5 героев весенней части чемпионата России

Завершился чемпионат России, и блог «Либеро» подводит персональные итоги. Кто лучше всех проявил себя после перерыва и оказал существенное влияние на результаты своей команды? Отвечаем вместе!

Сердар Азмун



Важнейший исполнитель в составе команды Бердыева и один из главных творцов сенсационного успеха «Ростова». Этой весной нападающий набрал потрясающую форму, благодаря которой Сердар отличался на протяжении пяти встреч подряд, а вклад этих голов в итоговый успех невозможно переоценить. Здесь были победные голы в важнейших встречах против «Урала» и «Зенита», дубль в ворота «Динамо» также принесший волевую победу, голы в ворота «Локомотива» и «Мордовии». Да и в матче против «Кубани», в котором Сердару не удалось отличиться, у него было два убойных момента и только чудом мяч не оказался в сетке ворот Беленова. Всего же в двенадцати весенних матчах «Ростов» забил восемнадцать голов, шесть из которых на счету Азмуна.

Победный гол в ворота «Урала» в исполнении иранского нападающего стал историческим, благодаря нему клуб впервые выступит в Лиге чемпионов.

Федор Смолов

В матче с «крылышками» забил в седьмом матче чемпионата кряду. Таким образом 26-летний форвард догнал Дмитрия Вязьмикина и Александра Кержакова. Больше, а именно восемь матчей подряд, отмечался в воротах соперника в высшем дивизионе чемпионата России только Георгий Деметрадзе. Тринадцать голов в восьми матчах! А ведь еще недавно этот нападающий не забивал годами и в 45 матчах подряд, ужасная серия тогда насчитывала 1775 минут. А сейчас демонстрирует результативность, которой позавидуют даже Месси и Роналду. Многие считают, что именно связка Мамаев-Смолов должна быть в основе нашей национальной команды на надвигающемся Евро, с чем очень сложно не согласиться.

Понтус Вернблум

Не отрицая футбольное взросление и трансформацию Дзагоева, забившего кстати золотой гол, не игнорируя неуемного Мусу, хочется выделить именно шведского полузащитника. Понтус – монстр, ведь такую зверскую страсть к борьбе демонстрируют только парни Симеоне. Лидер и вожак не только на поле, но и в раздевалке. Ключевой и незаменимый исполнитель команды Слуцкого, ведь одинаково полезен не только в разрушении атак соперника и обороне собственных ворот, но и у чужих весьма продуктивен. Победные голы в матчах против «Уфы» и «Терека» служат тому подтверждением.

Халк

Недавно Халк набрал 50 очков по системе «гол+пас». Этот результат позволил не только повторить рекорд Лоськова по количеству голевых за один розыгрыш чемпионата, но и обновил другое национальное и клубное достижение: прежде ни один футболист в истории лиги не достигал отметки в 50 очков по системе «гол+пас». Гроссмейстерский показатель одного из лучших игроков нашего чемпионата (если не лучшего) убедил тренерский штаб «селесао» в необходимости вызова игрока под знамена сборной на предстоящий турнир в Америке. Халк не только сам играет блестяще, но и помогает раскрыться партнерам вроде Дзюбы и Шатова, за что ему отдельное спасибо.

Квинси Промес

Единственное светлое пятнышко в очередном неудачном сезоне красно-белых. Этот парень подкупает не только своими результативными действиями, но и самоотдачей, которую демонстрирует почти в каждой игре. В весенней части чемпионата в активе нападающего победные гол в ворота «Урала» и «Амкара», дубль, который также принес три очка, в дерби против «Динамо», не досчитался бы очков «Спартак» без голов в ворота «Мордовии» и «Кубани». Интересно, что в матчах, в которых Промесу не удалось отличиться, «Спартак» непременно проигрывал: так было против «Зенита», «ЦСКА» и «Ростова». Главную цель на сезон, а именно попадание в еврокубки, едва ли выполнили бы, не будь в составе юркого Квинси. Может действительно надо собрать команду из одиннадцати Промесов, чтобы дела великого клуба пошли в гору?