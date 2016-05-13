Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Либеро Все блоги -

    Приближаясь к финишу

    13 мая 2016
    Блог «Либеро» рад, что в этом сезоне интрига в борьбе за золото обещает жить до последнего тура и предлагает читателям аналитический материал о шансах каждой из трех команд, претендующих на корону.

    «ЦСКА»

    В ближайшем туре предстоит домашняя встреча с «Краснодаром». Это будет игра, как говорят букмекеры, на три результата. Совсем недавно команды встречались в полуфинале кубка и тогда многие, как и сейчас ,логично ставили на Смолова и компанию, но к 50 минуте именно «ЦСКА» вел 3:0. И дело тут вовсе не в том, что армейцы были на голову сильнее, игра действительно была равной, просто у одних «залетело» все, а другим повезло чуточку меньше. Да, будем откровенны, этой весной матчи против лидеров даются очень тяжело : два поражения, включая финал кубка, от «Зенита», также была ничья в матче с «Локо» и поражение от «Ростова», а защищаться минимальными победами над «Спартаком» и «Динамо» несерьезно. С другой стороны победа в этой встрече гарантирует «ЦСКА» участие в Лиге Чемпионов и выключение «Зенита» из золотой гонки. Ключевой матч не только весенней части, но и всего чемпионата!

    Что касается заключительного выездного матча в Казани, то эти игры складываются традиционно тяжело для «ЦСКА», да и свежий пример, как ничем не мотивированный «Рубин» отбирает очки у «Краснодара», который минимум мечтает о Лиге Чемпионов на новом стадионе этой осенью, должен послужить сигналом тренерскому штабу «армейцев». Нелегко будет добраться до финиша без потерь, и дело даже не в том, что соперники серьезные,просто игра «ЦСКА» оставляет желать лучшего, ведь этой весной без проблем удалось разобраться только с «Мордовией» и «Кубанью».

    «Ростов»

    Еще ни разу в этом сезоне подопечные Бердыева не проигрывали в родных стенах, а уж о победах над «ЦСКА», «Спартаком» , «Зенитом» и «Локомотивом» уже сложено немало легенд. Казалось бы матч с «Уралом» должен принести в копилку дончан очередные три очка, тем более «Урал» все свои задачи давно решил. Однако так ли все просто? Ведь если «Кубань» проигрывает в Химках «ЦСКА» не нанеся ни одного удара по воротам ,а «Мордовия» забивает, но в ответ пропускает 7, то в матчах против «Ростова» бой идет не на жизнь, а на смерть. Так что легкой прогулки команде Бердыева ждать точно не стоит.

    В заключительном же туре все еще интереснее! Во-первых, предстоит непростой выезд в Грозный, где играть в этом сезоне было почти также тяжело, как в Ростове-на-Дону и победить удалось только «Краснодару» и «Крыльям советов» ,в обоих случаях это минимальные виктории с одинаковым счетом 1:0. Так что вряд ли в прощальной домашней игре грозненцы захотят проигрывать. Примечателен тот факт, что в столице Чечни «Ростов» не побеждал целых 7 лет.Последний успех дончан датирован 18 октября 2009 года. Интересно, что в той встрече отличались Заур Садаев у «Терека» и Александр Гацкан у «Ростова». Последние 4 встречи неизменно завершались победой «Терека» , как же будет на этот раз?

    «Зенит»

    «Локомотив» доигрался и теперь чтобы обеспечить себе участие в Лиге Европы должен не только выигрывать в оставшихся матчах, но и ждать осечки «Спартака». И еще неизвестно что легче, ведь в ближайшем туре предстоит тяжелейший выездной поединок на «Петровском» . С командой, которой для продолжения борьбы за золото необходимо непременно побеждать. В большом порядке Халк, который даже с пенальти больше не промахивается, всегда готов воспользоваться передачей бразильца Артем Дзюба и даже Кокорин должен хотя бы разок отличиться до конца чемпионата, чтобы доказать всем, что его зря задвинули за спины Дзюбы и Смолова.

    В теории матч заключительного тура может ничего не решать с точки зрения борьбы за Лигу Чемпионов, но такое «Динамо» питерцы обязаны обыгрывать даже без Халка, тем более что сзади подпирает «Краснодар». В общем обязаны брать 3 очка.

    P.S. Рассчитывали увидеть прогноз? Слишком это тяжело, особенно когда переживаешь за один из клубов. Так что с меня анализ, а с вас прогноз в комментариях.

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      Редакция «Бомбардира» 17 мая 2016, 12:44

      Привет!
      Спасибо за отличный блог!:)
      Один момент: ЦСКА - это аббревиатура, поэтому пишется без кавычек. Например, как МГУ :)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Хавьер Бардем > Редакция «Бомбардира» 17 мая 2016, 13:05

      отличный ,но не пользуется такой популярностью, как предыдущие :(
      За замечание спасибо, учту в дальнейшем.
      А по какому принципу блоги постят в группу вконтакте?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      Редакция «Бомбардира» > Хавьер Бардем 18 мая 2016, 15:14

      Кстати вы можете отредактировать свою запись, чтобы никто не заметил ошибки :)
      Если пост набирает больше 500 просмотров, он автоматически выводится на главную, а затем и в нашу группу в Вк.
      Удачи! Как говорится: "Автор, пиши еще")))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Хавьер Бардем > Редакция «Бомбардира» 18 мая 2016, 19:54

      Просто первые три моих поста сначала выкладывали на паблик вконтакте, потом они собирали с помощью этого 500 просмотров и я попадал на главную

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      Редакция «Бомбардира» > Хавьер Бардем 19 мая 2016, 14:55

      А, в этом смысле. Это происходит по выбору редакции :) Хорошие посты на злободневную тему мы размещаем в наших группах в соц.сетях.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Хавьер Бардем > Редакция «Бомбардира» 19 мая 2016, 16:12

      понял теперь, спасибо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11