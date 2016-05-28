Топ-5 самых ярких матчей евросезона

Сражение «Ювентуса» и «Баварии», перестрелка в Тбилиси, а также эпичная схватка бывшей и настоящей команд Клоппа в материале о самых захватывающих матчах европейского футбола в сезоне 2015/2016.

11.08.2015. «Барселона» - «Севилья» – 5:4. Суперкубок УЕФА.

Матч в Тбилиси открывает наш хит-парад самых ярких игр сезона. Когда «Барселона» и «Севилья» устраивали спектакль на старте, никто еще не знал, что «Севилье» так и не удастся выиграть ни в одной выездной встрече в сезоне. Впрочем если убрать в сторону эти отвлеченные разговоры и сосредоточиться на самом матче, то в той игре на быстрый гол «Севильи» «Барселона» ответила четырьмя кряду – в такой ситуации каталонцы обычно не отдают победные матчи. Дебютный гол Коноплянки за андалусийцев перевел встречу в овертайм, где последнее слово осталось все же за подопечными Энрике.

20.10.2015. «Байер» – «Рома» – 4:4. Лига Чемпионов, 3 тур.



Либо Роджер Шмидт так любит щекотать нервы своим болельщикам либо боссы намеренно заставляют рекламировать фармацевтическую продукцию спонсоров таким образом, ведь еще в прошлом году устраивали «валидольные» перестрелки с «Вердером» и «Вольфсбургом». Вот и в новом сезоне остались верными себе. Качельный матч в Леверкузене должен был остаться за гостями, ведь на дубль Чичарито еще в первом тайме своим дублем ответил Де Росси, а после перерыва с преимуществом в два гола вел уже римский клуб. Однако за пять минут до конца основного времени усилиями Кампля, забившего гол-красавец, и вышедшего на замену Мехмеди, «фармацевтам» удалось уйти от поражения.

16.03.2016. «Бавария» – «Ювентус» – 4:2 (после ОТ). Лига Чемпионов, 1/8.



Это противостояние точно войдет в историю Лиги Чемпионов, как одно из самых ярких. Все началось еще в первой встрече, когда во втором тайме «Ювентус» героически ушел от поражения. Домашние 2:2 перед выездом на «Альянц-арену» не самый лучший результат, но зато футболисты «Старой синьоры» получили эмоциональный заряд, тогда как «Баварию» этот результат похоже выбил из колеи. Иначе как объяснить провальный первый тайм, после которого «Бавария» зависла на краю обрыва. К счастью болельщиков и Гвардиолы лично, на поле был Томас Мюллер, чей гол, забитый в добавленное время, перевел выяснение отношений в овертайм, где у «Ювентуса» банально не хватило сил.

14.04.2016. «Ливерпуль» – «Боруссия Д» – 4:3. Лига Европы, 1/4.

Очередной эпохальный матч от «Ливерпуля».Футбольное безумие в чистом виде. Когда к десятой минуте «Боруссия» повела с разницей в 2 гола, многим показалось, что дело сделано, ведь для прохода в следующую стадию турнира мерсисайдцам не только надо было забивать трижды в чужие ворота, но и при этом больше не пропускать в свои. Но первый тайм закончился с тем счетом, который был установлен в самом дебюте встречи. Однако сразу после перерыва Дивок Ориги сократил разницу в счете и казалось подарил надежду на спасение, как Ройс снова увеличил разницу в счете до тех же двух голов, на этом казалось точно все, но не тут-то было! Сначала Коутиньо отквитал один мяч, а затем свое слово сказала пара центрбеков красных: Сако сравнял счет, а на последних секундах Ловрен вывел команду Клоппа в полуфинал. Это было невероятное зрелище, ради которого хочется стереть себе память и посмотреть его вновь.

24.04.2016. БАТЭ - «Динамо Мн» – 3:3.

Не менее захватывающим получился матч из не самой популярной лиги мира. Но какое это имеет значение для всех, кому посчастливилось стать свидетелем увлекательной перестрелки на «Борисов-Арене». На быстрый гол полузащитника БАТЭ Стасевича, своим голом оперативно ответил полузащитник динамовцев Жуковский. Следующего гола пришлось ждать аж до 75 минуты, когда БАТЭ вновь вышел вперед, усилиями Милуновича. Казалось бы, рядовой матч, в котором фаворит испытал трудности, но ожидаемо дожал своего соперника ближе к концу встречи. И кто бы мог подумать, что за оставшиеся 15 минут голов будет ровно столько же, сколько было забито в предыдущие 75? Более того, за 5 минут до конца встречи «батоны» и вовсе вели с преимуществом в два гола, но затем случился потрясающий камбэк со стороны минского клуба и в итоге имеем один из самых остросюжетных матчей сезона.