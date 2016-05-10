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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2004?

    10 мая 2016
    Блог «Футбол в стиле Ретро» в форме теста предлагает вспомнить участников чемпионата Европы 2004 года.

    Евро-2004 запомнился не только сенсационным триумфом сборной Греции. Это и первый «большой» турнир для Криштиану Роналду и Уэйна Руни. Это и окончательный крах надежд португальских «золотых мальчиков» на выигрыш чего-то серьезного на взрослом уровне. Это и прекрасная латвийская сказка, и многое другое. Несмотря на множество негативных отзывов, турнир Евро-2004 был по-своему прекрасен.

    «Футбол в стиле Ретро» помогает вспомнить те времена. Тест о футболистах, принявших участие в том турнире. Итак, поехали!

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    Фото: www.pinterest.com, www.tumblr.com, www.gettyimages.com

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    Рейтинг: 4 Голосов: 11
    Комментарии14
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 6 июня 2016, 15:10

      91%Это круто!

      0
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      Рейтинг: +17

      Выдыхай, бобер! 12 мая 2016, 11:59

      72

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      Рейтинг: +17

      Поребрик 11 мая 2016, 11:47

      59(

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 11 мая 2016, 10:46

      54

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      Рейтинг: +26

      xXx7090 11 мая 2016, 09:12

      69% Старание и труд все перетрут!

      0
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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 11 мая 2016, 08:24

      44%

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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 11 мая 2016, 08:03

      Особенно мне нравился Висенте, еще по Валенсии.

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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 11 мая 2016, 08:02

      70%/. Почти все крутые были, многих забыл.

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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 11 мая 2016, 07:43

      Это круто 76%

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      Рейтинг: +1

      kaldun87 10 мая 2016, 23:57

      52% эти люди точно играли?

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