивелин подработал мяч, другим перекинул через соперника, а третьим нанес шикарный удар.