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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Видео: отличный выстрел со штрафного в исполнении Карлоса Тевеса

    17 мая 2016
    17 мая 2011 года аргентинский нападающий «Манчестер Сити» великолепно исполнил дальний штрафной удар и возглавил британский рейтинг самых красивых мячей по итогам месяца.

    Пять лет назад «Манчестер Сити» в матче предпоследнего тура Английской Премьер-Лиги крупно обыграл «Сток Сити». Эта победа, вкупе с осечкой лондонского «Арсенала», позволила «горожанам» выйти на третье место в турнирной таблице, которое они и удержали по итогам чемпионата.

    Английская Премьер-Лига – 2010/2011. 37-й тур.

    «Манчестер Сити» – «Сток Сити» – 3:0

    Тевес, 14 (1:0); Лескотт, 53 (2:0); Тевес, 65 (3:0).

    Этот матч не только де-факто стал «бронзовым» для подопечных Роберто Манчини, но и превратился в бенефис форварда «Манчестер Сити» Карлоса Тевеса. В первом тайме аргентинец, получив пас от Джеймса Милнера, разбросал финтами оборону «гончаров» и открыл счёт в матче.

    А в тайме втором потрясающим дальним ударом со штрафного зажёг свою фамилию на табло во второй раз, тем самым установив окончательный счёт встречи. Этот голешник впоследствии был признан лучшим голом мая в Великобритании.

    Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает вспомнить и ещё раз насладиться великолепным ударом аргентинского нападающего.

    По итогам сезона Тевес разделил звание лучшего бомбардира чемпионата с представителем «заклятых» из «Манчестер Юнайтед» – болгарином Димитаром Бербатовым. Футболисты забили в турнире по 21 мячу.

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    Фото: www.premierleague.com

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