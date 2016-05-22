Игроки из ФНЛ, способные усилить Динамо

Блог MyFootball собрал список футболистов из ФНЛ, на которых динамовским селекционерам стоит обратить свой взор.

Вчерашний вылет московского «Динамо» стал новостью, поместившейся бок о бок с чемпионством ЦСКА. Впервые этот клуб с богатой и классной историей очутился во втором по значимости футбольном дивизионе нашей страны. В головы любителей футбола сразу полезли аналогичные примеры неудач известных команд. Что там далеко ходить – «Ньюкасл Юнайтед» также отправился в Чемпионшип. Можно еще и упомянуть «Астон Виллу». Хотя пример с полосатой черно-белой командой подходит куда больше. Очень не хотелось бы, чтобы «Динамо» повторило судьбу московского «Торпедо», поэтому будем надеяться на грамотные решения руководства клуба, которые не дадут коллективу пробыть в ФНЛ больше сезона. Как бы кто не относился к «Динамо», но вылет такой команды из высшего эшелона русского футбола – событие, со всех сторон нехорошее. А теперь предлагаю закончить говорить банальные вещи и обратиться непосредственно к теме статьи.

Сергей Чикишев, ныне исполняющий обязанности главного тренера, заявил, что у «Динамо» есть молодой резерв, способный в случае необходимости пополнить основу свежими силами. Пока совершенно неизвестно, как сложится карьера сегодняшних членов команды, но, наверняка, некоторое количество футболистов покинет расположение клуба. В любом случае – сколько народу бы не ушло, затыкать дыры в тактической схеме придется. Совершенно точно, что не на все позиции найдутся достойные молодые исполнители. Поэтому блог MyFootball составил небольшой список из игроков ФНЛ, способных усилить «Динамо» и помочь вернуться в Премьер-Лигу. Учитывая, что на данный момент неясно кто уйдет а кто останется, не будем гадать, а просто посмотрим на различные варианты укрепления состава.

Во вратарской линии изменения уже произошли – по официальной версии контракт не стали продлевать с Владимиром Габуловым. Ежели Антон Шунин по воле руководства да по своей собственной будет продолжать защищать цвета «Динамо» – вопрос с номером один в воротах закрыт. Значит вторым голкипером будет либо игрок дублирующего состава, который покажет себя достойным игры в основе, либо купленный вратарь с опытом игры в ФНЛ. Хорошим вариантом будет Денис Книга из «Тосно». О его умениях есть много положительных отзывов, но команда из ленинградской области отдала его в аренду в ФК «Рига» – то бишь по каким-то причинам он не подошел тосненцам. Но автор статьи видел игру Дениса и с уверенностью может сказать что парень с потенциалом. Один из его главных плюсов – отличная игра ногами. По сути, можно провести некую аналогию между ним и Мануэлем Нойером. В плане стиля игры, естественно.

Вторым вариантом для «Динамо» стоит назвать Юрия Дюпина из «СКА-Энергии». Учитывая, что команда закончила первенство на 14 месте и еле спаслась от вылета, за 38 игр пропустить 35 голов – это достойный результат.

Третий кандидат – Артур Нигматуллин. Воспитанник ЦСКА, имеет опыт игры и в ФНЛ и в Премьер-Лиге. С февраля этого года стал основным в «Тосно», что, в случае заинтересованности со стороны «Динамо», осложнит его трансфер в стан «бело-голубых».

Ну и последним рекомендованным нами вратарем станет Станислав Бучнев, не без малой доли помощи которого «Волгарь» будет биться в стыках за выход в Премьер-Лигу.

Теперь обратимся к защитникам. Из команд, что ниже 4 места, меньше всех пропустили «Сокол», «СКА-Энергия» и «Волга». Поэтому сперва обратимся к составам этих команд. Томас Микуцкис из «СКА-Энергии» памятен нам за время игры в московском «Торпедо» в Премьер-Лиге. Является игроком сборной Литвы. Есть в хабаровском коллективе и Александр Димидко, ранее игравший за «Динамо». Из саратовского «Сокола» выделяется Александр Горбатюк, который помимо надежной игры в обороне еще и здорово умеет забивать головой.

Почему бы, в случае необходимости, не вернуть из «Тосно» Марцина Ковальчика, выступавшего за «Динамо» с 2008 по 2010 года? В армавирском «Торпедо» есть Сергей Мирошниченко, регулярно выходивший в стартовом составе с капитанской повязкой и оставивший приятное впечатление от оборонительных действий. Опыта этому футболисту, что называется, не занимать. Многие эксперты хвалят высоченного Радэ Дугалича, одноклубника Мирошниченко. Ну и хорошим варинатом является и Виталий Шахов из воронежского «Факела», который вторую часть сезона отыграл в аренде за «Томь».

Большое раздолье ждет динамовских скаутов и в плане выбора полузащитников. В первую очередь снова обратимся к «Тосно», за который заявлен Младен Кашчелан. Прекрасно знакомый любителям российского футбола игрок, которого можно без проблем вводить в состав, учитывая его опыт и навыки. Кстати, по молодости играл за молодежный состав дортмундской «Боруссии». Был одним из лидеров тульского «Арсенала».

Помимо Кашчелана, в составе тосненцев есть еще целый ряд футболистов, способных укрепить состав «бело-голубых». Это Максим Астафьев, Андрей Бочков, Станислав Причиненко и Рустем Мухаметшин. Каждый из них по степени квалификации вполне подходит под уровень решения задачи выхода в Премьер-Лигу.

В «Соколе» опорника играет Ренат Сабитов, который явно не нуждается в представлении. Заключая соглашение с саратовским клубом, было названо одно условие – в случае получения более выгодного предложения – клуб должен отпустить бывшего игрока «Спартака». Собственно, чем не вариант усилить полузащиту, если такая необходимость появится.

