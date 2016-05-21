Гол Роналду, слёзы Терри и проливной дождь – Moscow Final 2008

21 мая 2008 года в Лужниках был сыгран финал Лиги Чемпионов между Челси и Ман Юнайтед. Блог MyFootball вспоминает как это было.

21.05.2008 Финал Лиги Чемпионов УЕФА. Москва, стадион «Лужники». 69552 зрителей. Судья: Любош Михел (Словакия) Манчестер Юнайтед: Ван дер Сар, Браун ( Андерсон,120), Фердинанд, Видич, Эвра, Харгривз, Скоулз ( Гиггз,87), Каррик, Криштиану Роналду, Тевес, Руни (Нани,102).



Запасные: Кущак, О'Ши, Флетчер, Сильвестр. Главный тренер: сэр Алекс Фергюсон



Челси: Чех, Эссьен, Карвальо, Терри, Эшли Коул, Макелеле (Беллетти,120), Лэмпард, Баллак, Джо Коул (Анелька,99) Малуда (Калу,92), Дрогба.



Запасные: Кудичини, Шевченко, Микель, Алекс. Главный тренер: Авраам Грант Голы: Криштиану Роналду,26 – (1:0), Лэмпард,45 – (1:1). В серии послематчевых пенальти победу одержал МЮ со счётом 6-5.

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