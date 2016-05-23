Ноль очков от близорукости

О «Динамо»

Прошло два дня – и ни одного заявления об отставке. Собственно, накануне матча с «Зенитом» совет директоров переизбирался на новое тысячелетие, так что придется подождать.

Вылет в ФНЛ не будет очищением, ибо «шаг назад для трех шагов вперед» помогает только тем, кто умеет ходить вперед. Насколько это умеют боссы «Динамо», показала отставка Кобелева, «потерявшего контакт с командой», о чем команда, судя по высказываниям Самба и Дьякова, сама узнала от совета директоров – психологов, надо думать, высшей квалификации. Хотели взбодрить команду, заменив учебники (Кобелев) на раскраски (Чикишев), но в результате – «графиня изменившимся лицом бежит пруду».

Сергей Чикишев – судя по мимике, человек совсем невинный, что равным образом не говорит о нем плохо и не делает хорошим тренером. Уж тем более с такой потерянностью в глазах не приходят взбадривать команду за три тура до вылета. Директора, судя по всему, назначали человека с закрытыми глазами.

И эта славная байка про то, что Сергей Николаевич хранит где-то конспекты с одной тысячей способов розыгрыша стандартных положений, не оберегает славного, наверное, специалиста от того простого факта, что команде, падающей в ФНЛ, нужен не умница, а крёстный батя, и не раскраски нужны ей... И никогда в жизни условный «Амкар», 13 лет беспрерывно торчащий в премьер-лиге, зачастую просто играя слабее всех, не назначил бы милого детского доктора лечить свои взрослые болячки.

А тысяча способов подавать угловой превращаются на этом этапе жизни клуба в бутерброды из повести Стругацких: «ты съел их тысячу, и ты не способен сколько-нибудь отчетливо вообразить их». Свой трехматчевый путь и. о. тренера (кстати, уже бывший) закончил репликой на пресс-конференции «Нам не хватает единения», закольцевав всю психиатрическую прелесть истории.

Есть другая полуправда: с Кобелевым было не лучше, и он тоже не обыграл бы «Зенит».

Но, во-первых, он бы хоть поборолся с «Кубанью», хотя и это шелуха, а важно другое: для «Динамо» страшен не вылет в ФНЛ, а ежегодный сброс всего на «ноль».

Кобелев, как ни крути, заставлял «Динамо» играть в «don't forget who you are», пытаясь строить команду на тонкости и технике – и почти ничего у него не получилось. Но это, пожалуй, ставит точку в разговорах о том, какой прекрасный у «Динамо» состав – не хуже ростовского. Конечно, не хуже, особенно в тот день, когда в тренировке смогли принять участие 12 человек… Учитывая, что набор людей – это ещё не команда (см. фильм «Breakfast Club»).

Вот только проблемы были решаемы. Искусство комбинации, которое Кобелев по нынешним временам мог показывать только между строк, нуждалось всего лишь в паре игроков на ключевые позиции (и речь не шла о дорогостоящих гениях вроде Халка или меня).

Но не корысти ради, а по обычной близорукости динамовское руководство не подумало о том, чтобы летом с пользой для клуба влететь в копеечку (не в переносном, а в прямом значении слова «копеечка») – потому что теперь это уже никому не нужно. Точно так же, как ничего не было нужно год назад, когда увольняли одного усача, имея очевидный вариант замены – «ну а что, Кобелев с молодежью не сыграет что ли?»…

А теперь, честное слово, можно и с «Анжи» объединяться. И обязательно приглашать Сёмина, так классно в свое время работавшего в обоих этих клубах. А играть – в Раменском. Там у Юрия Палыча тоже хорошо получалось.

Кстати, ведь и «Мордовия» нынче без тренера, просто так валяется. Берем?