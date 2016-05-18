Донадони, Льоренте, Маццола и другие выбирают «Команду Евро всех времен»

«Команда Мечты» чемпионатов Европы по версии известных футбольных персон прошлого и настоящего. Выпуск №3.

На официальном сайте УЕФА продолжается голосование, по итогам которого будет выбрана символическая сборная чемпионатов Европы всех времён. Продолжают собирать свои Dream Team и известные футбольные персоны.

Ну, а блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает вести слежку за профессионалами и предлагает своим читателям третий выпуск «Команд Мечты от звёзд футбола».

Кстати, дорогой читатель, если ты ещё не выбрал свою «Команду Мечты», но очень этого желаешь, то это можно сделать тут.

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка предпочёл видеть в составе лишь одного чистого форварда. Зато линия обороны видится воистину непроходимой.

Легендарный «россонери» Франко Барези делает ставку в атаке на убийственную французскую троицу. А вот соотечественников в составе почему-то мало – тоже трое.

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил решил, что без легендарного дуэта Хави и Иньесты «Дрим Тим» совсем не дрим.

Легендарная итальянка Патриция Панико, наколотившая за национальную сборную (вы только вдумайтесь в это число) 110 мячей, и тут явно делает ставку на атаку!

Легенда «Интера» и всего итальянского футбола Алессандро Маццола вспомнил про Луиса Суареса Мирамонтеса – первого испанца, завоевавшего «Золотой Мяч».

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович сделал ставку на португальский дуэт Фигу и Роналду при поддержке дуэта французского – Платини и Зидана.

Чемпион мира и Европы Кристиан Карамбё представляет совершенно адовую французско-испанскую линию полузащиты.

Защитник сенсационной сборной Дании образца 1992 года Йон Йенсен представляет нереально суператакующий состав «Команды Мечты». Даже вратарь, и тот – бомбардир!

Сразу видно, что команду составлял испанец – с любовью! Сразу пять крутых представителей Испании от Фернандо Льоренте.

Свершилось! Великолепный футболист и тренер Роберто Донадони первым из звёзд футбола собрал великое голландское трио воедино в своей «Команде Мечты»! Браво! Кстати, Роберто и сам был частью того великого «Милана» конца 1980-х.

Предыдущие выпуски «Команды Мечты от звёзд футбола»: Выпуск №1, Выпуск №2.

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По материалам официального сайта УЕФА.

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