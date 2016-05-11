Клопп и его команда

Клопп на «Копе». Спустя восемь месяцев. Подводим итоги.

Вчерашний поединок АПЛ против «Челси» стал для рулевого красных 50-м в стане «Ливерпуля». Отметка в полсотни покорилась Клоппу раньше, чем ее достигал любой другой экс-наставник команды. Еще в сентябре командой руководил североирландец Брендан Роджерс. А сколько уже всего произошло за то время как клуб возглавил немецкий специалист, сколько нового мы увидели в игре Ливерпуля.

Юрегну Клоппу достался коллектив в котором нужно было заново налаживать связи, строить игру, ставить цели на сезон, на будущее. Немец сразу начинает прививать команде свой футбол основанный на прессинге и грамотном выходе из обороны в атаку. Уйдя от 4-3-3 или 3-4-3 которые использовал Роджерс, он переходит к своей излюбленной 4-2-3-1, иногда выпуская на острие «ложную девятку» в исполнении Фирмино. Играя именно в такой футбол Клопп выводит красных в финал Кубка Лиги, в котором они уступают «Ман Сити» в серии пенальти.

Под руководством Клоппа в команде по новому раскрылись те кто при Роджерсе не мог этого сделать.Например, Джо Аллен действительно вышел на новый для себя уровень, тоже самое можно сказать про Адама Лаллану и Деяна Ловрена. Дивок Ориги перейдя с фланга атаки на острие стал действительно ударной силой нынешнего «Ливерпуля» пусть и ненадолго. Стоит отметить его вклад в успехи ««Ливерпуля» в матчах Лиги Европы против дортммундской «Боруссии», но об этом чуть позже.

Есть, конечно, то, чего даже приход Клоппа не исправил. В первую очередь это касается игры команды на стандартах, ведь именно в этом считается главная слабина «Ливерпуля». Хотя обвинять в этом немца глупо, стоит подождать до следующего сезона, когда уже будет видна предсезонная работа Клоппа. И наверняка Юрген также поработает на трансферном рынке летом, ведь зимой он не потратил ни цента.

После нескольких неудачных матчей в чемпионате «Ливерпуль» Клоппа осложняет себе шансы в борьбе за место в четверке. Клопп ставит задачу – победы в Лиги Европы, ведь это шанс сыграть на следующий сезон в самом престижном европейском турнире. Уверенно пройдя на стадии 1/8 «Манчестер Юнайтед», новому коллективу Юргена Клоппа предстоит сыграть с его бывшей командой – дортмундской «Боруссией». После нашумевшего ответного матча на «Энфилде» и победы 4:3, в 1/2 «Ливерпуль» проходит «Вильярреал». В финале красным предстоит сыграть с «Севильей», которая дважды подряд за последние годы становилась победителем турнира. До матча еще несколько дней и как всё сложится мы не знаем. Одно точно: Юрген Клопп показал нам новый «Ливерпуль», или разбудил тот который мы знали. У команды при нем появился характер, которого так не хватало, он поставил новую игру и вернул нам тот «Ливерпуль», который шумел на европейской арене и радовал своих болельщиков победами в Лиге чемпионов.