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    Vanity Fair Все блоги -

    Новогоднее пожелание посетителям "Бомбардира"

    1 января 2016
    Манифест-2016

    2015-й стал годом ребрендинга "Бомбардира". Перемены всегда воспринимаются неоднозначно и находят противников. Мы не можем прочесть ваши мысли, друзья, и сделать сразу всё так, как вам бы хотелось. Мы растём и развиваемся вместе с вами, с учётом ваших пожеланий. Хотелось бы видеть их в адекватной и конкретной форме. Сказать "всё говно" легко. Найти эти кучки на огромном полотне сайта и постепенно убрать их - сложнее.

    В наступившем году хотелось бы видеть нормальные комментарии. Я и другие авторы трезво воспринимаем критику. Все дельные замечания учитываются, принимаются к сведению. Реальные недочёты по возможности устраняются. Не стесняйтесь хвалить нас, если мы хорошо сделали свою работу. Для вас написать "клёвый текст, чувак" - это вопрос десяти секунд. Для нас - это источник вдохновения.

    Журналисты ведь почти как футболисты. Только поле у нас другое. Нам нужна реакция. Нужен читатель. В конечном счете мы пишем в первую очередь для вас. А уже потом для самореализации, за деньги и прочее. Для нас нет ничего хуже вашего равнодушного молчания, когда невозможно понять, стоящие ли вещи мы делаем. Говорите, вступайте в диалог, в дискуссию. Так мы быстрее сделаем "Бомбардир" лучше.

    С Новым Годом, друзья! С новым бомбардирским счастьем!

    Рейтинг: 4 Голосов: 14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 января 2016, 22:31

      Уважаемый редактор, вырвать победу можно только у, но никак ни над, ага.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 января 2016, 20:45

      В целом мне у вас нравится, двумя руками за ваши текстовые трансляции, отдельная благодарность за блоги. Теперь о минусах: куда, блин, смотрит выпускающий редактор, почему не вычитывает текст, почему заголовки - в лес, а сама инфа - по дрова? Как можно было предложить пожелание нелюбимому клубу, типа, а чтобы клуб возглавила женщина? Как у вас язык повернулся такое сказать? Это же прямое оскорбление, блин! Что Смородская плохо работает? Да и некоторые статьи ваших журналистов оставляют желать лучшего. Короче, чувствуется, что творческий коллектив очень молодой и разумом, как и опытом ещё не дошёл. В общем есть куда расти. Удачи и старания!

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