Как Митрюшкин покоряет Швейцарию

Талантливый голкипер Антон Митрюшкин ушел из «Спартака» в скромный швейцарский «Сьон». Переход виделся странным, но теперь, наконец-то, видны все плюсы этого трансфера. Блог «Русские и тут» рассказывает, как Митрюшкин прогрессирует в Швейцарии.

Почему не сразу стал играть

Опытный латвийский голкипер Андрес Ванинс долгое время занимал пост основного вратаря в «Сьоне». Швейцарский клуб изначально позиционировал миру, что Митрюшкин едет в Швейцарию играть, а не сидеть на лавке. Однако в первые недели и даже месяцы Антон не попадал даже в заявку на матчи «Сьона». «Мне сказали, что в нынешнем сезоне я буду запасным. Если же потом продемонстрирую свои возможности, то смогу выходить в основе», – рассказывал Митрюшкин. Тут вмешались еще проблемы с разрешением на работу, но потенциал удалось показать быстро. Митрюшкин здорово выглядел в играх за молодежную команду, из-за чего на него обратили внимание уже в концовке нынешнего футбольного года. Когда Антон впервые появился в основе, 35-летний Ванинс закатил руководству скандал и подал прошение о том, что летом хочет покинуть клуб. Латыш не захотел конкурировать с талантливым россиянином.

Как дела в основе

Вряд ли «Сьон» пожалел, что предоставил молодому вратарю игровую практику. На Ванинса, кстати, наехал и президент клуба Кристиан Константин. «Антон – наш номер один. Если бы он играл, то мы бы прошли в Лиге Европы «Брагу». Ванинс будет продан, либо станет тренером вратарей», – рассуждал Константин после первого матча Митрюшкина. «Сьон» тогда уверенно выиграл у «Лугано» (3:1). Но свою главную игру Антон провел чуть позже.

Болельщики признали Митрюшкина лучшим игроком матча с «Базелем». В этой игре «Сьон» уступил со счетом 1:2, но едва ли в пропущенных мячах была вина россиянина. Голкипер совершил несколько крутых спасений, показав, что не просто так оказался в команде. При этом сам вратарь не был сильно впечатлен дебютными играми. «Я еще ничего не достиг», – утверждал вратарь. Всего Митрюшкин провел в «Сьоне» четыре игры, в которых пропустил шесть мячей. До конца чемпионата Швейцарии остается еще три тура. «Сьон» занимает четвертое место и ведет борьбу за попадание в Лигу Европы с «Грассхопперсом» и «Люцерном».

Перспективы

Митрюшкин много выиграл от перехода в «Сьон». В «Спартаке» к молодым воспитанникам относятся довольно странно. При этом нельзя исключать вероятность, что во время всеобщего бума Антон мог отыграть несколько встреч за основную команду. Но на момент ухода Митрюшкин находился в глубоком запасе, выходя лишь за дубль и молодежную команду. Но на этом уровне он уже всем все доказал. Трансфер в «Сьон» можно рассматривать в качестве большого шага вперед. Антон начал играть в футбол с мужиками, привыкает к жизни в Европе. Митрюшкин не похож на Акинфеева, который готов всю жизнь просидеть в российской Премьер-лиге. Осваиваться в Европе нужно уже сейчас.

Выгода «Сьона»

Зачем Митрюшкин «Сьону»? Уже сейчас ясно, что его рассматривают в качестве бизнес-продукта, на котором клуб сможет прилично заработать. В турнирах молодежных сборных, где против Антона выходили его ровесники, наш голкипер доказал, что является одним из главных талантов во всей Европе. Не зря им интересовался мадридский «Реал». Можно не сомневаться, что ближайший сезон Митрюшкин проведет в основе швейцарской команды. Его будут активно рекламировать и пиарить, чтобы затем запросить приличную сумму денег. Контакт Митрюшкина со «Сьоном» подписан по схеме «3,5+1», но вряд ли даже половину этого срока вратарь проведет в Швейцарии.

Почему Митрюшкина вообще считают талантом

20-летний голкипер на слуху не первый год. Несколько раз он выходил в основе «Спартака», но главных успехов достиг в юношеской и молодежной сборной. На турнирах, где играют будущие звезды мирового футбола, Антон всегда выступал уверенно и тащил нашу команду. Вратарь обладает крутой реакцией, неплохо действует на ленточке. Игра на выходах, пожалуй, является единственным слабым местом молодого вратаря. Но от таких проблем, к примеру, страдал и Давида Де Хеа, который сейчас считается одним из главных вратарей поколения.

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