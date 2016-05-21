Почему могильщиком «Динамо» нужно считать Ведрана Чорлуку

«Динамо» впервые в истории вылетело в ФНЛ. И если разбирать концовку сезона, то отправил их туда капитан «Локомотива» Ведран Чорлука

Если забыть о голе Романа в ворота Габулова в 29-ом туре, и подойти к вопросу креативнее, то «Динамо» было похоронено в 28-ом туре на 79-ой минуте матча «Локомотив» – «Кубань». Вот как это случилось.

После того поражения «Локо» в борьбе за Лигу Европы выпустил вперед «Спартак». В предпоследнем туре ситуация усугубилась вполне ожидаемым невыигрышем «железнодорожников» в Петербурге и разгромом немотивированного «Терека» на «Открытие-Арене». Отрыв между «красно-белыми» и «красно-зелеными» стал 3 очка, и подопечные Аленичева обеспечили себе путевку в Лиги Европы. Это позволило им не особо усердствовать в Уфе, позволив местной команде выиграть о сохранить за собой место в Премьер-лиге.

Но если представить, что матч «Локомотив"-"Кубань» закончился в ничью и добавить команде Черевченко одно очко, то в последнем туре «Спартаку» нельзя было бы проигрывать «Уфе». А ведь даже ничья не устраивала бы башкиров из-за двух поражения в личных встречах с «Динамо».

И что самое главное, в случае ничьи в Черкизово «Кубань» теряет два очка, что позволяет «Динамо» ее обогнать в таблице. Вот так ошибка одного из лучших центральных защитников чемпионата запустила цепь событий, которые и отправили «Динамо» на итоговое 15-ое место