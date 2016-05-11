Аршавин выбыл из строя. Митрюшкин помогает «Сьону». Как русские выступают в Европе

«Легия» Черчесова одержала победу в самом важном матче сезона. Наши легионеры провалили уик-энд в «Шальке». «Славия» прервала серию неудач. Блог «Русские и тут» рассказывает, как российские игроки показали себя на европейских полях.

«Легия» выиграла главный матч

Очная встреча двух лидеров чемпионата Польши обещала быть интересной. «Легии» требовалось обыграть идущий по пятам «Пяст», чтобы создать от конкурента отрыв. Подопечные Станислава Черчесова справились с задачей, разгромив соперника со счетом 4:0. Теперь разрыв между клубами составляет четыре очка.

Аршавин получил травму

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин в матче с «Жетысу» покинул поле из-за травмы. Россиянин пропустил несколько тренировок, но к ближайшей игре надеется вернуться в строй. У «Жетысу» «Кайрат» выиграл со счетом 2:0, а уже без Аршавина его клуб разобрался с «Тоболом» (2:1).

Новости из Чехии

«Яблонец» обыграл «Теплице» (1:0). Принадлежащий ЦСКА защитник Вячеслав Караваев отыграл весь матч.

Пражская «Спарта» разгромила «Слован» со счетом 3:0. Дмитрий Ефремов не попал в заявку на игру.

«Баник» проиграл «Богемиансу» (1:2). Артем Мещанинов провел на поле 90 минут.

Давыдов в Чехию уже не вернется. Нападающий продолжает проходить курс восстановления после повреждения, тренируясь на базе второй команды «Спартака».

«Сьон» побеждает с Митрюшкиным

Швейцарский «Сьон» одержал важную победу над командой «Янг Бойз» (2:1). Большую роль в успехе сыграл наш вратарь Антон Митрюшкин. Единственный мяч Митрюшкин пропустил с пенальти, но в остальных моментах действовал надежно.

Александру Кержакову везет меньше. Его «Цюрих» в упорной борьбе уступил «Базелю» со счетом 2:3. Кержаков отбегал весь матч, но не смог помочь коллективу результативными действиями.

Наши в «Шальке»

«Шальке» не смог обыграть «Аугсбург» (1:1). Роман Нойштедтер провел на поле все 90 минут.

Дублирующий состав «Шальке» проиграл второй команде «Фортуны» со счетом 0:2. Алексей Гасилин вышел на замену после перерыва, но полезными действиями не отметился.

Молодежная команда «Бохума» разгромила сверстников из «Шальке» (4:1). Максимилиан Проничев начал игру в запасе, а его выход со скамейки на 62-й минуте коллективу не помог.

«Славия» наконец-то победила

Это все-таки случилась. Болгарская «Славия» одержала победу в очередном туре чемпионата страны. Подопечные Александра Тарханова выиграли у «Ботева» (1:0). Сердер Сердеров по-прежнему восстанавливается после повреждения. Никита Сергеев остался в запасе.

Что там в Португалии

Вторая команда «Порту» выиграла португальскую Сегунду. В заключительном матче сезона ее оппонентом выступила «Бенфика Б». Голкипер Иван Злобин и защитник Виталий Лысцов остались на скамейке «Бенфики». «Порту» победил со счетом 3:1.

«Спортинг Б» уступил второй команде «Витории Гимарайнш» (2:4). Защитник «Спортинга» Томас Рукас провел на поле весь матч.

«Лейрия» разгромила команду «Ангренсе» (4:1). Кирилл Костин отыграл всю встречу, Анатолий Николаеш попал на скамейку запасных.

Как дела у остальных

Денис Черышев больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне. Футболист перенес операцию и пропустит четыре месяца. Будущий клуб Дениса должен определиться в ближайшее время.

«Витесс U23» провел последний матч в сезоне. Соперниками команды выступили сверстники из «Гронингена». Аршак Корян отыграл всю встречу.

«Мантова» разошлась миром с командой «Альбинолеффе» (1:1). Полузащитник «Мантовы» Юрий Гонци отметился в этой встрече забитым мячом.

«Орхус» сыграл вничью с «Мидтьюлландом» со счетом 1:1. Джамалдин Ходжаниязов появился на поле в концовке матча. За несколько дней до этого «Орхус» уступил «Копенгагену» в финале Кубка Дании (1:2). Ходжаниязов привычно вышел на замену в концовке встречи.

Сербский «Спартак», возглавляемый россиянином Андреем Чернышовым, одержал гостевую победу над командой ОФК.

«Аяччо» проиграл «Сошо» (0:2). Российский нападающий Андрей Панюков вышел на замену на 62-й минуте, но не смог спасти команду от поражения.

Наставник Сергей Юран покинул пост тренера армянской «Мики», с которой дошел до финала Кубка страны. Юран отметил, что в «Мике» нет условий для полноценного развития клуба.

Полузащитник «Лахти» Иван Соловьев получил красную карточку в игре с командой РоПС. Встреча закончилась со счетом 0:0.

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Фото: legia.net | fc-sion.ch | pfcslavia.com | fckairat.kz