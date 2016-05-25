Срна, Трезеге, ван Перси и другие выбирают «Команду Евро всех времен»

«Команда Мечты» чемпионатов Европы по версии известных футбольных персон прошлого и настоящего. Выпуск №2.

Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает следить за выбором символической сборной чемпионатов Европы всех времён футбольными звёздами мировой величины. Знакомим наших читателей ещё с одним десятком Dream Team от настоящих профессионалов своего дела.

Если вы хотите выбрать свою команду мечты, то это можно сделать тут.

Очередной скромняга Давид Трезеге выбрал кучу соотечественников, но себя любимого почему-то забыл.

Деян Станкович отдал дань уважения легендам 1960-х и 1970-х. Великий «нерадзурри» Джачинто Факкетти, лучший югослав всех времён Драган Джаич и немецкие иконы Франц Беккенбауэр и Герд Мюллер вошли в команду знаменитого серба. Браво!

Робин ван Перси поставил в свою команду голландское трио. Однако про Гуллита позабыл. Несправедливо.

Команда знаменитого нападающего сборной Швейцарии Александра Фрая получилась с немецким уклоном.

Капитан донецкого «Шахтёра» и сборной Хорватии Дарио Срна очень любит играть красиво. Команда Мечты об этом ненавязчиво так намекает. Но где же соотечественник Шукер?

А вот португалец Нани – очередной, кто напомнил о «галактикос» связкой Фигу – Зидан.

Главный тренер сборной Австрии Марсель Коллер предпочитает звёзд прошлых лет. Из игроков современного футбола – лишь Иньеста, Лам и Пирло.

Шок! Сенсация! Франк Лебёф не включил в свою Команду Мечты партнёра по сборной – Зизу! Но связка Тигана – Платини смотрится не менее солидно!

Главный тренер сборной Исландии Ларс Лагербек решил сделать в своей сборной улётный сдвоенный левый фланг? Или кто-то из парочки Иньеста и Недвед сыграет на другой позиции? Судя по блестящей игре исландцев в отборочном цикле, на сюрпризы шведский коуч ещё как способен!

А вот главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич из современных футболистов предпочёл лишь Андреса Иньесту.

В качестве постскриптума. Следите за обновлениями! Очень вероятно, что этот выпуск не последний в серии.

Другие выпуски «Команды Мечты от звёзд футбола»: Выпуск №1, Выпуск №3.

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По материалам официального сайта УЕФА.

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