Итальянский волшебник и горные орлы

Блог MyFootball знакомит читателей со сборной Албании, впервые в истории вышедшей в финальную часть чемпионата Европы

В июне возьмет своё начало один из самых долгожданных и престижных турниров среди национальных сборных по футболу – чемпионат Европы. Состав участников известен еще с прошлой осени, и среди них есть несколько команд, с которыми большинство любителей спорта №1 знакомы недостаточно хорошо. В этой статье предлагаю читателям ознакомиться с национальной сборной Албании, по кличке «горные орлы», и её главным тренером – итальянцем Джанни Де Бьязи. В данный момент итальянским волшебником называют Клаудио Раньери, но наставник албанской команды вполне заслуживает носить аналогичное звание.

В квалификации к финальному турниру дружина Де Бьязи играла в самой малочисленной группе, насчитывавшей 5 команд. Компанию албанцам составили португальцы,датчане,сербы и армяне. Перед началом отборочной компании мало кто верил, что коллективу итальянского специалиста будет под силу не только побороться за выход на Евро, но и выполнить эту задачу. Но Джанни Де Бьязи, спустя 4 года своего пребывания у руля этой команды, сумел найти подход к игрокам, выстроить игру и использовать сильные качества своих подопечных...И, что самое главное, зарядить их на борьбу и дать им веру в то, что они могут играть в футбол на хорошем уровне.

Сам наставник в бытности футболистом поиграл за целый ряд итальянских команд, пожалуй самые известные из которых это Брешия и Палермо.И, кстати, целый сезон находился и тренировался в составе миланского Интера,но не сыграл ни одного матча. Его тренерская карьера тоже поначалу включала в себя клубы средней итальянской руки,но затем Де Бьязи начал получать приглашения от более известных клубов,таких как Торино,Леванте и Удинезе.В общем то ни с одной из этих команд ничего существенного не выиграв, Джанни согласился возглавить сборную Албании.Как уже упоминалось, только через несколько сезонов итальянцу удалось добиться со своими игроками первого большого достижения – албанцы в первый раз в своей истории вышли в финальную часть чемпионата Европы.

Настало время познакомиться с составом. Во вратарской линии сразу выделяется голкипер римского Лацио Этрит Бериша, который и является вратарем №1.Его рост составляет 194 см,5 лет играл за шведский Кальмар из высшей лиги чемпионата этой страны, затем получил предложение от ярых противников команды Франческо Тотти.Но в отличие от сборной, в Лацио он неосновной вратарь и уже 3 года является сменщиком Федерико Маркетти.

Другие два голкипера сборной Албании – это Альбан Ходжа из албанского Партизани и хорошо знакомый поклонникам Локомотива Оргес Шехи,выступающий за Скендербеу.

Теперь посмотрим кто же есть в защитной линии .190-сантиметровый Мергим Маврай,всю свою жизнь играющий то в Бундеслиге 2 то в первой бундеслиге,на данный момент выступает за Кёльн.Дебатик Цурри из албанского Фламуртари – его рост 189 см, играл за турецкий «Генчлербирлиги» и ряд украиских команд,их которых 5 лет провёл в клубе «Ворскла». Левый защитник Анси Аголли имеет рост 183 см и очень разнообразный список коллективов где он играл – не думаю что есть смысл перечислять его, но в данный момент уже 5 лет он выступает за азербайджанский «Карабах».

Анди Лила тоже выделяется ростом,который равен 186 см – играл в основном в греческих и албанских клубах, сейчас является защитником греческого «ПАС» из города Янина.Насер Алийи – 177-сантиметровый латераль «Базеля» родился в Македонии,но всю свою жизнь играет в клубах Швейцарии и даже выступал за молодежные сборные этой страны, однако понял что там ему не закрепиться и принял решение играть за команду Албании.Арлинд Айети – тоже довольно высокий защитник,184 см его рост,играет в Серии А за «Фрозиноне».Как и Насер Алийи играл за молодежные сборные Швейцарии, более того,Арлинд и родился в стране качественных часов и надежных банков.

Ну и с удовольствием представляю вам,пожалуй, двух самых известных на данный момент игроков защитной линии - центрдефа Лорика Цану и правого бровочника Эльсеида Хюсая.Лорик вообще самый известный игрок сборной своей страны на протяжении последних лет. Имеет двойное гражданство – французское и албанское, играл 3 года за ПСЖ,затем 4 года за Марсель,затем по сезону квартировал в Сандерленде и Галатасарае.В 2011 году перешел в Лацио,отыграл там 4 сезона и в нынешнем вернулся туда,откуда начинал – в чемпионат Франции.Приютил его у себя небезызвестный клуб «Нант».Помимо центра обороны,Лорик также может сыграть и в опорной зоне,благо опыт игры на этой позиции у него немаленький.

А вот Эльсеид Хюсай уже второй год бегает по правому флангу за итальянский «Наполи», до этого 6 лет играл как за молодежную так и за основную команду клуба «Эмполи».

