Молодая кровь. Все лауреаты премии «Первая пятерка» за 10 лет

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук стал лауреатом ежегодной премии "Первая пятерка". "Бомбардир" вспоминает всех победителей данной премии за последние десять лет.

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук стал лауреатом ежегодной премии "Первая пятерка". "Бомбардир" вспоминает всех победителей данной премии за последние десять лет.

2006 год. Роман Шишкин ("Спартак")

Что сказал: "Очень приятно, во-первых, оказаться в списке лауреатов такой премии, и, во-вторых, конечно, получить столь высокую оценку за свое выступление от столь авторитетных специалистов. Хочется поблагодарить всех, кто причастен к моему успеху, это мои первые воронежские тренеры: Константин Бегин, Александр Сухоруков и Сергей Крестененко, а также наставники, обучавшие меня в "Спартаке": Илья Цымбаларь и Сергей Родионов. Я прекрасно понимаю, что, по сути, это лишь выданный мне аванс, который нужно в дальнейшем подкреплять удачной игрой и новыми успехами".

2007 год. Кирилл Комбаров ("Динамо")

Что сказал: "Естественно, мы все занимается спортом для того, чтобы добиваться побед, получать награды, радовать своих болельщиков. Так что, конечно, думал о медалях. Но то, что получу именно эту премию, вообще не ожидал. Я провел в основном составе команды практически все игры. Рад, что качество игры «Динамо» в это сезоне повысилось. И если сезон 2006 года даже не хочется вспоминать, то в этом получилось лучше".

2008 год. Алан Дзагоев (ЦСКА)

Что сказал: "Я не звезда, вообще не люблю это слово. Чтобы заслужить такое звание нужно много работать. Роналду, Месси, Роналдиньо – вот это настоящие звезды, мне до них еще расти и расти. Сезон получился для меня удачным, хотя это ничего еще не значит".

2009 год. Георгий Щенников (ЦСКА)

Что сказал: "Даже не помышлял о награде, думал о том, как закрепиться в основном составе ЦСКА. Я и сейчас немного удивлен этой премии. Среди моих конкурентов было много достойных ребят, и каждый из них мог стать лучшим".

2010 год. Павел Яковлев ("Спартак", "Крылья Советов")

Что сказал: "Хочу поблагодарить близких за то, что они воспитали меня таким, какой я есть. Мне очень хотелось стать лучшим в этой номинации. Поэтому немного волнуюсь, ведь это первая серьезная награда в моей карьере. Считаю, что у меня были очень достойные конкуренты, кстати, со многими из них у меня дружеские отношения. Ну а победил, как говорится, сильнейший".

2011 год. Александр Кокорин ("Динамо")

Что сказал: "Очень рад, что получилось забрать эту премию. Есть такие игроки, на которых можно равняться. Месси и Роналду, например. Если бы моя игра хотя бы на 50 процентов была похожа на их, то я был бы очень рад".

2012 год. Премия не вручалась

2013 год. Константин Базелюк (ЦСКА)

Что сказал: "Я очень рад, что меня наградили этой премией. Сейчас я выхожу на поле всего на 10-15 минут, и за это время тяжело что-то показать. Тем не менее, самым памятным в этом сезоне для меня стал первый гол, забитый за основу ЦСКА, – гол "Ростову". Его я запомню на всю жизнь".

2014 год. Эльмир Набиуллин ("Рубин")

Что сказал: "Я уже становился обладателем наград подобного рода, но это было во времена обучения в СДЮСШОРе, и приз мне давали как лучшему нападающему. Я не испытываю дополнительного груза ответственности после получения данной премии, но все же приятно, что такие люди, как Фабио Капелло, замечают меня. Большое спасибо родителям, тренерам, которые со мной работали, за все, что они для меня сделали, за их вклад в меня как в футболиста".

2015 год. Алексей Миранчук ("Локомотив")

Что сказал: "В прошлом году остался вторым, в этот раз удалось победить. На мой взгляд, это коллективная заслуга. Каждый внес в мое становление как футболиста что-то свое: и мама, и брат, и тренеры, и друзья, и девушка".

Фото: dfl.org.ru; sportbox.ru.