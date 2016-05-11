Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    MyFootball Все блоги -

    Мидлсбро 8-1 Манчестер Сити

    11 мая 2016
    11 мая 2008 года в 38-м туре АПЛ Мидлсбро разгромил «горожан» из Манчестера со счётом 8-1! Блог MyFootball вспоминает как это произошло.

    Ровно 8 лет назад в матче заключительного тура Английской Премьер-Лиги «Мидлсбро» принимал дома «Манчестер Сити». Давайте освежим в памяти ту голевую феерию в исполнении «smoggies» !

    Мидлсбро 8:1 Манчестер Сити (11/05/2008)

    Голы: Даунинг, 16 (1:0, пенальти); Афонсо Алвеш, 37 (2:0); Даунинг, 58 (3:0); Афонсо Алвеш, 60 (4:0); Джонсон, 70 (5:0); Рошембак, 80 (6:0); Алиадьер, 85 (7:0); Элано, 87 (7:1); Афонсо Алвеш, 90 (8:1).

    Стадион «Риверсайд». Зрителей: 27613

    Судья: Филип Дауд (Сток-он-Трэнт)

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11