Как русские живут и отдыхают в Европе

Кержаков ходит по музеям и на футбол. Гасилин прощается с «Шальке». Ефимов продолжает гулять. Блог «Русские и тут» представляет подборку фотографий из социальных сетей футболистов, играющих на европейских полях.

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