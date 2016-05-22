Как русские живут и отдыхают в Европе

хорошо отдыхают
Кержаков ходит по музеям и на футбол. Гасилин прощается с «Шальке». Ефимов продолжает гулять. Блог «Русские и тут» представляет подборку фотографий из социальных сетей футболистов, играющих на европейских полях.
Роман Нойштедтер наслаждается свободой после тяжелого сезона.
Он нашел время собрать подарки и поблагодарить всех за поддержку.
Черышеву предстоит долгий период восстановления.
Но он не унывает.
Швец и его «Вильярреал Б» прощаются с сезоном.
Тренировки Гасилина не прошли даром.
Игрок благодарит «Шальке» за сезон и возвращается в России.
Митрюшкин хорошо проводит время.
Кержаков поддерживал «Севилью» в финале Лиги Европы.
Александр побывал в музее ФИФА.
Виталий Лысцов усиленно тренируется.
И поздравляет «Бенфику» с завоеванием очередного трофея.
Очередная серия прогулок от Ефимова.
«Цюрих» или «Зенит». Что лучше для Кержакова?
Как Митрюшкин покоряет Швейцарию