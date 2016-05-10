Виктор Коваленко. Запомните это имя

Участник Блог-лиги «Субъективное мнение о футболе» представляет юного украинского таланта.

Виктор Коваленко

Рост/вес: 182/72

Дата рождения: 14 февраля 1996

Гражданство: Украина

Клуб: «Шахтёр»

Позиция: полузащитник

Первые шаги

Виктор родился в Херсоне, где в 5 лет начал заниматься футболом. Позже, в возрасте 12 лет, его заметили тренера «Динамо» и «Шахтёра». Как потом сказал сам Виктор: «У меня были предложения от Шахтера и киевского Динамо. Я выбрал Донецк. Мне больше понравилось, как в Шахтере формулировали переходный период в футболе.»

Шахтёр и дебют в профессиональном футболе

Коваленко прошел все возрастные группы в академии «Шахтёра». Парень всегда выделялся среди всех ровесников и стабильно вызывался в юношескую сборную Украины. В сезоне 14/15 юниоры «Шахтёра» сумели добраться до финала юношеской «Лиги Чемпионов». Виктор был ключевым игроком на пути к финалу, его эффективные действия были одним из самых важных факторов. Осенью того же сезона юный талант дебютировал в основном составе, на матче кубка Украины, а весной уже был дебют и в чемпионате. Летом проходил молодежный чемпионат мира, на этом турнире Виктор стал лучшим бомбардиром, за что потом был награждён Золотой бутсой.



Уход Тейшейры и закрепление в основном составе

Летом многие клубы заинтересовались приобретением Коваленко, среди которых были такие именитые клубы как «Барселона», «Атлетико», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но более всего в покупке был заинтересован «Ювентус». Шахтёр решил сохранит талантливого полузащитника и начали все чаще задействовать в основном составе. Зимой когда Шахтёр продал своего лидера Алекса Тейшейру, а Фред получил дисквалификацию так как в крови у него был обнаружен допинг. Виктор стал первым выбором на позицию десятки. Главный тренер Мирча Луческу был уверен что Коваленко не подведёт и в одном из интервью интервью сказал следующие слова: «Он в первой команде уже полтора года, я его готовил на эту позицию. И сегодня он уже готов играть в основе.», а через некоторое время был настолько впечатлен, что заявил: «Виктор Коваленко. Запомните это имя: он станет лучшим футболистом в истории Украины.» Судя по тому, какую игру сейчас демонстрирует этот юный вундеркинд, то всё вполне возможно и не стоит, со смехом воспринимать слова Луческу.

Способности

Коваленко имеет некую внешнюю схожесть с Кевином Де Брёйне и игровые стили так же схожи. Виктор имеет хороший поставленный удар, хладнокровен в завершении, приличный дриблинг, отличную скорость и прекрасную передачу как на длинную так и короткую дистанцию. Отличное движение без мяча и правильный выбор позиции. Коваленко способен выполнять проникающие передачи и получается это у него очень эффектно и эффективно. Этот парень умеет практически всё и всегда заточен на борьбу, так же очень универсален и способен сыграть на любой позиции в центре поля и на фланге. Виктор очень амбициозный парень и такие слова с его уст только подтверждают это: «Мечтаю стать лучшим футболистом Украины. Также хочу помочь своим родителям, чтобы они ни в чем не нуждались.»

Чего ожидать в будущем

За Виктором следят многие топ-клубы, но я уверен что он еще не один сезон проведет в Шахтёре, а так же ожидаю что в скорое время станет еще более стабильней и опытней, после чего и станет одним из ключевых игроков Шахтёра и сборной Украины. Шахтёр имеет опыт выгодных продаж как для себя, так и для игроков. Учитывая что Коваленко достаточно скромный и сдержанный парень, то я с уверенностью скажу что он вырастит в великолепного игрока и его ждёт отличное будущее. Напоследок я предлагаю посмотреть отличное видео где можно ещё раз убедиться в таланте Виктора Коваленко.

