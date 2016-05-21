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    Подземка качества Все блоги -

    Почему могильщиком «Динамо» нужно считать Ведрана Чорлуку

    21 мая 2016
    «Динамо» впервые в истории вылетело в ФНЛ. И если разбирать концовку сезона, то отправил их туда капитан «Локомотива» Ведран Чорлука

    Если забыть о голе Романа в ворота Габулова в 29-ом туре, и подойти к вопросу креативнее, то «Динамо» было похоронено в 28-ом туре на 79-ой минуте матча «Локомотив» – «Кубань». Вот как это случилось.

    После того поражения «Локо» в борьбе за Лигу Европы выпустил вперед «Спартак». В предпоследнем туре ситуация усугубилась вполне ожидаемым невыигрышем «железнодорожников» в Петербурге и разгромом немотивированного «Терека» на «Открытие-Арене». Отрыв между «красно-белыми» и «красно-зелеными» стал 3 очка, и подопечные Аленичева обеспечили себе путевку в Лиги Европы. Это позволило им не особо усердствовать в Уфе, позволив местной команде выиграть о сохранить за собой место в Премьер-лиге.

    Но если представить, что матч «Локомотив"-"Кубань» закончился в ничью и добавить команде Черевченко одно очко, то в последнем туре «Спартаку» нельзя было бы проигрывать «Уфе». А ведь даже ничья не устраивала бы башкиров из-за двух поражения в личных встречах с «Динамо».

    И что самое главное, в случае ничьи в Черкизово «Кубань» теряет два очка, что позволяет «Динамо» ее обогнать в таблице. Вот так ошибка одного из лучших центральных защитников чемпионата запустила цепь событий, которые и отправили «Динамо» на итоговое 15-ое место

    Рейтинг: 3.9 Голосов: 7
    Комментарии6
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 7 июня 2016, 00:17

      нужно же на кого то списать беды всей команды..

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      Рейтинг: +76

      Merovingen 2 июня 2016, 10:12

      Забавно, что автор считает, что "цепь событий" и всё остальное решается в последних турах. Действия игроков, ошибки, итоговый счёт и так далее происходят на протяжении всего турнира. И какое-то действие, например, в 5 туре, влияет на итоговый результат после 30 туров точно также.
      Если речь идёт о мотивации - профессиональный игрок должен выходить замотивированным на игру всегда. В любой игре с любым соперником. Если этого не происходит - то это проблема тренера клуба и его игроков. Если тренер считает матч не принципиальным, то можно в этом случае выпустить дубль.
      Поэтому статья на уровне умозаключений школьника младших классов, коим автор, я надеюсь, не является. И ещё надеюсь, что больше таких статей не позволит.

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      Рейтинг: +59

      FeelSplean > Merovingen 3 июня 2016, 13:47

      Вы, вероятно, чертовски не внимательны. Подземка качества, это блог который не соответствует вашим ожиданиям. Так что, не нудите

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      Рейтинг: +76

      Merovingen > FeelSplean 5 июня 2016, 11:16

      Не внимателен в чём?
      Тогда таким как Вы необходимо смириться, что я буду критиковать такие откровенно бредовые пассажи в таких блогах.

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      Рейтинг: +59

      FeelSplean > Merovingen 5 июня 2016, 16:09

      Чтобы с чем-то смириться, мне должно быть не наплевать на ваше мнение. Не нравится - не читайте. Другого вам посоветовать не могу

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      Рейтинг: +76

      Merovingen > FeelSplean 11 августа 2016, 09:21

      А Вы забавный.
      Вы публикуете в блоге собственные мысли. Блог создан как раз для того, чтобы другие люди оставляли своё мнение касательно мыслей автора. Если Вам не интересно мнение других людей, то пишите их в свой дневничок, а не выставляйте на обозрение в Интернет.
      И пора уже подрасти и понять, что если кто-то критикует, то это не обязательно, чтобы оскорбить. А Вы сразу про "мне на ваше мнение плевать!11адын"
      Я вообще ожидал какого-то конструктивного ответа и дискуссии, а мне сказали, что я: 1) не внимателен, 2) нуден .
      Просто блестящая реакция на "обратную связь" :D Если хотите, чтобы прям вот вообще было понятно, что из себя представляет Ваш блог и кого Вы в нём хотите видеть, назовите его: "Блог дурака для дураков." Тогда бы я точно не зашёл.

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