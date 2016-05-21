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    Гол Роналду, слёзы Терри и проливной дождь – Moscow Final 2008

    21 мая 2016
    21 мая 2008 года в Лужниках был сыгран финал Лиги Чемпионов между Челси и Ман Юнайтед. Блог MyFootball вспоминает как это было.

    21.05.2008 Финал Лиги Чемпионов УЕФА.

    Москва, стадион «Лужники». 69552 зрителей. Судья: Любош Михел (Словакия)

    Манчестер Юнайтед: Ван дер Сар, Браун ( Андерсон,120), Фердинанд, Видич, Эвра, Харгривз, Скоулз ( Гиггз,87), Каррик, Криштиану Роналду, Тевес, Руни (Нани,102).

    Запасные: Кущак, О'Ши, Флетчер, Сильвестр. Главный тренер: сэр Алекс Фергюсон

    Челси: Чех, Эссьен, Карвальо, Терри, Эшли Коул, Макелеле (Беллетти,120), Лэмпард, Баллак, Джо Коул (Анелька,99) Малуда (Калу,92), Дрогба.

    Запасные: Кудичини, Шевченко, Микель, Алекс. Главный тренер: Авраам Грант

    Голы: Криштиану Роналду,26 – (1:0), Лэмпард,45 – (1:1).

    В серии послематчевых пенальти победу одержал МЮ со счётом 6-5.

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