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    Либеро Все блоги -

    5 героев весенней части чемпионата России

    24 мая 2016
    Завершился чемпионат России, и блог «Либеро» подводит персональные итоги. Кто лучше всех проявил себя после перерыва и оказал существенное влияние на результаты своей команды? Отвечаем вместе!

    Сердар Азмун

    Важнейший исполнитель в составе команды Бердыева и один из главных творцов сенсационного успеха «Ростова». Этой весной нападающий набрал потрясающую форму, благодаря которой Сердар отличался на протяжении пяти встреч подряд, а вклад этих голов в итоговый успех невозможно переоценить. Здесь были победные голы в важнейших встречах против «Урала» и «Зенита», дубль в ворота «Динамо» также принесший волевую победу, голы в ворота «Локомотива» и «Мордовии». Да и в матче против «Кубани», в котором Сердару не удалось отличиться, у него было два убойных момента и только чудом мяч не оказался в сетке ворот Беленова. Всего же в двенадцати весенних матчах «Ростов» забил восемнадцать голов, шесть из которых на счету Азмуна.

    Победный гол в ворота «Урала» в исполнении иранского нападающего стал историческим, благодаря нему клуб впервые выступит в Лиге чемпионов.

    Федор Смолов

    В матче с «крылышками» забил в седьмом матче чемпионата кряду. Таким образом 26-летний форвард догнал Дмитрия Вязьмикина и Александра Кержакова. Больше, а именно восемь матчей подряд, отмечался в воротах соперника в высшем дивизионе чемпионата России только Георгий Деметрадзе. Тринадцать голов в восьми матчах! А ведь еще недавно этот нападающий не забивал годами и в 45 матчах подряд, ужасная серия тогда насчитывала 1775 минут. А сейчас демонстрирует результативность, которой позавидуют даже Месси и Роналду. Многие считают, что именно связка Мамаев-Смолов должна быть в основе нашей национальной команды на надвигающемся Евро, с чем очень сложно не согласиться.

    Понтус Вернблум

    Не отрицая футбольное взросление и трансформацию Дзагоева, забившего кстати золотой гол, не игнорируя неуемного Мусу, хочется выделить именно шведского полузащитника. Понтус – монстр, ведь такую зверскую страсть к борьбе демонстрируют только парни Симеоне. Лидер и вожак не только на поле, но и в раздевалке. Ключевой и незаменимый исполнитель команды Слуцкого, ведь одинаково полезен не только в разрушении атак соперника и обороне собственных ворот, но и у чужих весьма продуктивен. Победные голы в матчах против «Уфы» и «Терека» служат тому подтверждением.

    Халк

    Недавно Халк набрал 50 очков по системе «гол+пас». Этот результат позволил не только повторить рекорд Лоськова по количеству голевых за один розыгрыш чемпионата, но и обновил другое национальное и клубное достижение: прежде ни один футболист в истории лиги не достигал отметки в 50 очков по системе «гол+пас». Гроссмейстерский показатель одного из лучших игроков нашего чемпионата (если не лучшего) убедил тренерский штаб «селесао» в необходимости вызова игрока под знамена сборной на предстоящий турнир в Америке. Халк не только сам играет блестяще, но и помогает раскрыться партнерам вроде Дзюбы и Шатова, за что ему отдельное спасибо.

    Квинси Промес

    Единственное светлое пятнышко в очередном неудачном сезоне красно-белых. Этот парень подкупает не только своими результативными действиями, но и самоотдачей, которую демонстрирует почти в каждой игре. В весенней части чемпионата в активе нападающего победные гол в ворота «Урала» и «Амкара», дубль, который также принес три очка, в дерби против «Динамо», не досчитался бы очков «Спартак» без голов в ворота «Мордовии» и «Кубани». Интересно, что в матчах, в которых Промесу не удалось отличиться, «Спартак» непременно проигрывал: так было против «Зенита», «ЦСКА» и «Ростова». Главную цель на сезон, а именно попадание в еврокубки, едва ли выполнили бы, не будь в составе юркого Квинси. Может действительно надо собрать команду из одиннадцати Промесов, чтобы дела великого клуба пошли в гору?

    Рейтинг: 5 Голосов: 5
    Комментарии9
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      Рейтинг: +165

      BURNIK 25 мая 2016, 14:50

      Промес лучший!!!

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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 25 мая 2016, 08:25

      Это и будут основные претенденты на лучшего игрока 2015-2016.Нашим,таким как Шатов,Мамаев,Дзагоев надо поднажать еще больше,что бы не одни легионеры (и Федя) были на первом плане.

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      Рейтинг: +92

      Pathfinder 24 мая 2016, 17:25

      Спасибо автору!

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      Рейтинг: +18

      Хавьер Бардем > Pathfinder 24 мая 2016, 21:23

      спасибо ;)
      буду стараться и в дальнейшем радовать.

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      Рейтинг: +107

      nikita08 24 мая 2016, 14:56

      зобнин в караганду уехал.

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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 24 мая 2016, 13:40

      Да Промес хорош, однако без команды грош ему цена. В некоторых играх он действительно практически в одиночку вытягивал команду, но чаще ему это не удавалось. А собрать одинадцать Промесов. это утопия. Вот создать команду в которой Промес будет не только эфектен но и эфективен, это возможно. Но надо работать, работать и работать.

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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 24 мая 2016, 13:10

      а зобнин где ?

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      Рейтинг: +1481

      GM > NEYMAR DYNAMO MOSKOW 24 мая 2016, 13:51

      В ФНЛ, вместе с Динамо.

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      Рейтинг: +18

      Хавьер Бардем > NEYMAR DYNAMO MOSKOW 24 мая 2016, 21:22

      выделить кого-то в составе «Динамо» было также тяжело , как и в составе других аутсайдеров, тем более вылетевших.

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