«Милан» – «Рома»: 3 очка любой ценой

Прогноз блога MyFootball на предстоящую игру 38-го тура Серии А.

В последнем туре Серии А этого сезона состоится матч с классной афишей «Милан – Рома». Потерявшие всяческие надежды на еврокубки хозяева против борящихся за второе место гостей. Победа, естественно, нужна больше гостям. Правда от этого факта не зависит настрой «россонери» и их желание порадовать своих болельщиков. Матч будет крайне интригующим и интересным, поскольку никто эту игру"сливать» не будет. В составах обеих команд полным полно классных футболистов, что добавит красочность предстоящему поединку. Попробуем разобраться, какое пари на данный матч лучше заключить с букмекером.

В последних 23-х играх римляне проиграли все 3 раза, причем 2 из них – мадридскому Реалу и 1 раз – Ювентусу. Согласитесь, впечатляет. Милан же лихорадит как только можно, игра подопечных Кристиана Брокки, если можно так здесь выразиться, разбилась на эпизоды. Абсолютно провальное начало встречи с Фрозиноне к 70 минуте полностью сменилось на доминирование «красно-черных» на поле «Сан-Сиро». Что в итоге и привело к вырванной на последних минутах ничьей. И так на протяжении уже долгого периода времени. Стабильности в коллективе «Милана» совершенно нет. А вот у «Ромы» наоборот всё очень здорово, со стабильностью проблем никаких. Следствием этого и стал достаточно упорядоченный набор очков в копилку.

Однозначно, фаворит этого матча – команда гостей. Помимо большей необходимости победы плюсуется уже отмеченная нами стабильная игра. В общем, наиболее близки к 3 очкам игроки «Ромы». Проблемная оборона «Милана» вряд ли сможет сдержать реактивного Салаха, хитрющего Эль-Шаарави...Да и полузащита римлян выглядит очень уверенно и мощно. Если смотреть по истории личных встреч, тут бросается в глаза тот факт, что давно уже что-то «Рома» не обыгрывала «россонери» на выезде. В субботу будет самый подходящий для этого шанс. И футболисты столичного коллектива постараются его не упустить. Конечно, хозяева будут биться и бодаться, попробуют сами удивить гостей в атаке.

Но большой вопрос получится ли. Подопечные Лучано Спалетти уже точно не опустятся на 4 строчку табели о рангах, но вряд ли им хочется пробиваться в групповой этап Лиги Чемпионов через квалификационный раунд. Милан же способен дать бой, соотвествующие ресуры у команды для этого есть, проблема их в том, что достать эти ресуры и правильно ими воспользоваться – ни у Михайловича ни у Брокки не получилось и не получается. И где гарантия что получится в матче с «Ромой"? Короче говоря, самой подходящей ставкой на этот матч будет победа ребят Спалетти. Как бы Милан не упирался, Рома в состоянии переиграть нестабильных хозяев. В 21-45 на телеканале МатчФутбол3 будет прямая трансляция игры, не пропустите! Удачи командам, а всем нам удачных ставок!