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    Ливерпуль 5-4 Алавес

    16 мая 2016
    Блог MyFootball вспоминает как ровно 15 лет назад состоялся голеобильный финал Кубка УЕФА-2001

    Ливерпуль — Алавес — 5:4

    Финал Кубка УЕФА. 16 мая 2001 года. Дортмунд. «Вестфаленштадион». 48 050 зрителей.

    Судья: Вессье (Франция)

    «Ливерпуль»: Вестервельд– Баббель, Хеншос (Шмицер, 56), Хююпя, Каррагер -Джеррард, Хаманн, Макаллистер, Мёрфи -Хески (Фаулер, 65), Оуэн (Бергер, 79)

    Тренер: Жерар Улье

    «Алавес»: Эррера – Контра, Эгген (Иван Алонсо, 23), Кармона, Тельес, Хели – Томич, Десио, Астудильо (Магно Моселин, 46), Кройф – Хави Морено (Пабло, 65)

    Тренер: Хосе Мануэль Эснал (Манэ)

    Голы: Баббель (4), Джеррард (16), Иван Алонсо (27), Макаллистер (41, с пенальти), Хави Морено (48, 51), Фаулер (73), Кройф (89), Хели (116, в свои ворота) Предупреждены: Астудильо, Макаллистер, Эррера, Контра, Магно Моселин, Тельес, Баббель

    Удалены: Магно Моселин (99), Кармона (116)

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