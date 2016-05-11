11 мая 2008 года в 38-м туре АПЛ Мидлсбро разгромил «горожан» из Манчестера со счётом 8-1! Блог MyFootball вспоминает как это произошло.

Ровно 8 лет назад в матче заключительного тура Английской Премьер-Лиги «Мидлсбро» принимал дома «Манчестер Сити». Давайте освежим в памяти ту голевую феерию в исполнении «smoggies» ! Мидлсбро 8:1 Манчестер Сити (11/05/2008) Голы: Даунинг, 16 (1:0, пенальти); Афонсо Алвеш, 37 (2:0); Даунинг, 58 (3:0); Афонсо Алвеш, 60 (4:0); Джонсон, 70 (5:0); Рошембак, 80 (6:0); Алиадьер, 85 (7:0); Элано, 87 (7:1); Афонсо Алвеш, 90 (8:1). Стадион «Риверсайд». Зрителей: 27613 Судья: Филип Дауд (Сток-он-Трэнт)

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