Названия не будет

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    20 мая 2016
    Описания тоже

    Первая игра ФК «Семенов» на своем поле завершилась победой.

    А вот и она:

    «Семенов» – «Труд». Моменты игры

    О чем еще поведать? Ах да. Когда-то давным – давно. Не иначе, как еще в прошлом году играли за нас, за «Семенов» два парня – Кокнаев Андрей и Улыбин Сергей. Играли себе, играли. Да, вдруг, передумали играть. Решили не играть. Точнее играть, но в другом месте. За этот самый «Труд». И вот настал час расплаты. Очная игра. Но первый тайм прошел, а отмщение не получалось. Ладно, ждем второго. Долго ждать не пришлось. Минуту только. На 46 минуте назначается пенальти в ворота «Семенова». Надо ли говорить кто решил бить? Улыбин решил огорчить знакомую до боли команду. Результат – на видео выше и на фото ниже. Не сегодня, дружище, не сегодня...

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