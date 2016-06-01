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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Серхио Рамос, Эссьен, Оуэн и еще семь самых дорогих трансферов сезона 2005/2006

    1 июня 2016
    Очередные крутые покупки «Челси», таланты из «Севильи» переезжают в Мадрид. Это и многое другое в сериале о трансферах на «Бомбардире».

    «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию публикаций на «Бомбардире» о самых крутых трансферных сделках давно минувших лет. За единицу «крутости» или «топовости» мы взяли стоимость перехода футболиста из клуба в клуб. Сегодня предлагаем вспомнить самые дорогие трансферные сделки сезона 2005/2006.

    Вальтер Самуэль

    Гражданство: Аргентина.

    Возраст: 27 лет.

    Амплуа: защитник.

    Маршрут: из «Реала» (Мадрид; Испания) в «Интер» (Милан; Италия).

    Сумма сделки: 18 млн. €

    Альберт Луке

    Гражданство: Испания.

    Возраст: 27 лет.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Депортиво» (Ла-Корунья; Испания) в «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия).

    Сумма сделки: 20 млн. €

    Патрик Виейра

    Гражданство: Франция.

    Возраст: 29 лет.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Арсенала» (Лондон; Англия) в «Ювентус» (Турин; Италия).

    Сумма сделки: 20 млн. €

    Жулио Баптиста

    Гражданство: Бразилия.

    Возраст: 23 года.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Севильи» (Севилья; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).

    Сумма сделки: 20 млн. €

    Робиньо

    Гражданство: Бразилия.

    Возраст: 21 год.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Сантоса» (Сан-Паулу; Бразилия) в «Реал» (Мадрид; Испания).

    Сумма сделки: 24 млн. €

    Альберто Джилардино

    Гражданство: Италия.

    Возраст: 23 года.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).

    Сумма сделки: 25 млн. €

    Майкл Оуэн

    Гражданство: Англия.

    Возраст: 25 лет.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Реала» (Мадрид; Испания) в «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия).

    Сумма сделки: 25 млн. €

    Серхио Рамос

    Гражданство: Испания.

    Возраст: 19 лет.

    Амплуа: защитник.

    Маршрут: из «Севильи» (Севилья; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).

    Сумма сделки: 27 млн. €

    Шон Райт-Филлипс

    Гражданство: Англия.

    Возраст: 23 года.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Манчестер Сити» (Манчестер; Англия) в «Челси» (Лондон; Англия).

    Сумма сделки: 31,5 млн. €

    Майкл Эссьен

    Гражданство: Гана.

    Возраст: 22 года.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Лиона» (Лион; Франция) в «Челси» (Лондон; Англия).

    Сумма сделки: 38 млн. €

    Стоимость всех трансферов указана в пересчете на евро на момент совершения сделки.

    Сезон 2000/2001, Сезон 2001/2002, Сезон 2002/2003, Сезон 2003/2004, Сезон 2004/2005.

    Данные о трансферной стоимости игроков взяты со специализированного портала Transfermarkt.

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    Фото: www.pinterest.com, www.taringa.net, newcastleunitednewsservice.com, metro.co.uk

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    Рейтинг: 4 Голосов: 17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 июня 2016, 23:34

      Детские шалости

      0
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      Рейтинг: +35

      nduryagin 1 июня 2016, 22:31

      И в топе два приобретения Челси - одно сверхудачное а другое провал.

      0
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 1 июня 2016, 22:03

      а Лион любит вырастить и продать =)

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      Рейтинг: +663

      88serega88 1 июня 2016, 22:03

      Луке помню очень крут был!!! Ну и Оуэн в Ньюкасл.....а потом слетевшее колено в Германии на ЧМ

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