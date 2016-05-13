Бельгийский таран

Сегодня исполняется 23 года лидеру атак «Эвертона» Ромелу Лукаку! Блог MyFootball поздравляет нападающего и вспоминает самые красивые голы бельгийского таланта.

Сегодня День Рождения празднует один из лучших и талантливых нападающих современности, выступающий ныне за «Эвертон» под 10-м номером. Ромелу Менама Лукаку родился 13 мая 1993 года в бельгийском городе Антверпен. Отец, Роджер Лукаку, тоже был профессиональным футболистом, игравшим за сборную Конго и такие более менее известные клубы как «Генчлербирлиги», «Мехелен», «Остэнде». За последнюю из перечисленных команд играет сейчас младший брат – Жордан Лукаку, который не пошел по стопам отца и Ромелу, выбрав себе амплуа левого защитника. Свои первые голевые подвиги Ромелу начал творить, играя за молодежный состав «Андерлехта», наколотив 121 гол в 88 матчах. В Лиге Жюпиле, а именно так называется высший дивизион Бельгии по футболу, Ромелу дебютировал 24 мая 2009 года в игре против «Стандарта». Получился дебют не слишком удачным, поскольку «Андерлехт» проиграл тот матч 0-1. Первой командой высшей лиги, пропустившей от Лукаку, стал «Зюльте-Варегем», некогда большой обидчик московского «Локомотива».

6 августа 2011 года Ромелу Лукаку подписывает контракт с лондонским «Челси». Бельгиец с конголезскими корнями взял себе 18-й номер нашего Юрия Жиркова, ушедшего тогда в «Анжи». 27 августа состоялся дебют за команду Андре-Виллаша-Боаша в матче с «Норвич Сити». Но, как мы все прекрасно знаем и помним, заиграть в стане «аристократов» у Ромелу не вышло, поэтому в августе 2012 он на правах аренды переходит в «Вест Бромвич». Наставник «дроздов» Стив Кларк доверил молодому форварду место в основе, и тот отплатил ему 17 голами в 35 играх в АПЛ. Следующий сезон Лукаку начал снова в «Челси», но очередная попытка проявить себя в лондонском коллективе провалилась. В матче за суперкубок УЕФА с «Баварией» Ромелу не смог в решающем пенальти переиграть Мануэля Нойера. Спустя некоторое время нападающего отдали в аренду в ливерпульский «Эвертон», где он повторил свою неплохую результативность, показанную в «Альбион». 30 июля 2014 года «Эвертон» выкупил контракт футболиста у «Челси», и по сей день Лукаку является лидером атак «ирисок». В нынешнем сезоне Лукаку забил 18 голов в 35 матчах АПЛ и отдал 6 голевых передач.

В настоящее время Лукаку интересуются всевозможные гранды мирового футбола, предлагая за молодого нападающего астрономические суммы. Отец игрока сватал сына в «Ман Юнайтед» и «Баварию», заявляя что тот в состоянии тянуть нужный уровень. Сам Ромелу намекнул общественности на готовность сменить клубную прописку, сказав что здорово было бы сыграть в следующем сезоне в Лиге Чемпионов. А совсем недавно на просторах футбольной информации всплыли взаимные интересы Лукаку и «Челси». Форвард сборной Бельгии поведал что у него есть незавершенные дела в Лондоне, а руководство «Челси» намерено вернуть разыгравшегося футболиста.

А теперь, после краткой биографии и трансферных слухов, предлагаю вспомнить самые красивые голы и эпизоды с частием сегодняшнего именинника!

Относительно недавний сольный проход в кубковом матче с «Челси»

Гол в ворота сборной Португалии в товарищеском матче с передачи своего брата Жордана

Памятный дубль в ворота сборной России

Гол в ворота сборной США