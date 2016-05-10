Видео: чумовой гол Найима и еврокубковый триумф «Сарагосы»

10 мая 1995 года «Реал Сарагоса» завоевал Кубок Обладателей Кубков, а испанец Мохаммед Али Амар забил один из лучших мячей в истории еврокубков.

21 год назад состоялся финал Кубка Обладателей Кубков, в котором испанская «Сарагоса» в дополнительное время одолела «Арсенал» и стала обладателем еврокубкового трофея.

Кубок Обладателей Кубков – 1994/1995. Финал.

«Арсенал» (Лондон; Англия) – «Реал Сарагоса» (Сарагоса; Испания) – 1:2 (д.в.)

Эснайдер, 67 (0:1); Хартсон, 75 (1:1); Найим, 120 (1:2).

Победный гол Мохаммеда Али Амара, более известного под прозвищем Найим, вышел воистину фантастическим. Испанец марокканского происхождения, за считанные секунды до ожидаемого начала казавшейся неминуемой серии пенальти, «парашютом» с 37 метров застал врасплох голкипера «канониров» Дэвида Симэна!

В 1995 году этот мяч удивительным образом выиграл голосование за звание лучшего майского гола британского сезона. А в 2014 году был назван в числе шестидесяти лучших голов в истории еврокубков по версии УЕФА.

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В качестве бонуса. Мы решили не обделять вниманием ещё два классных мяча, забитых в том памятном матче. Голы аргентинского кочевника Хуана Эснайдера и валлийского здоровяка Джона Хартсона вполне заслуживают того, чтобы и о них тоже вспомнили. Вашему вниманию краткий обзор матча.

Фото: www.marca.com

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