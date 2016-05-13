Приближаясь к финишу

Блог «Либеро» рад, что в этом сезоне интрига в борьбе за золото обещает жить до последнего тура и предлагает читателям аналитический материал о шансах каждой из трех команд, претендующих на корону.

«ЦСКА»

В ближайшем туре предстоит домашняя встреча с «Краснодаром». Это будет игра, как говорят букмекеры, на три результата. Совсем недавно команды встречались в полуфинале кубка и тогда многие, как и сейчас ,логично ставили на Смолова и компанию, но к 50 минуте именно «ЦСКА» вел 3:0. И дело тут вовсе не в том, что армейцы были на голову сильнее, игра действительно была равной, просто у одних «залетело» все, а другим повезло чуточку меньше. Да, будем откровенны, этой весной матчи против лидеров даются очень тяжело : два поражения, включая финал кубка, от «Зенита», также была ничья в матче с «Локо» и поражение от «Ростова», а защищаться минимальными победами над «Спартаком» и «Динамо» несерьезно. С другой стороны победа в этой встрече гарантирует «ЦСКА» участие в Лиге Чемпионов и выключение «Зенита» из золотой гонки. Ключевой матч не только весенней части, но и всего чемпионата!

Что касается заключительного выездного матча в Казани, то эти игры складываются традиционно тяжело для «ЦСКА», да и свежий пример, как ничем не мотивированный «Рубин» отбирает очки у «Краснодара», который минимум мечтает о Лиге Чемпионов на новом стадионе этой осенью, должен послужить сигналом тренерскому штабу «армейцев». Нелегко будет добраться до финиша без потерь, и дело даже не в том, что соперники серьезные,просто игра «ЦСКА» оставляет желать лучшего, ведь этой весной без проблем удалось разобраться только с «Мордовией» и «Кубанью».

«Ростов»

Еще ни разу в этом сезоне подопечные Бердыева не проигрывали в родных стенах, а уж о победах над «ЦСКА», «Спартаком» , «Зенитом» и «Локомотивом» уже сложено немало легенд. Казалось бы матч с «Уралом» должен принести в копилку дончан очередные три очка, тем более «Урал» все свои задачи давно решил. Однако так ли все просто? Ведь если «Кубань» проигрывает в Химках «ЦСКА» не нанеся ни одного удара по воротам ,а «Мордовия» забивает, но в ответ пропускает 7, то в матчах против «Ростова» бой идет не на жизнь, а на смерть. Так что легкой прогулки команде Бердыева ждать точно не стоит.

В заключительном же туре все еще интереснее! Во-первых, предстоит непростой выезд в Грозный, где играть в этом сезоне было почти также тяжело, как в Ростове-на-Дону и победить удалось только «Краснодару» и «Крыльям советов» ,в обоих случаях это минимальные виктории с одинаковым счетом 1:0. Так что вряд ли в прощальной домашней игре грозненцы захотят проигрывать. Примечателен тот факт, что в столице Чечни «Ростов» не побеждал целых 7 лет.Последний успех дончан датирован 18 октября 2009 года. Интересно, что в той встрече отличались Заур Садаев у «Терека» и Александр Гацкан у «Ростова». Последние 4 встречи неизменно завершались победой «Терека» , как же будет на этот раз?

«Зенит»

«Локомотив» доигрался и теперь чтобы обеспечить себе участие в Лиге Европы должен не только выигрывать в оставшихся матчах, но и ждать осечки «Спартака». И еще неизвестно что легче, ведь в ближайшем туре предстоит тяжелейший выездной поединок на «Петровском» . С командой, которой для продолжения борьбы за золото необходимо непременно побеждать. В большом порядке Халк, который даже с пенальти больше не промахивается, всегда готов воспользоваться передачей бразильца Артем Дзюба и даже Кокорин должен хотя бы разок отличиться до конца чемпионата, чтобы доказать всем, что его зря задвинули за спины Дзюбы и Смолова.

В теории матч заключительного тура может ничего не решать с точки зрения борьбы за Лигу Чемпионов, но такое «Динамо» питерцы обязаны обыгрывать даже без Халка, тем более что сзади подпирает «Краснодар». В общем обязаны брать 3 очка.

P.S. Рассчитывали увидеть прогноз? Слишком это тяжело, особенно когда переживаешь за один из клубов. Так что с меня анализ, а с вас прогноз в комментариях.