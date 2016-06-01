Серхио Рамос, Эссьен, Оуэн и еще семь самых дорогих трансферов сезона 2005/2006

Детские шалости
«Футбол в стиле Ретро» продолжает серию публикаций на «Бомбардире» о самых крутых трансферных сделках давно минувших лет. За единицу «крутости» или «топовости» мы взяли стоимость перехода футболиста из клуба в клуб. Сегодня предлагаем вспомнить самые дорогие трансферные сделки сезона 2005/2006.
Вальтер Самуэль
Гражданство: Аргентина.
Возраст: 27 лет.
Амплуа: защитник.
Маршрут: из «Реала» (Мадрид; Испания) в «Интер» (Милан; Италия).
Сумма сделки: 18 млн. €
Альберт Луке
Гражданство: Испания.
Возраст: 27 лет.
Амплуа: полузащитник.
Маршрут: из «Депортиво» (Ла-Корунья; Испания) в «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия).
Сумма сделки: 20 млн. €
Патрик Виейра
Гражданство: Франция.
Возраст: 29 лет.
Амплуа: полузащитник.
Маршрут: из «Арсенала» (Лондон; Англия) в «Ювентус» (Турин; Италия).
Сумма сделки: 20 млн. €
Жулио Баптиста
Гражданство: Бразилия.
Возраст: 23 года.
Амплуа: полузащитник.
Маршрут: из «Севильи» (Севилья; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).
Сумма сделки: 20 млн. €
Робиньо
Гражданство: Бразилия.
Возраст: 21 год.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Сантоса» (Сан-Паулу; Бразилия) в «Реал» (Мадрид; Испания).
Сумма сделки: 24 млн. €
Альберто Джилардино
Гражданство: Италия.
Возраст: 23 года.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).
Сумма сделки: 25 млн. €
Майкл Оуэн
Гражданство: Англия.
Возраст: 25 лет.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Реала» (Мадрид; Испания) в «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия).
Сумма сделки: 25 млн. €
Серхио Рамос
Гражданство: Испания.
Возраст: 19 лет.
Амплуа: защитник.
Маршрут: из «Севильи» (Севилья; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).
Сумма сделки: 27 млн. €
Шон Райт-Филлипс
Гражданство: Англия.
Возраст: 23 года.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Манчестер Сити» (Манчестер; Англия) в «Челси» (Лондон; Англия).
Сумма сделки: 31,5 млн. €
Майкл Эссьен
Гражданство: Гана.
Возраст: 22 года.
Амплуа: полузащитник.
Маршрут: из «Лиона» (Лион; Франция) в «Челси» (Лондон; Англия).
Сумма сделки: 38 млн. €
Стоимость всех трансферов указана в пересчете на евро на момент совершения сделки.
Сезон 2000/2001, Сезон 2001/2002, Сезон 2002/2003, Сезон 2003/2004, Сезон 2004/2005.
Данные о трансферной стоимости игроков взяты со специализированного портала Transfermarkt.
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Фото: www.pinterest.com, www.taringa.net, newcastleunitednewsservice.com, metro.co.uk
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