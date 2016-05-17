Возраст игре не помеха

Блог MyFootball собрал список из наиболее известных возрастных по меркам футбола игроков, играющих и по сей день

Франческо Тотти, «Рома» Италия ( 27.09.76)

Дидье Дрогба, «Монреаль Импакт» США (11.03.78)

Андреа Пирло, «Нью-Йорк Сити» США (19.05.79)

Тим Ховард, с лета 2016 будет играть за «Колорадо Рэпидз» США (06.03.79)

Рафаэль Маркес, «Атлас» Мексика (13.02.79)

Фрэнк Лэмпард «Нью-Йорк Сити» США (20.06.78)

Константин Зырянов «Зенит-2» Санкт-Петербург (05.10.77)

Джанлуиджи Буффон «Ювентус» Италия (28.01.78)

Ноэль Вальядарес «Олимпия Тегусигальпа» Гондурас (03.05.77)

Морган Де Санктис «Рома» Италия (26.03.77)

Шэй Гивен «Сток Сити» Англия (20.04.76)

Федерико Вилар «Тихуана» Мексика (30.05.77)

Андрей Дикань «Краснодар» Россия (16.07.77)

Кадзуёси Миура «Йокогама» Япония (26.02.67).

На данный момент это самый возрастной футболист, играющий на профессиональном уровне.

Марк Шварцер «Лестер Сити» Англия (06.10.72)

Хуан Карлос Валерон «Лас-Пальмас» Испания (17.06.75)

Его контракт истекает в конце июня, да и играть закончил он буквально на днях, так что попасть в наш рейтинг имеет полное право.

Массимо Маккароне «Эмполи» Италия (06.09.79)

Лука Тони «Верона» Италия (26.05.77)

Опять же, играть он закончил совсем недавно, поэтому пусть тоже побудет в рейтинге

Николя Анелька «Мумбаи-Сити» Индия (14.03.79)

Жером Ротэн «Плесси-Робинсон» Франция (31.03.78)

Играет за полулюбительский клуб в одном из низших дивизионов Франции

Рикарду Карвалью «Монако» Франция (18.05.78)

Клаудио Писарро «Вердер» Германия (03.10.78)