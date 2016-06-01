Серхио Рамос, Эссьен, Оуэн и еще семь самых дорогих трансферов сезона 2005/2006

Очередные крутые покупки «Челси», таланты из «Севильи» переезжают в Мадрид. Это и многое другое в сериале о трансферах на «Бомбардире».

«Футбол в стиле Ретро» продолжает серию публикаций на «Бомбардире» о самых крутых трансферных сделках давно минувших лет. За единицу «крутости» или «топовости» мы взяли стоимость перехода футболиста из клуба в клуб. Сегодня предлагаем вспомнить самые дорогие трансферные сделки сезона 2005/2006.

Вальтер Самуэль

Гражданство: Аргентина.

Возраст: 27 лет.

Амплуа: защитник.

Маршрут: из «Реала» (Мадрид; Испания) в «Интер» (Милан; Италия).

Сумма сделки: 18 млн. €

Альберт Луке

Гражданство: Испания.

Возраст: 27 лет.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Депортиво» (Ла-Корунья; Испания) в «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия).

Сумма сделки: 20 млн. €

Патрик Виейра

Гражданство: Франция.

Возраст: 29 лет.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Арсенала» (Лондон; Англия) в «Ювентус» (Турин; Италия).

Сумма сделки: 20 млн. €

Жулио Баптиста

Гражданство: Бразилия.

Возраст: 23 года.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Севильи» (Севилья; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).

Сумма сделки: 20 млн. €

Робиньо

Гражданство: Бразилия.

Возраст: 21 год.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Сантоса» (Сан-Паулу; Бразилия) в «Реал» (Мадрид; Испания).

Сумма сделки: 24 млн. €

Альберто Джилардино

Гражданство: Италия.

Возраст: 23 года.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).

Сумма сделки: 25 млн. €

Майкл Оуэн

Гражданство: Англия.

Возраст: 25 лет.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Реала» (Мадрид; Испания) в «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия).

Сумма сделки: 25 млн. €

Серхио Рамос

Гражданство: Испания.

Возраст: 19 лет.

Амплуа: защитник.

Маршрут: из «Севильи» (Севилья; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).

Сумма сделки: 27 млн. €

Шон Райт-Филлипс

Гражданство: Англия.

Возраст: 23 года.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Манчестер Сити» (Манчестер; Англия) в «Челси» (Лондон; Англия).

Сумма сделки: 31,5 млн. €

Майкл Эссьен

Гражданство: Гана.

Возраст: 22 года.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Лиона» (Лион; Франция) в «Челси» (Лондон; Англия).

Сумма сделки: 38 млн. €

Стоимость всех трансферов указана в пересчете на евро на момент совершения сделки.

Сезон 2000/2001, Сезон 2001/2002, Сезон 2002/2003, Сезон 2003/2004, Сезон 2004/2005.

Данные о трансферной стоимости игроков взяты со специализированного портала Transfermarkt.

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Фото: www.pinterest.com, www.taringa.net, newcastleunitednewsservice.com, metro.co.uk

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