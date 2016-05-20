Названия не будет

Описания тоже

Первая игра ФК «Семенов» на своем поле завершилась победой.

А вот и она:

«Семенов» – «Труд». Моменты игры

О чем еще поведать? Ах да. Когда-то давным – давно. Не иначе, как еще в прошлом году играли за нас, за «Семенов» два парня – Кокнаев Андрей и Улыбин Сергей. Играли себе, играли. Да, вдруг, передумали играть. Решили не играть. Точнее играть, но в другом месте. За этот самый «Труд». И вот настал час расплаты. Очная игра. Но первый тайм прошел, а отмщение не получалось. Ладно, ждем второго. Долго ждать не пришлось. Минуту только. На 46 минуте назначается пенальти в ворота «Семенова». Надо ли говорить кто решил бить? Улыбин решил огорчить знакомую до боли команду. Результат – на видео выше и на фото ниже. Не сегодня, дружище, не сегодня...