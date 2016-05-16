Дрогба, Руни, Сиссе и еще семь самых дорогих трансферов сезона 2004/2005

Феерическая распродажа в «Порту», новые звезды в «Челси», африканские кудесники находят новые клубы и многое другое в новом выпуске саги о трансферах от блога «Футбол в стиле Ретро».

На «Бомбардире» продолжается эпопея о трансферных сделках прошлых лет. На очередь подоспел сезон 2004/2005, о нём сегодня и расскажет блог «Футбол в стиле Ретро».

Джонатан Вудгейт

Гражданство: Англия.

Возраст: 24 года.

Амплуа: защитник.

Маршрут: из «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия) в «Реал» (Мадрид; Испания).

Сумма сделки: 18,3 млн. €

Паулу Феррейера

Гражданство: Португалия.

Возраст: 25 лет.

Амплуа: защитник.

Маршрут: из «Порту» (Порту; Португалия) в «Челси» (Лондон; Англия).

Сумма сделки: 20 млн. €

Джибриль Сиссе

Гражданство: Франция.

Возраст: 22 года.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Осера» (Осер; Франция) в «Ливерпуль» (Ливерпуль; Англия).

Сумма сделки: 20 млн. €

Деку

Гражданство: Португалия.

Возраст: 26 лет.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Порту» (Порту; Португалия) в «Барселону» (Барселона; Испания).

Сумма сделки: 21 млн. €

Вальтер Самуэль

Гражданство: Аргентина.

Возраст: 26 лет.

Амплуа: защитник.

Маршрут: из «Ромы» (Рим; Италия) в «Реал» (Мадрид; Испания).

Сумма сделки: 23 млн. €

Самюэль Это'О

Гражданство: Камерун.

Возраст: 23 года.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Мальорки» (Пальма-де-Мальорка; Испания) в «Барселону» (Барселона; Испания).

Сумма сделки: 27 млн. €

Эмерсон

Гражданство: Бразилия.

Возраст: 28 лет.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Ромы» (Рим; Италия) в «Ювентус» (Турин; Италия).

Сумма сделки: 29 млн. €

Рикарду Карвалью

Гражданство: Португалия.

Возраст: 26 лет.

Амплуа: защитник.

Маршрут: из «Порту» (Порту; Португалия) в «Челси» (Лондон; Англия).

Сумма сделки: 30 млн. €

Уэйн Руни

Гражданство: Англия.

Возраст: 18 лет.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Эвертона» (Ливерпуль; Англия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).

Сумма сделки: 37 млн. €

Дидье Дрогба

Гражданство: Кот-д'Ивуар.

Возраст: 26 лет.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Марселя» (Марсель; Франция) в «Челси» (Лондон; Англия).

Сумма сделки: 38,5 млн. €

Стоимость всех трансферов указана в пересчете на евро на момент совершения сделки.

Сезон 2000/2001, Сезон 2001/2002, Сезон 2002/2003, Сезон 2003/2004.

Данные о трансферной стоимости игроков взяты со специализированного портала Transfermarkt.

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Фото: www.pinterest.com, www.gazettelive.co.uk, www.dreamteamfc.com, www.fcbarcelona.com, www.sportskeeda.com, sport.sky.it, www.premierleague.com

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