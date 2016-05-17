Черчесов сделал чемпионский дубль. Миранчук забил в Эстонии. Как русские играют в Европе

Митрюшкин снова геройствует. Гасилин забил важный для себя гол. Аршавину подарили кимоно. Блог «Русские и тут» рассказывает, как российские игроки провели европейские футбольные выходные.

«Легия» Черчесова выиграла чемпионат

Польская «Легия» выиграла национальный чемпионат. В заключительном туре подопечные Станислава Черчесова обыграли «Погонь» (3:0). В параллельной встрече «Пяст» уступил «Заглембе» со счетом 0:1, позволив команде Черчесова без проблем завоевать титул. При этом российский специалист выиграл с «Легией» еще и Кубок Польши.

Митрюшкин спасает «Сьон»

Наш голкипер Антон Митрюшкин продолжает на своих плечах тащить «Сьон» в еврокубки. В важнейшей встрече с командой «Тун» вратарь в первом тайме сделал голевую передачу и вытащил пенальти. Чуть позже «Сьон» все-таки пропустил, но встреча завершилась с ничейным результатом 1:1.

Дела Александра Кержакова складываются намного хуже. Его «Цюрих» продолжает терпеть бедствие и проигрывать. «Санкт-Галлен» разгромил «Цюрих» со счетом 3:0. Кержаков провел на поле все 90 минут, но ничем своей команде не помог.

Наши в «Шальке»

«Шальке» ударно завершил сезон, разгромив в гостевой игре команду «Хоффенхайм» (4:1). Роман Нойштедтер отыграл весь матч на позиции центрального защитника.

Алексей Гасилин отметился голом в игре за дублирующий состав «Шальке». Его команда принимала коллектив «Верль», уступив сопернику со счетом 1:2.

Закончен сезон и для Максимилиана Проничева. Российский форвард наколотил в нынешнем сезоне 15 мячей, став лучшим бомбардиром юношеского коллектива «Шальке».

Новости из Чехии

Весело прошли заключительные туры чемпионата Чехии. Защитнику «Баника» Артему Мещанинову сначала пришлось встать в ворота в концовке игры с «Высочиной» (0:3). Однако отразить пенальти наш игрок не сумел. Зато в следующем туре он забил гол в ворота «Зброевки», хотя его команда снова проиграла. «Баник» вылетает из высшего дивизиона.

Полузащитник «Слована» Дмитрий Ефремов не принимал участие в последних играх. Но его команда все равно сумела занять в чемпионате третье место, дающее право выступать в Лиге Европы.

«Яблонец» Вячеслава Караваева не боролся за высокие места. Команда финишировала седьмой, а наш защитник в двух последних турах отметился лишь желтой карточкой.

«Славия» проиграла чемпиону

Болгарский «Лудогорец» разгромно унизил «Славию» Александра Тарханова. Подопечные российского специалиста потерпели поражение со счетом 0:5. Нападающий «Славии» Сердер Сердеров восстановился после травмы и вышел на замену на 76-й минуте, а Никита Сергеев остался в запасе.

Как дела в Португалии

«Лейрия» сыграла вничью с командой «Каса Пиа» (1:1). В этом матче команду устраивала только победа, которая дала бы ей возможность сыграть в стыковых играх за право выйти в Сегунду. Кирилл Костин провел на поле 80 минут.

Защитник «Спортинга Б» Томас Рукас принял участие в игре со второй командой «Браги». Наш игрок вышел на замену на 54-й минуте, а потом получил желтую карточку. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Бенфика Б» учинила разгром команде «Фреамунде» (5:0). Защитник Виталий Лысцов и голкипер Иван Злобин остались на скамейке запасных.

Как дела у остальных

Андрей Аршавин получил именное кимоно, украшенное символами «Кайрата». Подарка Андрей удостоился от казахстанских дзюдоистов Максима Ракова и Елдоса Сметова. В победном матче против «Иртыша» (1:0) Аршавин при этом остался на скамейке запасных.

Эстонская «Левадия» уступила «Инфонету» (2:3). Полузащитник «Левадии» Антон Миранчук отметился дублем. Его партнер по команде Евгений Кобзарь заработал пенальти, а Алан Гатагов в концовке встречи вышел на замену. В составе «Инфонета» отметился голевым пасом Николай Машичев, а по ходу второго тайма на поле появился Евгений Тюкалов.

Андрей Панюков не смог помочь «Аяччо» уйти от поражения в игре с «Дижоном» (0:2). Наш форвард отыграл 67 минут.

Сербский «Спартак», возглавляемый российским специалистом Андреем Чернышовым, выиграл у клуба «Нови Пазар» (1:0). «Спартак» не проигрывает уже шесть матчей.

Денис Черышев продолжает восстанавливаться после повреждения, которое оставило его без чемпионата Европы. «Валенсия» без Черышева уступила «Сосьедаду» (0:1).

Финский ВПС проиграл команде «ПС Кеми» со счетом 0:1. Голкипер ВПС Евгений Кобозев отыграл весь матч.

Как Митрюшкин покоряет Швейцарию

Аршавин выбыл из строя. Митрюшкин помогает «Сьону». Как русские выступают в Европе

Фото: legia.com | globallookpress.com | fckairat.kz