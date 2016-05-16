Ливерпуль 5-4 Алавес

Блог MyFootball вспоминает как ровно 15 лет назад состоялся голеобильный финал Кубка УЕФА-2001

Ливерпуль — Алавес — 5:4 Финал Кубка УЕФА. 16 мая 2001 года. Дортмунд. «Вестфаленштадион». 48 050 зрителей. Судья: Вессье (Франция) «Ливерпуль»: Вестервельд– Баббель, Хеншос (Шмицер, 56), Хююпя, Каррагер -Джеррард, Хаманн, Макаллистер, Мёрфи -Хески (Фаулер, 65), Оуэн (Бергер, 79) Тренер: Жерар Улье «Алавес»: Эррера – Контра, Эгген (Иван Алонсо, 23), Кармона, Тельес, Хели – Томич, Десио, Астудильо (Магно Моселин, 46), Кройф – Хави Морено (Пабло, 65) Тренер: Хосе Мануэль Эснал (Манэ) Голы: Баббель (4), Джеррард (16), Иван Алонсо (27), Макаллистер (41, с пенальти), Хави Морено (48, 51), Фаулер (73), Кройф (89), Хели (116, в свои ворота) Предупреждены: Астудильо, Макаллистер, Эррера, Контра, Магно Моселин, Тельес, Баббель Удалены: Магно Моселин (99), Кармона (116)

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