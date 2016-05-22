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    Русские и тут Все блоги -

    Как русские живут и отдыхают в Европе

    22 мая 2016
    Кержаков ходит по музеям и на футбол. Гасилин прощается с «Шальке». Ефимов продолжает гулять. Блог «Русские и тут» представляет подборку фотографий из социальных сетей футболистов, играющих на европейских полях.

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    Он нашел время собрать подарки и поблагодарить всех за поддержку.

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    Черышеву предстоит долгий период восстановления.

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    Но он не унывает.

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    Швец и его «Вильярреал Б» прощаются с сезоном.

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    Тренировки Гасилина не прошли даром.

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    Митрюшкин хорошо проводит время.

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    Кержаков поддерживал «Севилью» в финале Лиги Европы.

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    И поздравляет «Бенфику» с завоеванием очередного трофея.

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    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии1
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 22 мая 2016, 18:43

      хорошо отдыхают

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