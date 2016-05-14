Power of Pontus: почему Вернблум – лучший игрок ЦСКА

Элегантный «не совсем оффтоп» от блога «Футбол в стиле Ретро».

Если спросить сотню болельщиков ЦСКА (кстати, автор им не является), кто же лучший игрок их любимого футбольного клуба, то с огромной вероятностью случится следующее: девяносто из них сразу же назовут одну из двух фамилий. А именно: Акинфеев или Дзагоев. Остальные десять посомневаются, но назовут одну из тех же двух фамилий. «Откуда дровишки?» – спросите вы. «Из лесу вестимо» – мы вам ответим. Данное предположение косвенно подтверждают итоги каждого голосования, которое проводит телеканал «Наш Футбол», транслируя матчи российской Премьер-лиги. С завидным постоянством (и с редчайшими исключениями) голосование в одну калитку выигрывает Игорь Акинфеев. Алан, как правило, где-то рядом – второй или третий, если не первый. Ладно, отбросим лирику и наконец скажем то, ради чего и затевался этот текст. Версия блога «Футбол в стиле Ретро» состоит в том, что лучший игрок ЦСКА (как минимум, в нынешнем сезоне), это шведский полузащитник Понтус Вернблум. Попробуем расписать по пунктам, почему мы придерживаемся этого мнения.

Значение для оборонительных порядков команды

Стороннему и нейтральному болельщику легко и просто обратить внимание на то, что ЦСКА с Понтусом и ЦСКА без Понтуса – это две разные команды. Простые цифры: за время отсутствия Вернблума на поле, в текущем сезоне ЦСКА пропустил в чемпионате 8 мячей. Чуть меньше, чем треть от общего количества (всего «армейцами» пропущено 25 мячей). И соль в том, что швед не сыграл лишь 384 минуты из 2520 возможных! 384 минуты – это чуть больше, чем четыре полных матча! Без Вернблума ЦСКА в среднем пропускал каждые 48 минут. Для команды, реально претендующей на золото, такая зависимость от одного игрока является непростительной.

Отсутствие какого-либо страха и авторитетов на футбольном поле

Понтус не боится вообще никого и ничего. Пойти в жесткий стык, потолкаться, поспорить. Нет проблем, будь ты хоть трижды большой и страшный Халк. Не знает Вернблум авторитетов и на международной арене. Помните, как швед бортанул беднягу Туре в эпичном противостоянии с «Манчестер Сити»? Яя завелся так, что довольно резво наиграл на красную карточку и пошел в раздевалку – досматривать футбол по телевизору. И без тени сомнения можно сказать, что Вернблум является этаким футбольным вариантом тафгая для своей команды.

Авторитет внутри команды и «жизнь в игре»

Вернблум не только пугает соперников, но и является настоящим лидером и заводилой собственной команды. Этот футболист живет игрой. Каждый матч для него – это маленький спектакль, где он определяет для себя главную роль. Помимо непосредственно игры в футбол, швед успевает на поле абсолютно все. Он спорит с арбитрами, провоцирует соперников, неистово орет на партнеров, когда те, по его мнению, где-то в чем-то «накосячили». В общем, успевая играть в футбол, Понтус еще и развлекается, как может, тем самым мобилизуя действия команды.

Важнейшая роль в тактических задумках и безграничное доверие главного тренера ЦСКА

Довольно-таки известный факт, что Леонид Викторович – тренер весьма осторожный, рассудительный и не склонный к авантюрам. Главной и, пожалуй, единственной авантюрой игровых моделей ЦСКА последнего сезона является так называемый «План Б». Это тот, который с выдвижением Понтуса в линию атаки. То, что именно Вернблум является ключевой фигурой в авральной модели игры, говорит о многом. Слуцкий доверяет шведскому полузащитнику, как самому себе. А такой чести удостаивался далеко не каждый игрок ЦСКА, коих за неполные семь лет работы Леонида Викторовича было немалое количество. И что самое главное – Вернблум с лихвой оправдывает возложенную на него задачу. Понтус переворачивал с ног на голову неудачно складывавшийся домашний матч с «Ростовом», помогал дожимать «Динамо», забил победный гол «Уфе»…

Крутая статистика забитых решающих мячей и голевых передач на решающие мячи

За последние четыре сезона в ЦСКА, в которых Вернблум является железобетонным игроком основного состава, он забил всего 11 мячей. Цифра скромная, если не знать подробностей. Лишь один гол из этих одиннадцати не повлиял на итоговый исход матча. Восемь раз Понтус забивал победные мячи. Швед приносил по восемь «лишних» очков в турнирную таблицу в сезоне 2012/2013 и текущем – 2015/2016. Почему по восемь? Да потому что за ничью дают одно очко, а за победу – три (12-4=8). В прошлом сезоне он своим голом в Ростове зацепил для ЦСКА ничью, которая принесла армейскому клубу путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Лишь в сезоне 2013/2014 шведский футболист не забил решающих мячей (единственный гол в сезоне был забит – «до кучи», ЦСКА выиграл у «Волги» – 3:0), но зато отдал голевой пас на победный гол в дерби со «Спартаком».

Голевые передачи Вернблума тоже все «в кассу». Из пяти голевых пасов за те же четыре сезона, три были на победный мяч. Один ассист позволил сохранить ничью. А еще один – стал переломным, после которого «армейцы» сравняли счет и в итоге одержали волевую победу.

Резюмируя вышесказанное по данному пункту, можно сказать одно: «стреляет» швед редко, но крайне метко. И, если отличается результативным действием, то ЦСКА как минимум не проигрывает, но обычно – выигрывает.

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В качестве постскриптума. Внимательный постоянный читатель нашего блога наверняка заметил, что иногда мы впадаем в «режим оффтопа». Это происходит крайне редко, но... да, бывает. Сегодня как раз такой случай, не судите строго. Но даже в этой заметке мы чуток окунулись в прошлое, поэтому основная тематика блога, пусть и отчасти, но была выдержана. Да и футболист, которому посвящён текст, по нашему мнению, этого достоин. В общем, мы создали, гоу спорить в комменты.

© Футбол в стиле Ретро

Фото: www.zimbio.com

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