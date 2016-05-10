Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2004?

91%Это круто!
Евро-2004 запомнился не только сенсационным триумфом сборной Греции. Это и первый «большой» турнир для Криштиану Роналду и Уэйна Руни. Это и окончательный крах надежд португальских «золотых мальчиков» на выигрыш чего-то серьезного на взрослом уровне. Это и прекрасная латвийская сказка, и многое другое. Несмотря на множество негативных отзывов, турнир Евро-2004 был по-своему прекрасен.
«Футбол в стиле Ретро» помогает вспомнить те времена. Тест о футболистах, принявших участие в том турнире. Итак, поехали!
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Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2000?
Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-1996?
Тест: Помните ли вы игроков чемпионатов России прошлых лет?
Тест: Как хорошо вы знаете футболистов из 1990-х?
Тест: Как хорошо вы знаете футболистов из 1980-х?
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Фото: www.pinterest.com, www.tumblr.com, www.gettyimages.com
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