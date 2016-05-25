Сумасшедшая ночь в Стамбуле: фантастическая победа «Ливерпуля»

25 мая 2005 года состоялся один из самых ярких финалов в истории еврокубков.

11 лет назад состоялся один из лучших финалов в истории Лиги Чемпионов. Многие специалисты, эксперты и болельщики и вовсе называют стамбульское противостояние «Ливерпуля» и «Милана» лучшим матчем в истории еврокубков.

После первого тайма на табло «Олимпийского стадиона» имени Мустафы Кемаля Ататюрка горели грозные 3:0 в пользу «россонери». Паоло Мальдини открыл счёт уже на 52-й секунде встречи, слёта вколотив мяч в угол ворот после «стандарта» в исполнении Андреа Пирло. А в конце тайма Эрнан Креспо, казалось, похоронил надежды «мерсисайдцев» на благоприятный исход встречи. Сначала аргентинец с нескольких метров замкнул передачу Андрея Шевченко, а затем, получив мяч после шикарного паса Кака, вывалился один на один с кипером «красных» Ежи Дудеком и не оставил тому ни единого шанса.

Многие болельщики, особенно из числа нейтральных, посчитали игру сделанной и отправились спать уже в перерыве матча. Как оказалось, зря. На утро всех их ждал невероятный сюрприз...

«Ливерпуль» перевернул ход встречи уже в первую треть второго тайма. Шести минут хватило «мерсисайдцам» для того, чтобы совершить невероятный «камбэк». На 54-й минуте неудачник первого тайма Стивен Джеррард (именно после его потери в центре поля, «Милан» забил свой третий гол) головой отквитал один мяч. Спустя две минуты, Владимир Шмицер после передачи Дитмара Хаммана решился на удар метров с двадцати, и спортивный снаряд, чиркнув по перчаткам Диды и штанге, влетел точно в нижний угол ворот «Милана»! А ещё через пару-тройку минут Стиви Джи из антигероя превратился в одного из героев матча. Джеррард ворвался в штрафную площадь «россонери», где и был остановлен недозволенным приёмом. Дида потащил удар Хаби Алонсо с «точки», но испанец первым успел на добивание и отправил мяч в сетку! 3:3!

Оставшееся время, включая дополнительное, прошло в обоюдоострых атаках, но дивидендов никому из соперников не принесло. Кульминацией игрового времени стала 116-я минута матча, когда польский кипер «красных» потащил удар Андрея Шевченко с линии вратарской. Сейв Дудека деморализовал «Милан», чему поляк ещё больше поспособствовал в серии пенальти, вытанцовывая «джигу-дрыгу» на линии ворот. «Ливерпуль» выгрыз победу (пен. – 3:2), став пятикратным обладателем трофея, когда Ежи напоследок ещё раз взял удар Шевы, теперь с «точки»!

Лига Чемпионов – 2004/2005. Финал.

«Милан» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия) – 3:3, пен. – 2:3

Мальдини, 1 (1:0); Креспо, 39 (2:0); Креспо, 44 (3:0); Джеррард, 54 (3:1); Шмицер, 56 (3:2); Хаби Алонсо, 60 (3:3).

На 60-й минуте Хаби Алонсо («Ливерпуль») не реализовал пенальти (сейв Диды).

Серия пенальти: Сержиньо – 0:0 (мимо); Хаманн – 0:1; Пирло – 0:1 (сейв Дудека); Сиссе – 0:2; Даль Томассон – 1:2; Риисе – 1:2 (сейв Диды); Кака – 2:2; Шмицер – 2:3; Шевченко – 2:3 (сейв Дудека).

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Фото: www.sportskeeda.com, www.espnfc.com

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