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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Дрогба, Руни, Сиссе и еще семь самых дорогих трансферов сезона 2004/2005

    16 мая 2016
    Феерическая распродажа в «Порту», новые звезды в «Челси», африканские кудесники находят новые клубы и многое другое в новом выпуске саги о трансферах от блога «Футбол в стиле Ретро».

    На «Бомбардире» продолжается эпопея о трансферных сделках прошлых лет. На очередь подоспел сезон 2004/2005, о нём сегодня и расскажет блог «Футбол в стиле Ретро».

    Джонатан Вудгейт

    Гражданство: Англия.

    Возраст: 24 года.

    Амплуа: защитник.

    Маршрут: из «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия) в «Реал» (Мадрид; Испания).

    Сумма сделки: 18,3 млн. €

    Паулу Феррейера

    Гражданство: Португалия.

    Возраст: 25 лет.

    Амплуа: защитник.

    Маршрут: из «Порту» (Порту; Португалия) в «Челси» (Лондон; Англия).

    Сумма сделки: 20 млн. €

    Джибриль Сиссе

    Гражданство: Франция.

    Возраст: 22 года.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Осера» (Осер; Франция) в «Ливерпуль» (Ливерпуль; Англия).

    Сумма сделки: 20 млн. €

    Деку

    Гражданство: Португалия.

    Возраст: 26 лет.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Порту» (Порту; Португалия) в «Барселону» (Барселона; Испания).

    Сумма сделки: 21 млн. €

    Вальтер Самуэль

    Гражданство: Аргентина.

    Возраст: 26 лет.

    Амплуа: защитник.

    Маршрут: из «Ромы» (Рим; Италия) в «Реал» (Мадрид; Испания).

    Сумма сделки: 23 млн. €

    Самюэль Это'О

    Гражданство: Камерун.

    Возраст: 23 года.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Мальорки» (Пальма-де-Мальорка; Испания) в «Барселону» (Барселона; Испания).

    Сумма сделки: 27 млн. €

    Эмерсон

    Гражданство: Бразилия.

    Возраст: 28 лет.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Ромы» (Рим; Италия) в «Ювентус» (Турин; Италия).

    Сумма сделки: 29 млн. €

    Рикарду Карвалью

    Гражданство: Португалия.

    Возраст: 26 лет.

    Амплуа: защитник.

    Маршрут: из «Порту» (Порту; Португалия) в «Челси» (Лондон; Англия).

    Сумма сделки: 30 млн. €

    Уэйн Руни

    Гражданство: Англия.

    Возраст: 18 лет.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Эвертона» (Ливерпуль; Англия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).

    Сумма сделки: 37 млн. €

    Дидье Дрогба

    Гражданство: Кот-д'Ивуар.

    Возраст: 26 лет.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Марселя» (Марсель; Франция) в «Челси» (Лондон; Англия).

    Сумма сделки: 38,5 млн. €

    Стоимость всех трансферов указана в пересчете на евро на момент совершения сделки.

    Сезон 2000/2001, Сезон 2001/2002, Сезон 2002/2003, Сезон 2003/2004.

    Данные о трансферной стоимости игроков взяты со специализированного портала Transfermarkt.

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    Фото: www.pinterest.com, www.gazettelive.co.uk, www.dreamteamfc.com, www.fcbarcelona.com, www.sportskeeda.com, sport.sky.it, www.premierleague.com

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    Рейтинг: 4 Голосов: 10
    Комментарии5
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 18 мая 2016, 00:48

      руни до сих пор тащит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 17 мая 2016, 00:56

      Руни такой еще розовощекий, а уже с кольцом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      liver2015 16 мая 2016, 18:21

      самый успешный трансфер в истории челси это покупка Дрогба

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 16 мая 2016, 17:27

      круто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 16 мая 2016, 17:25

      Ништяк)

      1
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