Ну вот,собственно, и познакомились мы с защитникам сборной Албании, теперь вы представляете какого уровня там игроки...Ну и стоит сказать что лишь у одного из них рост меньше 180см – это прямой намёк на то, что со второго этажа забить албанцам довольно проблематично.

А вот полузащита не может похвастаться более менее знакомыми игроками. Эрмин Леняни еще с молодости играл за швейцарские клубы,затем перебрался во Францию, где играет сейчас за «Нант».Бурим Кукели не является исключением от числа игроков сборной Албании,которые связаны со Швейцарией – он выступает за «Цюрих», до него успел поиграть в менее известных клубах этой страны.

Миген Баша родился в Лозанне, которая, как наверняка вы знаете, тоже является швейцарским городом. По молодости пылил в командах чемпионата Швейцарии, затем пробовал себя в Серии А, но там не заладилось, и он снова вернулся в родную страну,где играет сейчас за «Люцерн». Херолинд Шаля.Вот уж кому явно удалось выделиться -так это ему. Родился в Норвегии, играл там 3 года за Одд Гренланд,далеко не самый последний клуб этой северной страны,затем перешел в Спарту из Праги,но сыграв 3 матча, был отдан чешскому Словану.Был игроком разных юношеских и молодежных сборных Норвегии,но в итоге стал игроком сборной Албании.

В полузащите также есть и Одис Роши, который является самым быстрым игроком сборной.Он пробегает 30 метров за 3.7 секунды, а 100 метров – за 10.9 секунд.При этом обладает отличным ростом 187 см.Успел поиграть в Бундеслиге, затем во второй Бундеслиге, а сейчас играет за хорватский клуб «Риека».

Есть и Альбан Мехна, которого иногда сравнивают с Жунинью из за его умения посылать мяч в сетку со штрафных ударов.Вообще удар является его главным оружием, очень часто он забивает с дальних дистанций. Его рост всего 173 см, но бьёт по мячу он на зависть многим.В данный момент выступает за турецкий «Коньяспор».

Идём дальше.Есть в сборной Албании и «итальянский турист» – Ледиан Мемушай.Всю свою карьеру он играет за различные клубы страны,похожей на сапог.Обладает довольно неспокойным характером, но при этом боец еще тот...Пнуть микрофон при праздновании гола – для него обычный рядовой поступок.Является игроком команды «Пескара». Атакующий полузащитник– нападающий Вальдет Рама играл за «Ингольштадт»,»Ганновер»,»Реал Вальядолид» – как видите, вполне себе неплохой список...Сейчас забивает голы за «Мюнхен 1860».

Также есть очень возрастной 35-летний Эрвин Бульку, который числится полузащитником,но есть опыт игры правым защитником. Поиграв за скромные команды Украины,Хорватии и Азербайджана, вернулся на родину и помогает побеждать клубу «Тирана». И снова мы возращаемся к выходцам с Швейцарии. Полузащитник «Базеля» Таулант Джака не смог реализовать свой талант в молодежках этой страны,приняв решение играть за национальную команду Албании.Всю карьеру провёл в одном и том же клубе, за исключением одного сезона, когда был отдан в аренду коллективу «Грассхоппер».

Амир Абраши родился в Швейцарии,играл за молодежные и юношеские сборные Швейцарии и до 2015 года играл только в командах Швейцарии.Сейчас выступает за немецкий «Фрайбург» в Бундеслиге2.Ну и последний полузащитник сборной Албании, с которым мы познакомимся,это Эргис Каце. Так и не удалось найти достоверные данные о его росте, но средний диапазон поиска колеблется от 165 до 170 см. В любом случае, это самый низкорослый игрок данной сборной.Начал карьеру в скромнейшем «Ахиллеас Триандриас»,но с 2011 года и по сей день играет за «ПАОК».

Ну чтож, настала пора познакомиться с теми, у кого прямая обязанность забивать голы.Начинаем с 187-сантиметрового форварда клуба «Истанбул Башакшехир».Зовут его Сокол Чикалеши.У него отличный удар с обеих ног, и он прекрасно играет головой.Его коллега по амплуа Шкельзен Гаши не настолько высокий,и,нисколько уже неудивительно, что он родился в Цюрихе.Как и многие футболисты сборной Албании, играл за молодежные команды Швейцарии, за различные клубы этой страны,в том числе и за «Грассхоппер» и «Базель».С февраля 2016 года – игрок «Колорадо Рэпидс» из США.

Выделился своей клубной пропиской и Армандо Садику,который забивает за «Вадуц» из Лихтенштейна.Есть и еще один игрок хорватской команды «Риека» в составе сборной Албании.Это 25-летний Беким Баляй,его рост 190 см,пробовал себя в турецком «Генчлербирлиги»,затем возвращался в родную страну в клуб «Тирана», потом уехал в пражскую «Спарту»,на сезон был отдан в аренду в «Ягеллонию»,затем опять поиграл за «Спарту» и в итоге оказался в «Риеке».