Очень понравилась игра капитана «Луча-Энергии» Романа Славнова. Те, кто видел его игру, не дадут соврать, что полузащитник в каждом матче выполняет необходимый объём действий, показатели которого практически всегда стабильны. Единственный минус - возраст, равный 34 годам. Да и вряд ли уже Роман захочет покидать команду, где его всё устраивает.

В «Тюмени» стоит обратить внимание на Данила Кленкина, который сыграл 36 игр и забил 8 голов. Набравшийся опыта в «Газовике», Данил играет за «Тюмень» с 2013 года, ему в этом году исполнится 26 лет,так что рассматривать его как вариант усиления полузащиты можно и нужно.

В астраханском «Волгаре» есть талантливый 22-летний Темури Букия, воспитанник раменского «Сатурна». Когда-то играл за молодежный состав московского «Спартака» и краснодарской «Кубани». Вызывался в юношескую и молодежную сборные России.

Из армавирского «Торпедо» стоит пригласить Романа Войделя, некогда твердого игрока основы «Уфы», «Ротора» и «Шинника». Ему еще только 30 лет, так что помочь динамовской дружине подняться выше вполне по силам.

За «Сибирь» играет Александр Харитонов, также оставивший приятное впечатление своей игрой. Выступал за «Томь», «Волгу» Нижний Новгород. В сезоне-2014/15 стал лучшим игроком «Енисея» по версии болельщиков. А еще во времена игры за раменский «Сатурн» вызывался в молодежную сборную России.

Опять же приходится обращать взор на возрастных игроков, но вряд ли в случае выхода в Премьер-Лигу руководство «Динамо» будет стремиться сохранить костяк команды, поэтому будем рассматривать всех полезных футболистов. Александр Дегтярев известен как, извиняюсь за выражение, тащер саратовского «Сокола». С момента его прихода, он сезон за сезоном становится лучшим бомбардиром команды, играя на позиции центрального полузащитника. У него особенная манера игры, схожая чем-то с Месси – его рост всего 171 см, Александр так же таскает и двигает мяч по полю, увиливая корпусом от назойливых опекунов. При этом может отлично приложиться с любой дистанции, хотя делает это нечасто. Автор знаменитого гола в ворота ПСВ в матче квалификации Лиги Европы.

Ну а теперь, пожалуй, самая интересная часть нашего отбора. Выбрать забивного нападающего – задача крайне важная для реализации цели по выходу в Премьер-Лигу. Причем, наверняка, будут рассматриваться кандидатуры не только по самой высокой частоте отправления мяча в сетку ворот соперника, но и, возможно, с потенциалом для дальнейшего роста как игрока высокого уровня. Начнем с Ильнура Альшина из воронежского «Факела» – быстрого, техничного форварда. За 29 игр он забил 6 голов, что в принципе немного, но полезность его заключается в регулярном обострении ситуации у ворот соперника. В случае использования схемы с тремя игроками нападения – место справа с его здоровской левой он может занять уже с первых матчей.

Теперь познакомимся с двумя игроками, которые забили по 16 голов за всё первенство. Лидер «Тюмени» Хасан Мамтов и главный забивала «Сибири» Максим Житнев. Максим уже долгое время верен «Сибири», в то время как Хасан некоторое количество раз менял клубную прописку. Оба они практически одинаковых габаритов, но Житнев на 6 лет моложе. Что, соответственно, дает ему значительную фору в случае если скаутам «Динамо» придется выбирать между этими двумя исполнителями.

За уже истерзанный нами «Тосно» играет и Александр Кутьин, уже неоднократно оставляющий о себе добрые отзывы специалистов. Причем это происходит еще со времен его выступлений за липецкий «Металлург» и тульский «Арсенал». 190-сантиметровый форвард довольно результативен, играя за две команды по ходу чемпионата он забил 13 голов. Что для нынешнего уровня скорострельности по меркам ФНЛ неплохой результат. Окруженный в составе «Динамо» хорошо пасующими игроками, Александр сможет побороться за звание лучшего снайпера, что само собой повысит шансы динамовцев на попадание на нужные строчки табели о рангах.

Эльдар Низамутдинов. Ну кто же его не знает? Начав пылить за новотроицкую «Носту», Эльдар Фэлэхдинович успел поиграть и в «Химках» и в московском «Спартаке» и в «Алании». После них 4 сезона трудился в атакующей группе ярославского «Шинника». Его «Енисею» не хватило всего 1 очка дабы сохранить прописку в ФНЛ, что вынуждает форварда искать новую команду. Ну чем не классный вариант для «Динамо»?

Еще одним отличным вариантом усиления нападения будет Артур Саркисов, игрок сборной Армении и нижегородской «Волги». На протяжении двух сезонов, будучи футболистом «Локомотива-2», становился лучшим бомбардиром московского коллектива, а после сезона-2009/10 вообще был признан лучшим нападающим зоны Запад, забив 21 гол. Вскоре подписал контракт с основной командой, но был отдан в аренду «Шиннику». После этого играл за «Волгу», затем за «Урал», но в итоге снова вернулся на берега великой русской реки.

Ну и настоящим открытием весенней стадии розыгрыша ФНЛ стал Александр Коротаев из «Сокола». За этот период Коротаев забил 8 голов! Раскрывшегося игрока динамовцам лучше брать пока не остыл, да и саратовский коллектив не захочет отпускать одного из лидеров по ходу чемпионата, а в межсезонье переманить на перспективу играть в Премьер-Лиге вполне реально.

На этом предлагаю закончить наш список, и, если вдруг вы не согласны или автор блога кого-то упустил – милости просим, пишите в комментариях свои мысли и предлагайте свои кандидатуры.