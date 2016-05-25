Кержаков сошелся с Митрюшкиным. Аршавин вернулся и забил. Как русские выступают в Европе

Черчесов разгребает варианты. Нойштедтер уже в сборной. «Славия» Тарханова наконец-то радует. Блог «Русские и тут» рассказывает, как русские футболисты играют на европейских полях.

Черчесов получает предложения

Чемпионат Польши завершился. Станислав Черчесов выиграл с «Легией» первенство страны и национальный кубок. Однако совсем не факт, что Черчесов останется работать в «Легии». Российские клубы заинтересованы в приглашении специалиста. Среди прочих называются «Локомотив» и «Рубин». О решении самого наставника пока ничего не известно.

Кержаков забил Митрюшкину

Чемпионат Швейцарии вступил в свою решающую фазу. До конца турнира остался один тур, а в предпоследнем матче сыграли друг с другом «Цюрих» и «Сьон». Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков за 90 минут смог однажды огорчить голкипера соперников Антона Митрюшкина. Встреча завершилась со счетом 2:2. «Сьону» пока не хватает одного очка до зоны еврокубков, а «Цюриху» столько же – для спасения от вылета.

text Май 22 2016 в 8:17 PDT

Нойштедтер едет в сборную

Да, мы этого дождались! Теперь Романа Нойштедтера наконец-то можно официально считать россиянином. Леонид Слуцкий вызвал футболиста «Шальке» в сборную на Евро. Роман отказывается от немецкого гражданства и получает российское. Этот игрок способен сыграть в центре обороны и в опорной зоне. Учитывая потерю Дзагоева, приезд Нойштедтера может очень помочь нашей команде.

Новости из «Шальке»

«Виктория Кельн» обыграла «Шальке U23» со счетом 2:1. Свой последний матч за «Шальке» провел Алексей Гасилин. Нападающий забил единственный гол команды, ставший для него 14-м в сезоне. Теперь игроку предстоит вернуться в «Зенит».

В финале Кубка Вестфалии сошлись молодежные команды «Шальке» и «Бохума». Встреча завершилась победой «Бохума» со счетом 2:0. За «Шальке» в этой встрече отыграл 37 минут нападающий Максимилиан Проничев, ставший лучшим бомбардиром клуба в нынешнем сезоне.

Аршавин вернулся и забил

«Кайрат» разгромил «Окжетпес» со счетом 6:0 в матче 12-го тура чемпионата Казахстана. Поучаствовал в победе и форвард «Кайрата» Андрей Аршавин. Восстановившийся после повреждения игрок оформил дубль и был заменен на 57-й минуте. Весь матч провел на поле и россиянин Михаил Бакаев. «Кайрат» занимает в чемпионате третью строчку.

«Славия» удивляет

Болгарская «Славия», возглавляемая россиянином Александром Тархановым, неожиданно обыграла «Левски» (1:0) в гостевом матче чемпионата Болгарии. Защитник «Славии» Никита Сергеев провел на поле всю встречу, а форвард Сердер Сердеров вышел на замену на 82-й минуте. «Славия» занимает в таблице четвертую строчку.

Как дела у остальных

Наставник Андрей Чернышов сумел спасти «Спартак Златибор» от вылета из высшего дивизиона чемпионата Сербии. В заключительном матче сезона его команда уступила клубу «Рад» (1:2). «Спартак» финишировал на десятом месте.

Джамалдин Ходжаниязов провел на поле 62 минуты в игре «Орхуса» с командой «Нордшелланд». Встреча завершилась с результативным счетом 3:3.

«Лахти» проиграл команде ХИК со счетом 1:2. Все 90 минут провел на поле полузащитник «Лахти» Иван Соловьев.

Вратарь ВПС Евгений Кобозев отыграл на ноль во встрече с командой РоПС (1:0). По воротам нашего голкипера было нанесено 11 ударов.

Итальянская «Мантова» пытается остаться в Лиге Про. В матче с командой «Кунео» (0:0) российский полузащитник Юрий Гонци отыграл 90 минут.

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Фото: fcz.ch, okzhetpes.kz