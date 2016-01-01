Новогоднее пожелание посетителям "Бомбардира"

Манифест-2016

2015-й стал годом ребрендинга "Бомбардира". Перемены всегда воспринимаются неоднозначно и находят противников. Мы не можем прочесть ваши мысли, друзья, и сделать сразу всё так, как вам бы хотелось. Мы растём и развиваемся вместе с вами, с учётом ваших пожеланий. Хотелось бы видеть их в адекватной и конкретной форме. Сказать "всё говно" легко. Найти эти кучки на огромном полотне сайта и постепенно убрать их - сложнее.

В наступившем году хотелось бы видеть нормальные комментарии. Я и другие авторы трезво воспринимаем критику. Все дельные замечания учитываются, принимаются к сведению. Реальные недочёты по возможности устраняются. Не стесняйтесь хвалить нас, если мы хорошо сделали свою работу. Для вас написать "клёвый текст, чувак" - это вопрос десяти секунд. Для нас - это источник вдохновения.

Журналисты ведь почти как футболисты. Только поле у нас другое. Нам нужна реакция. Нужен читатель. В конечном счете мы пишем в первую очередь для вас. А уже потом для самореализации, за деньги и прочее. Для нас нет ничего хуже вашего равнодушного молчания, когда невозможно понять, стоящие ли вещи мы делаем. Говорите, вступайте в диалог, в дискуссию. Так мы быстрее сделаем "Бомбардир" лучше.

С Новым Годом, друзья! С новым бомбардирским счастьем!