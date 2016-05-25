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    Блог редакции «Бомбардира» Все блоги -

    Особенный проект к Евро-2016. «Моя сборная»: Поделись своей историей

    25 мая 2016
    Запускаем проект о сборной России, который будем делать вместе с вами. Расскажите про самый памятный матч главной команды страны, а мы соберем ваши истории и — внимание — отправим игрокам сборной!

    «Моя сборная» — проект, который мы организуем перед чемпионатом Европы, чтобы поддержать сборную России. Расскажите нам свою историю о самом памятном матче сборной России, и она появится на «Бомбардире». Мы ждем воспоминания с яркими эмоциями, деталями и (желательно) позитивной энергетикой. Все помнят чемпионат Европы-2008, матч против Голландии, который стал праздником для всей страны. Мы хотим повторения! Пять голов Олега Саленко, тот самый гол Александра Панова, эмоции Вадима Евсеева, звездный час Романа Павлюченко, пас через себя от Сергея Семака, Андрей Аршавин, который «ну-ка сам может все». Или это матч, который помните только вы, потому что он совпал с важным моментом вашей жизни? У каждого из нас есть приятные воспоминания, связанные со сборной России. Собрав все истории, мы отправим их игрокам сборной России, чтобы ребята вспомнили великие моменты в истории нашей команды и людей, ради которых они будут выходить на поле во Франции.

    Расскажите нам, за что вы любите сборную России, и ваша история появится в специальном разделе на «Бомбардире». Мы все — сборная России.

    Свою историю с пометкой «Моя сборная», а также фотографии или видеоматериалы отправляйте по адресу: info@bombardir.ru

    Рейтинг: 4 Голосов: 9
    Комментарии4
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      Рейтинг: -16

      Rembo1983 5 июня 2016, 12:02

      Раша додому першим рейсом)))))))))))

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      Рейтинг: +72

      D'achkov 27 мая 2016, 10:36

      хороший проект))

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      Рейтинг: +92

      Pathfinder 25 мая 2016, 18:32

      Круто!1 отправил вам на почту свою

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Pathfinder 11 июля 2016, 10:12

      Ну вот, теперь понятно, почему мы Его провалили - сдается, Вы свою сборную не на почту, а прямиком на Евро отправили.

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