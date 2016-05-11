С Днем Рождения, Иньеста!

Блог MyFootball поздравляет полузащитника «Барселоны», и вкратце рассказывает скромную биографию скромного человека.

Сегодня празднует день рождения один из лучших футболистов современности. Игрок, без которого «Барселону» невозможно представить. 11 мая 1984 года родился Андрес Иньеста Лухан. Воспитанник академии «Барсы» 14 лет назад дебютировал в основном составе, и с тех пор является одной из ключевых фигур центра поля в игровой схеме каталонцев. Довольно хрупкий по телосложению Андрес, выходя на поле, творит шедевральные пасы, удивляет нестандартными решениями, помогает Барсе брать трофей за трофеем и бывают случаи – балует нас сольными проходами. Это человек, принёсший Испании первый титул чемпионов мира. Кстати, дебютировал он за национальную команду почти ровно 10 лет назад, 15 мая 2006 года в товарищеском матче со сборной России. Титулам Иньесты можно посвятить отдельную статью, которая получится довольного большого объёма. Давайте кратко вспомним путь от маленького мальчишки, жившего в скромном городке Фунтэальбилье, до футбольного мастера, которому поклоняется огромный город Барселона.

Пока в семье Иньесты все работали официантами в различных ресторанах, маленький Андрес целыми днями пропадал, играя в футбол. Получивший за бледный цвет кожи кличку «Каспер», будущий игрок сборной Испании был одним из лидеров своей возрастной группы в команде «Альбасете». В 12 лет Иньеста принял участие в футбольном турнире, проходившем в столице Испании. Именно в Мадриде скауты Барселоны и заприметили не по годам смышленного футболиста. Находясь под крылом тренеров барселонской академии, Каспер быстро прогрессировал, в 16 лет оказавшись в составе «Барселоны Б». Наставником той команды был Хосеп Мария Гонсалво. В 2001 году главный тренер сборной Испании (U-16) пригласил Иньесту пополнить ряды коллектива, едущего на Чемпионат Европы среди ребят аналогичного возраста. Испанская молодая гвардия заняла 1 место при довольно большом количестве полезных действий будущей легенды «Барселоны». В тот период коучем Барсы был популярный ныне Луи Ван Гаал, который, отдадим ему должное, не забраковал талантище Иньесты, а дал ему путь в большой футбол. Дебют Андреса в основном составе состоялся 29 октября 2002 года в гостевом матче Лиги Чемпионов против бельгийского «Брюгге». Победу праздновали каталонцы, единственным голом отметился Рикельме. Ворота Барсы тогда защищал печально завершивший свою жизнь Роберт Энке. Но не будем о грустном. Герой нашей статьи провёл на поле весь матч без замены.

Голландского специалиста на тренерском мостике сменил его соотечественник Франк Райкард. Сезон 2003/04 стал для Иньесты первым большим шагом на пути к регулярной игре за основу. 11 матчей Ла Лиги отыграл Андрес, забил свой дебютный гол в ворота команды «Реал Вальядолид». В следующий футбольный год он уже был твердым игроком основы и любимцем каталонской публики. Да и вообще фанатов Барсы по всему миру. Его футбольный интеллект, работа с мячом и полезность удивляли и радовали матч за матчем. За весь сезон Иньеста не сыграл лишь в одном матче Примеры, при этом забив 2 гола и отдав немалое количество проникающих пасов, создавших уйму опасных моментов у ворот соперников. В общем -то дальнейшая судьба полузащитника известна всем любителям футбола – повзрослевший Каспер стал игроком, без которого Барсу сложно было представить. Его связка с Хави довольно скоро стала основной не только в Барселоне, но и в сборной Испании.

В 2010 году, забив решающий гол в дополнительное время в финале чемпионата мира, Иньеста продемонстрировал майку с надписью «Дани Харке всегда с нами». Для тех, кто может быть не в курсе – игрок «Эспаньола», одного из самых непримиримых врагов Барсы, скончался во время игры от сердечного приступа. Фанаты «Эспаньола» затем вывесили ответный баннер с изображением Дани Харке и подписью «Спасибо Иньеста».

Личная жизнь Андреса простая и скромная. Ровно так же как и его спутница – Анна Ортис. Они воспитывают дочь Валерию и сына Андреа. Большую часть своих финансов Иньеста вложил в винодельню Bodega Iniesta, купив виноградники недалеко от родной Фунтэальбильи. Руководить предприятием было поручено отцу Хосе Антонио. Кстати, Иньеста в 2014 году объявил конкурс, суть которого была в том, чтобы каждый участник объяснил в 100 словах почему именно он должен приехать на экскурсию по винограднику и окрестностям Фунтэальбильи. «Для моей семьи этот виноградник стал воплощенной мечтой» — говорит Иньеста. «Я хочу поделиться этим очаровательным пространством с путешественниками, которые ищут что-то редкое и интересное.»

Не забывает Иньеста и свой родной клуб «Альбасете», существенно помогав ему в период больших трудностей. В 2011 году команда была на грани разорения с висящими на шее долгами перед кем только можно. Как оказалось, помощь тогда была оказана не единственный раз. Из года в год ситуация повторялась...Иньеста погашал финансовые обязательства, спасая клуб от банкротства. В итоге Андрес потратил более милллиона евро на приобретение контрольного пакета акций «Альбасете», как обычно назначив управляющим своего отца. Дела клуба пошли вверх и наладились.