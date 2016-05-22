Возвращение Де Брюйне в АПЛ и еще 5 лучших трансферов сезона 2015/2016

В очередном аналитическом материале оцениваем самые удачные сделки текущей кампании.

Димитри Пайе. Из «Марселя» в «Вест Хэм» за 15 млн. евро

Пайе сходу стал главным в банде Билича. Финты, передачи, а также великолепное исполнение стандартных положений стали визитной карточкой француза, у которого нет и 10 официальных игр за свою национальную сборную. Тем не менее, именно Димитри должен заменить в основном составе Вальбуэна на домашнем чемпионате Европы. Своей игрой Пайе заслужил признание не только главного тренера тренера «трехцветных» Дидье Дешама, но и футболистов АПЛ, включивших его в символическую сборную сезона. С тринадцатью передачами он делит третье место с Тадичем, уступая лишь Озилу и Эриксену, а по системе «гол+пас» входит в десятку лучших. Определенно удачный дебют, и в такой ситуации остается сожалеть лишь о том, что этому замечательному футболисту уже 29 и шансов оказаться в топ-клубе остается все меньше.

Хатем Бен-Арфа. Свободный агент

Аналогичная ситуация с другим французским крайним нападающим, который, к слову, проследовал в обратном направлении из АПЛ в Лигу 1. В прошлом сезоне целых полгода Хатем был вне игры из-за правил ФИФА, согласно которым футболист не имеет права выступать более чем за два клуба в течение года — игрок в рамках сезона-2014/15 провел одну игру за молодежный состав «Ньюкасла», а затем часть сезона отыграл на правах аренды в «Халл Сити» и уже не мог играть ни за одну команду «Ниццы». Видать, очень сильно соскучился по игре нападающий, ведь заключив наконец контракт и получив возможность играть, Хатем начал колотить голы пачками: в первых 9 играх на старте сезона удалось отличиться 7 раз, а всего в текущей кампании девятый номер «провансальцев» отличился 17 раз в 34 играх, добавив к этому 5 голевых передач. Согласитесь, показатель впечатляющий.

Дуглас Коста. Из «Шахтера» в «Баварию» за 30 млн. евро

Летом к трансферу бразильца многие относились скептически, а некоторые фанаты припоминали ему тот факт, что именно из-за столкновения с ним вылетел из строя их любимчик Франк Рибери. Но Коста сходу вписался в состав Гвардиолы и заставил не только забыть на время о недавнем финалисте голосования за «Золотой мяч», но и посадил на скамейку Гетце. Резкий, техничный, с хорошо поставленным ударом с обеих ног, он на протяжении всего матча оказывает давление на фланг соперника, терзая его не только великолепным дриблингом, но и отменными кроссами в штрафную площадь. 4 гола и 9 голевых передач – может и не самая выдающаяся статистика, но кто видел игру этого парня, не даст соврать – это совершенно точно удачный трансфер.

Пауло Дибала. Из «Палермо» в «Ювентус» за 32 млн. евро

Честно говоря, присутствовали определенные опасения и по поводу трансфера аргентинца в «Ювентус», ведь предстояло заменить любимца публики Тевеса, который сам стал наследником великого Дель Пьеро, в общем – понимаете ответственность, а тут еще и Дзампарини сходил с ума в попытках набить цену за молодое дарование, называя его новым Месси. В России, например, такие сравнения пагубно влияют на молодых футболистов, что и подтвердил пример Давыдова из «Спартака». К счастью, с первых матчей Дибала влился в состав и начал демонстрировать зрелый не по годам футбол, регулярно забивая и отдавая голевые передачи. Отличный сезон, ложкой дегтя в котором служит пропущенная ответная игра с «Баварией». Кто знает, как все сложилось бы, ведь именно в первом матче Пауло забил свой дебютный гол в Лиге Чемпионов, а аппетит, как известно, приходит во время еды.

Кевин Де Брюйне. Из «Вольфсбурга» в «Манчестер Сити» за 74 млн. евро.

Летом стан «горожан» пополнили Стерлинг, Отаменди, Делф и Де Брюйне. И пока Делф лечится, Отаменди пытается адаптироваться, а Стерлинг «прирастает» к скамейке, именно трансфер бельгийца можно смело называть лучшим. С первых матчей Кевин стал одним из лидеров атаки наравне с Агуэро и Сильвой. Только в АПЛ в его активе 7 голов и 10 голевых передач, а о важности голов в противостоянии с «ПСЖ» и говорить не стоит лишний раз, ведь благодаря ним клуб впервые в своей в истории попал в квартет сильнейших команд Европы. Очень вовремя после травмы весной вернулся на поле, иначе без его голов не было бы «Сити» не только в полуфинале Лиги Чемпионов, но и в АПЛ едва ли удалось удержать 4 место, дающее возможность сыграть в престижнейшем клубном турнире в будущем сезоне.

Н’Голо Канте. Из «Кана» в «Лестер» за 9 млн. евро

Французские футболисты в тренде в нынешнем сезоне. Уже отметили Пайе и Бен-Арфа, также не забываем о лидерах финалистов Лиги Европы и Лиги Чемпионов Гризманне и Гамейро, но все же главным открытием сезона следует считать именно Канте. Шикарный подбор игроков центра поля в расположении главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, ведь к имеющимся Погба, Матюиди, Диарра, Сиссоко, Кабаю и Шнайдерлину теперь добавляется еще и неуступчивый Канте. Даже те, кто не видел в деле этого парня по выступлениям за «Лестер», могли убедиться в силе футболиста в игре против сборной России, в которой, кстати, он дебютировал и сразу забил гол. Цепкий, выносливый и аккуратный полузащитник, который достоин выступать в стартовом составе. Но это скорее приятная головная боль для Дешама. А пока сам Н’Голо, который своей игрой не только удостоился сравнения с великим Макелеле, но и привлек внимание «Реала» , «Арсенала» и «Челси», продолжает подготовку к своему первому турниру на уровне сборных.

Фото: talksport.com