Ну и еще один нападающий, что есть в активе Джанни Де Бьязи, обладает удивительным списком команд, в которых играл. Хамди Салихи успел получить опыт в албанской «Влазнии»,греческом «Паниониосе», албанской «Тиране»,австрийских «Риде» и «Рапиде»,американском «D.C. United», китайском «Янгсу Сунинг»,израильских «Хапоэле Акко» и «Хапоэле» из Хайфы...На данный момент играет за албанский «Скендербеу», где у него получается довольно высокая результативность отправления мяча в сетку ворот соперника.Что, собственно, и стало причиной вызова его в сборную.

Ну теперь, когда вы знакомы с составом и главным тренером, настало время рассказать вам о том, как албанская дружина шла к успеху. Одна из двух главных его составляющих заключается в том, что Джанни Де Бьязи сумел внушить игрокам что они способны сотворить чудо.Ведь никто же не ждал албанскую дружину в финальном этапе Евро2016. Доказательством этого является то, как шли албанцы по отборочному турниру.Уже в первом матче герои этой статьи обыграли на выезде сборную Португалии.Да,хозяева играли ту встречу без Криштиану Роналду,и,возможно, это и стало одной из причин почему «европейские бразильцы» не смогли поразить ворота соперника.Но то, как играли албанцы в обороне, удивило в тот вечер многих наблюдавших за матчем. Ведь Де Бьязи – итальянец, человек с родины «катеначчо».Поналачу его установки на матч здорово выполнялись,но во втором тайме на его подопечных навалилась усталость,которая породила множество ошибок при обороне собственных ворот.Португальцы промахивались из таких позиций, что болельщики просто с ума сходили от непонимания происходящего на поле.Это прямой намёк на то,что удача сильно помогла албанцам в том матче. В итоге, где то желанием а где то везением, 3 очка были забраны.И,кстати, советую вам посмотреть какой красивый гол забили гости в том матче. Великолепный удар слёту Бекима Баляя вошел в хит-парад самых красивых голов отборочного турнира.

Проявили характер албанцы и в домашней встрече с Арменией.Поначалу всё складывалось как по идее и должно быть, гол Юры Мовсисяна на 4 минуте вывел гостей вперед.Но футболисты Де Бьязи не сдались, продолжали бороться своим проверенным методом «удача + настрой».На 77 минуте здорово разыгранную комбинацию после фланговой подачи замкнул Мергим Маврай,головой вколотив мяч под перекладину.А через 4 минуты после верховой передачи на дальнюю штангу Шкельзен Гаши головой направил мяч в ворота.После той встречи стало ясно, что сборная Албании будет всерьёз бороться за летнюю путевку во Францию и за все приятные приготовления к чемпионату Европы.В следующем матче отборочного цикла ребята итальянского волшебника, который кстати принял гражданство Албании по ходу этой стадии турнира, сумели выстоять в гостевой битве против сборной Дании.Счёт 0-0,и весь футбольный мир снова задался вопросом «Как же так???».

Правда затем португальцы и сербы победили в поединках с героями нашей статьи,но впереди оставался еще чудо-матч в Ереване. Его албанцы провели просто идеально.Забили на 9 минуте быстрый гол, потом поразили ворота армян со стандарта,причем уже на 23 минуте...В той игре у подопечных Де Бьязи получалось абсолютно всё.Контратаки, стандарты, организованная игра в обороне.Это и стало следствием гола Армандо Садику на 76 минуте.Ответная быстрая атака,пас в центр штрафной и 3-0...Албанцы,как и их болельщики, просто сходили с ума от радости.Впервые сборная Албании попала в финальную часть чемпионатов Европы.Наверняка,лишь только в тот момент парни Де Бьязи осознали чего добились.

Организованная игра в обороне, концентрация на протяжении всего матча,бешеный настрой,вера в себя и отличная реализация своих моментов у чужих ворот стали ключами к успеху. За весь отборочный турнир, а он вместил в себя 8 игр, сборная Албании пропустила лишь 5 мячей. По манере игры албанская команда похожа на «Атлетико» Диего Симеоне. Они не любят владеть мячом, а может просто не умеют, поэтому отдают его сопернику и ждут шанса для контратак. Отлично албанцы используют и борьбу на втором этаже, да и с такими высокими игроками это неудивительно. Забить сопернику гол и затем оттерпеть остаток поединка в обороне – для подопечных Джанни Де Бьязи не является непривычным. Так что, если сборная Франции за счёт индивидуального мастерства игроков скорее всего взломает защитные редуты «красно-черных», то румынам и швейцарцам придется попотеть. Шансы на выход из группы весьма велики. Переиграть ту же Румынию албанцы более чем в состоянии...Используя свой стиль игры можно пободаться и со Швейцарией. 13 июня 2015 года Албания в товарищеском матче обыграла Францию 1-0. А 15 июня 2016 года им предстоит сыграть в групповом этапе Евро. Если фортуна улыбнётся в этот день ребятам итальянского специалиста – будет первая крупная сенсация. Правда, как обычно бывает, в случае везения в матче с французами – удача может отвернуться в оставшемся матче с Румынией. Но смысл гадать что и как будет, если присутствие албанской дружины в группе А уже добавило нехилой интриги в распределении итоговых мест. Нисколько не будет странно, если первые два займут хозяева первенства и удивительный коллектив из Албании.