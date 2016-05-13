5 классных игроков, которых можно подписать бесплатно

Летом без контракта останутся пять известных футболистов весьма приличного уровня. Блог «Субъективное мнение о футболе» раскрывает их имена.

Софиан Фегули

Каждое лето появляется уйма слухов по-поводу того, что Софиан привлек внимание многих топ-клубов, но этим летом уже настал момент для следующего шага. Фегули каждый сезон демонстрирует стабильно высокий уровень игры, имея в своем арсенале скорость, технику, удар, дриблинг. «Валенсия» каждый год готовиться сделать следующий шаг и выйти на новый уровень, но каждый раз, что-то не получается. Время идет, а Фегули уже 26 лет, и он готов попробовать себя в более сильном клубе, и то, что алжирец летом будет доступен в качестве свободного агента, делает его очень привлекательным вариантом для большинства клубов.

Хатем Бен Арфа

Хатем уже в течении нескольких лет, не мог набрать оптимальной формы и показывать, игру которую от него ждали, многие думали, что француз так и останется в списке тех, кто не оправдал возлагаемые надежды. Но после перехода в «Ниццу» все изменилось, и этот сезон для Хатема лучший за последние несколько лет, но к сожалению для «Ниццы» контракт с игроком был подписан всего на год. Ближайшим летом Бен Арфа покинет клуб в статусе свободного агента, многим клубам приписывают интерес к французу, среди которых есть даже «Барселона».

Грегори ван дер Вил

Голландец так и не стал основным игроком для парижан, но и лавочку не просиживал, проводя за сезон в среднем двадцать игр. «ПСЖ» с радостью хотел бы сохранить Грегори, отличный вариант для ротации состава, но амбиции голландца оказались выше того чтобы постоянно оставаться вторым выбором для тренера. Так что Грегори решил покинуть свой клуб по окончанию контракта, а лично я уверен, что летом претендентов на голландца будет очень много.

Стив Манданда

Стив уже давным-давно перерос уровень «Марселя», француз уже на протяжении многих лет демонстрирует стабильную игру, за что постоянно и вызывается в сборную своей страны. Уже более пяти лет его связывают с уходом из французского клуба , но видимо сейчас когда уже стало понятно, что «Марселю» до топ-клуба еще очень далеко, Стив решил не продлевать контракт и покинет клуб свободным агентом. Манданда уже отметил тридцатиоднолетиие, но это не станет помехой при поиске нового клуба, для вратаря отличный возраст. Ожидаем что «Марсель» этим летом покинет их капитан.

Джон Терри

«Челси» уже избавился от одной из своих легенд, да-да я про Лэмпарда. Теперь видимо настала очередь Джона, контракт с защитником заканчивается грядущим летом и в «Челси» не горят желанием его продлевать. В клуб придет новый тренер, который будет строит команду заново, и он совершенно точно не будет рассчитывать на 34-летнего защитника. В этом сезоне Терри все чаще оказывался на скамейке запасных, но когда предоставлялась возможность играть, капитан не подводил свою команду, от этого еще обиднее, что в итоге он оказывается не нужным своему клубу. Джону пока незачем ехать в Китай, Америку или на Восток, англичанин вполне способен демонстрировать высокий уровень еще на протяжении нескольких лет. Вопрос только в том, захочет ли сам Терри остаться в Европе еще на пару лет.